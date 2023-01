Perugia, appuntamento con il record

Perugia senza freni, oggi può confermare di essere diventata super. La squadra allenata da Andrea Anastasi ha l’opportunità di mettere a segno un record che resterà a lungo negli annali perché difficilmente potrà essere eguagliato a breve. La Sir Safety Sicoma Perugia capolista con 16 punti di vantaggio sulla prima diretta inseguitrice (Modena) oggi è di scena proprio a Modena e al PalaPanini potrebbe chiudere il discorso regular season con 6 turni di anticipo sulla fine della stessa. Un eventuale +19 in cassifica non sarebbe più colmabile da nessuno, un traguardo mai raggiunto in precedenza da quando nella stagione 1998/99 entrò in vigore l'assegnazione dei 3 punti per la vittoria piena (3-0, 3-1). Certo questo record non corrisponde ad un trofeo e i traguardi più importanti di Perugia sono di là da venire, e la Sir in passato ci ha abituati a vincere la regular season. Tuttavia 19 punti di margine nei confronti delle avversarie sono una testimonianza di strapotere che lascia quasi interdetti e segna la compiuta maturità di un gruppo talentuosissimo da sempre che oggi può dirsi anche più solido di testa. Il primato precedente è quello di Trento che nella stagione 2011/12 chiuse la pratica a tre gare dalla fine, chiudendo la regular season con un +14 sulla seconda. Ecco, questa Perugia ha tutte le carte in regola per riuscirci. Un organico ricchissimo di varianti oltre a un allenatore che si è calato perfettamente dentro le logiche e il sentire della piazza, con tutte le sue esuberanze. Un traguardo che permetterà alla Sir di concentrarsi su Coppa Italia e Champions League, rimandando l'appuntamento con il tricolore ai playoff.