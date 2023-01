L' MVP di dicembre è Yoandy Leal

PIACENZA- Il titolo del Credem Banca MVP del mese di dicembre di Superlega va allo schiacciatore cubano/brasiliano Yoandy Leal che ha conquistato l'ambito trofeo per le due prestazioni dell'11 e del 18 dell'ultimo mese dell'anno contro Padova e Verona. Nella prima occasione alla Kioene Arena l numero nove dei biancorossi è stato miglior realizzatore dei suoi con 18 punti (16 attacchi col 50%, 1 ace e 1 muro) mentre al PalaOlimpia lo schiacciatore ha messo a terra 23 palloni (18 attacchi, 3 ace e 2 muri). Il premio sarà consegnato in occasione del prepartita della gara tra Gas Sales Bluenergy Piacenza ed Emma Villas Aubay Siena, valida per la 5a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca in programma domenica 15 gennaio alle 20.30.