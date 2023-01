Perugia non trova avversari, Padova e Monza vincono in casa

ROMA -Nulla e nessuno ferma la marcia della Sir Safety Susa Perugia che resta a punteggio pieno dopo la 3a di ritorno andando ad espugnare il campo di una pur coriacea WithU Verona. Padova festeggia con il tifosi della Kioene Arena la bella rimonta sulla Top Volley Cisterna che non ha saputo capitalizzare lo 0-2 iniziale e si è dovuta arrendere al tie break agli uomini di Cuttini. L’ultimo match in programma, quello tra Vero Volley Monza e Gioiella Prisma Taranto, ha fatto registrare la vittoria della squadra di Eccheli che si è imposta in quattro set.

TUTTE LE SFIDE-

WITHU VERONA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

L’anno nuovo si apre col botto per la Sir Safety Susa Perugia.

I Block Devils di coach Anastasi giocano un match di altissimo livello ed espugnano l’Agsm Forum di Verona superando i padroni di casa della WithU con un perentorio 0-3.

Match davvero di spessore dei bianconeri che alzano i giri del motore fin dal primo pallone e conducono sempre le operazioni con l’eccezione della fase iniziale del secondo set quando Verona, spinta dal proprio caloroso e correttissimo pubblico, trova continuità al servizio andando avanti 11-6. In quel frangente però Perugia dimostra tutta la sua forza, rientra in campo dopo il timeout chiamato da Anastasi e piazza un break di 6-20 che capovolge tutto.

Sir Safety Susa eccellente un po’ in tutti i fondamentali, come dimostra il 62% di ricezione positiva contro una squadra che fa del servizio uno dei suoi punti di forza. Ma i bianconeri fanno la differenza soprattutto in fase break con un servizio dirompente (12 ace) e con una correlazione muro-difesa che ha tenuto i temuti attaccanti avversari al 36% di squadra consentendo ad un Giannelli al solito lucidissimo di poter giostrare a piacimento in contrattacco.

Mvp della sfida capitan Leon. L’asso cubano-polacco ne mette a terra 17 con il 73% in attacco (con 0 nella casella degli errori e delle murate) e con 6 ace. Doppia cifra anche per un concreto Solè (10 con il 70% in primo tempo e 3 muri punto), 9 per Plotnytskyi. Da sottolineare i numeri in seconda linea di Piccinelli (67%), impegnato come libero di ricezione, e gli ingressi dei caraibici Herrera e Cardenas (2 ace).

Coach Stoytchev si affida alle mani di capitan Raphael al palleggio, con Sapozhkov a completare la diagonale. I due schiacciatori sono Keita e Mozic, al centro spazio a Cortesia e Mosca, mentre nel ruolo di libero c’è GagginiSolè, Plotnytskyi e Piccinelli libero di ricezione. Anastasi sceglie Plotnytskyi-Solè in avvio (0-2). Fuori Sapozhkov poi ace di Giannelli e contrattacco di Rychlicki (0-5). Muro di Keita (2-5). Altro muro dei padroni di casa (4-6). Muro vincente anche per Russo (4-8). Out gli attacchi di Sapozhkov e Keita (5-11). Super Colaci in difesa con Plotnytskyi che capitalizza poi “no look” di Russo (6-14). Ace di Leon (6-15). Diagonale strettissima di Keita poi Sapozhkov (9-15). Solè chiude il primo tempo (12-18). Ricamo di Leon poi fuori Keita (13-21). L’ace di Leon vale il set point per i bianconeri (17-24). Muro di Russo, Perugia avanti (17-25).

Solè in primo tempo in avvio di secondo set (2-3). Ace di Keita (4-3). Ace anche per Sapozhkov poi smash di Mosca (8-5). Maniout di Sapozhkov (9-5). Altro break per i padroni di casa con Keita (11-6). Plotnytskyi in contrattacco poi ace di Russo (11-9). Muro vincente del neo entrato Herrera (13-12). Maniout di Leon, ace di Plotnytskyi, muro di Solè. Perugia sorpassa (13-15). Muro vincente di Giannelli (15-18). Magia di Leon in attacco e poi ace del capitano (16-20). Contrattacco di Plotnytskyi poi altri due ace di Leon (16-23). Russo porta i suoi al set point (17-24). Chiude subito Solè (17-25).

Perugia avanti nel terzo dopo l’errore di Keita (1-2). Leon vince l’ingaggio sotto rete (2-4). Ancora il numero nove bianconero (3-6). Fuori il primo tempo di Russo (6-7). Plotnytskyi da posto due poi muro vincente di Solè (8-11). Pasticcino di Leon in contrattacco (9-13). Ace di Herrera (10-15). Ace anche per Leon (11-17). Ace anche per il neo entrato Cardenas (15-22). Altro ace del cubano, match point Perugia (15-24). Plotnytskyi fa scorrere i titoli di coda (16-25).

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Perugia, in questo momento, è la squadra più forte al mondo e ha dimostrato anche questa sera tutto il suo valore. Noi abbiamo avuto una piccola chance nel secondo set, ma poi Leon ha chiaramente fatto la differenza. Ora pensiamo alla gara di Taranto ».

Massimo Colaci (Sir Safety Susa Perugia)- « Abbiamo messo tanta pressione subito dal primo pallone. Era una partita complicata, loro hanno grandi battitori, ma abbiamo tenuto molto bene in ricezione e siamo stati bene in campo in generale. La differenza l’abbiamo fatta con il servizio, dove abbiamo spinto tanto a raccolto tanto, e con la fase break sfruttando un muro sempre molto composto ».

IL TABELLINO-

WITHU VERONA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 0-3 (17-25, 17-25, 16-25)

WITHU VERONA: Vieira De Oliveira 0, Keita 10, Cortesia 3, Sapozhkov 9, Mozic 4, Mosca 4, Gaggini (L), Zanotti 0, Perrin 0, Magalini 0. N.E. Bonisoli, Grozdanov, Jensen. All. Stoytchev.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 9, Solé 10, Rychlicki 2, Leon Venero 17, Russo 6, Piccinelli (L), Colaci (L), Cardenas Morales 2, Herrera Jaime 4. N.E. Semeniuk, Mengozzi, Resende Gualberto, Ropret. All. Anastasi.

ARBITRI: Piana, Zanussi.

NOTE – durata set: 28′, 24′, 26′; tot: 78′.

PALLAVOLO PADOVA – TOP VOLLEY CISTERNA-

Una grande Padova batte in rimonta al tie break la Top Volley Cisterna. Dopo due set ben gestiti dagli ospiti, i bianconeri salgono in cattedra e incassano 2 punti d’oro in ottica salvezza, vista anche la contemporanea sconfitta di Siena in 3 set contro Milano. Asparuhov MVP della gara con 19 punti (70% in attacco), 2 ace e 1 muro, ma buona prova da parte di tutti i ragazzi di coach Cuttini, che iniziano come meglio non potevano il nuovo anno.

Avvio timido dei bianconeri, ne approfittano i pontini che con delle buone soluzioni a muro e al servizio mettono in difficoltà la difesa di Padova. Cuttini chiama time out (3-7), Petkovic aumenta i giri del motore e dimezza lo svantaggio dei suoi, che tuttavia non riescono ad impattare nel punteggio. Nel finale allunga la Top Volley e costringe Cuttini alla seconda interruzione (16-22), al rientro in campo gli ospiti amministrano il vantaggio e chiudono (17-25).

Nel secondo set Padova non si fa sorprendere e ribatte colpo su colpo ai tentativi ospiti di incrementare il vantaggio. L’ace di Baranowicz regala il +3 a Cisterna (14-17), Cuttini ferma il gioco e cambia la diagonale: Zoppellari e Guzzo rimpiazzano Saitta e Petkovic. La squadra di Soli, anche con l’aiuto di un po’ di fortuna in due servizi, aumenta il vantaggio e conquista anche la seconda frazione (19-25).

Il terzo parziale si apre con equilibrio, i bianconeri arrivano fino al +3 (11-8), ma i pontini rimangono aggrappati grazie a un grande Dirlic e a degli ottimi salvataggi di Catania. L’allenatore di casa ferma il gioco dopo il nuovo sorpasso di Cisterna e, al rientro, Gardini piazza due servizi decisivi e permette ai suoi di rientrare in partita, con il punto esclamativo messo a terra da Asparuhov (25-21).

Padova rientra in campo con la giusta cattiveria e prova a premere subito sull’acceleratore. Soli ferma la gara (-4), ma Petkovic in battuta è una sentenza e mette a terra 2 ace consecutivi (17-13). Asparuhov e Takahashi danno garanzie, mentre gli ospiti accusano la potenza degli attacchi patavini. Finisce 25-20 per i bianconeri, che rimandano ogni discorso al tie break.

Quinto set che si apre con i padroni di casa che salgono 6-3, poi Asparuhov con un mani out e un ace incrementa il vantaggio e Soli ferma il gioco (9-6). Nel finale i bianconeri mantengono un margine rassicurante e portano a casa 2 punti pesantissimi in ottica salvezza.

I PROTAGONISTI-

Asparuh Asparuhov (Pallavolo Padova)- « E’ una vittoria che pesa tanto. Volevamo tanto fare dei punti oggi, siamo stati bravi a crederci in ogni momento e a sfruttare le occasioni avute in particolare nel terzo set. Sappiamo che non è ancora finita, ma guardiamo una partita alla volta consapevoli che se diamo tutto possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ora però è giusto anche che ci godiamo questa vittoria ».

Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna)- « Padova è rimasta dentro la partita e ha saputo metterci in difficoltà soprattutto in battuta, abbiamo perso la nostra fluidità. Lo avevamo previsto e non siamo riusciti a rilanciare il ritmo dopo i primi due set. Da adesso in poi dobbiamo capire cosa vogliamo avere da questo campionato, oggi era un passaggio decisivo per entrare nei play off ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-2 (17-25, 19-25, 25-21, 25-20, 15-12)

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 2, Desmet 7, Canella 0, Petkovic 18, Takahashi 18, Crosato 6, Asparuhov 19, Gardini 2, Zenger (L), Zoppellari 0, Volpato 3, Guzzo 1. N.E. Lelli, Cengia. All. Cuttini.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 2, Kaliberda 11, Zingel 5, Dirlic 16, Sedlacek 11, Rossi 13, Mattei 1, Gutierrez 9, Catania (L), Bayram 5. N.E. Martinez, Zanni. All. Soli.

ARBITRI: Curto, Cappello.

NOTE – durata set: 22′, 24′, 28′, 25′, 18′; tot: 117′.

VERO VOLLEY MONZA – GIOIELLA PRISMA TARANTO-

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-1 (25-23, 22-25, 27-25, 30-28)

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Davyskiba 23, Di Martino 7, Szwarc 25, Maar 22, Galassi 4, Federici (L), Beretta 0. N.E. Pirazzoli, Magliano, Visic, Marttila, Frascio, Rossi. All. Eccheli.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 1, Loeppky 8, Larizza 6, Stefani 22, Antonov 18, Alletti 11, Ekstrand 0, Rizzo (L), Cottarelli 0, Andreopoulos 8. N.E. Pierri, Gargiulo. All. Di Pinto.

ARBITRI: Florian, Braico.

NOTE – durata set: 33′, 31′, 39′, 44′; tot: 147

I RISULTATI-

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (22-25, 25-19, 19-25, 21-25)



Emma Villas Aubay Siena - Allianz Milano 0-3 (15-25, 22-25, 15-25)



WithU Verona - Sir Safety Susa Perugia 0-3 (17-25, 17-25, 16-25)



Pallavolo Padova - Top Volley Cisterna 3-2 (17-25, 19-25, 25-21, 25-20, 15-12)



Vero Volley Monza - Gioiella Prisma Taranto 3-1 (25-23, 22-25, 27-25, 30-28)

Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-16, 25-21, 25-19) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 42, Valsa Group Modena 29, Cucine Lube Civitanova 26, Itas Trentino 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Top Volley Cisterna 21, Allianz Milano 20, WithU Verona 19, Vero Volley Monza 18, Pallavolo Padova 11, Gioiella Prisma Taranto 10, Emma Villas Aubay Siena 6.

IL PROSSIMO TURNO-



Sabato 14 gennaio 2023, ore 18.00



Gioiella Prisma Taranto - WithU Verona

Domenica 15 gennaio 2023, ore 15.30



Cucine Lube Civitanova - Vero Volley Monza

Domenica 15 gennaio 2023, ore 18.00



Sir Safety Susa Perugia - Pallavolo Padova

Allianz Milano - Valsa Group Modena

Domenica 15 gennaio 2023, ore 20.30



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Emma Villas Aubay Siena

Top Volley Cisterna - Itas Trentino