Trento e Modena restano in quota, Civitanova in caduta libera

ROMA- Il 6° turno di ritorno di Superlega si è chiuso con tre partite che hanno visto in campo le squadre che occupano le posizioni dal secondo al quarto posto. Continua il momento no dei Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova che cedono, dopo doppia rimonta, al tie break sul campo di una ispirata WithU Verona. Si tengono a braccetto sul secondo gradino della classifica l’Itas Trentino, che sconfigge in casa una Vero Volley Monza in partita solo nel terzo set, e la Valsa Modena, che nel match serale supera in quattro set la Top Volley Cisterna espugnando il palazzetto pontino.

TUTTE LE SFIDE-

WITHU VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Una serata a chiare tinte gialloblù. La WithU Verona sfodera una prova di gruppo straordinaria e supera al tie-break la Cucine Lube Civitanova, regalando alla Verona del volley la prima vittoria contro i marchigiani dal gennaio del 2015. Di fronte a 4438 anime pulsanti, la squadra di Stoytchev ha domato i campioni d’Italia in carica, strappando due punti preziosi che le permettono di rientrare in piena zona playoff. Secondo successo consecutivo per i gialloblù e secondo premio MVP di fila per Keita, che da opposto ha timbrato il cartellino 29 volte. Prestazione da urlo anche per Magalini, autore di 13 punti e 3 muri. Prossimo impegno in programma domenica 5 febbraio sul campo della Vero Volley Monza.



Si parte con un errore di Diamantini in battuta e il primo punto a favore dei padroni di casa. Dopo il colpo di Mozic dai nove metri, Cortesia alza subito la voce a muro per il 3 a 2. Zaytsev entra in partita, trovando due punti di pregevole fattura, che valgono il sorpasso (5-6). Col mirino, Grozdanov piazza il primo ace di giornata. Non è da meno Zaytsev, che dai nove metri trova il break per i suoi (8-10), vantaggio che mantengono grazie al primo tempo vincente di Chinenyeze. I gialloblù si prendono la scena a muro, con i tre consecutivi firmati da Keita, Magalini e Grozdanov, che valgono il controsorpasso (14-12). Gli ospiti riportano la sfida in parità con l’ace di Yant, tornano avanti ma Keita non ci sta e sigla il 19-19, poi l’arbitro punisce un’invasione aerea di Cortesia (19-21). Keita sale in cielo per mettere a terra la palla del 22-21. Un ace pazzesco di Mozic vale il set point, poi un’incomprensione tra le file marchigiane permette a Verona di sbloccare la gara sul 25 a 22.

Partenza a razzo anche nella seconda frazione per gli scaligeri, con un Keita in stato di grazia. Poi Nikolov trova il punto diretto dai nove metri per il 3-3. Anche Cortesia è incisivo al servizio, così come Grozdanov, che sfodera un monster block (7-6). Il centrale bulgaro mette in difficoltà la retroguardia anche in battuta con un ace che fa esplodere il palazzetto (10-8). La Lube recupera lo svantaggio, ma Magalini prima e Keita poi ristabiliscono le distanze (15-13). Verona allunga sul 18 a 16, ma i ragazzi di Blengini non si abbattono e rimettono la gara sui binari dell’equilibrio (20-20). Keita esplode la sua potenza da posto 4, trovando due punti che mandano i gialloblù sul 23-20. Magalini non lascia scampo alla difesa avversaria con un diagonale imprendibile. È Keita a mettere il sigillo sul 25 a 22.



Al rientro in campo, Diamantini trova l’ace, a cui risponde immediatamente Mozic. Lo sloveno si ripete siglando il punto del 3-3. Gli ospiti allungano di due lunghezze, ma Magalini riduce il gap con un lungolinea vincente (4-5). I cucinieri provano a scavare il solco, soprattutto con una buona continuità a muro, ma la WithU resta in scia con l’attacco vincente di Keita. Gli ospiti vanno sul +3, vantaggio che mantengono e che in seguito viene dimezzato dal solito Keita (14-16). Prima il muro di Cortesia e poi il fulmine di Keita riportano la sfida in parità (18-18). Riacclungo degli ospiti sul 19-21. Bottolo sigla il 20-23 al termine di un’azione prolungata. Un punto dai nove metri di Yant permette ai marchigiani di riaprire i giochi.

La Lube sblocca il punteggio nel quarto parziale. Cortesia risponde con primo tempo vincente, poi è Mozic a prendersi la scena con un monster block che vale il 3 a 2. Grozdanov è altrettanto incisivo in questo fondamentale e il pubblico veronese alza ancora di più il volume. Verona va avanti di due lunghezze, che mantiene grazie all’errore in battuta di De Cecco (8-6). I biancorossi trovano una grande reazione e con l’ace di Yant effettuano il sorpasso (8-9). Un colpo di reni di Magalini con il mancino coincide con il 12-12. Lo schiacciatore veronese è una furia sottorete e mette a segno altri due punti di pregevole fattura. L’ace di Diamantini regala ai suoi il +3 (16-19). Garcia timbra il 17-21 con un ace, a cui fa seguito quello di Bottolo (18-23). Dopo il muro di Magalini, Civitanova pareggia i conti.



Mozic apre le danze con un lungolinea imprendibile per la difesa avversaria. Verona è precis e con il muro di Cortesia va sul 4 a 0. Keita tira forte, piazzando il 5 a 1. Garcia conclude uno scambio appassionante, accorciando le distanze (5-3). Keita spara fortissimo e manda le squadre al cambio campo sull’8-4. Il maliano è incontenibile, piazzando anche la palla del 10-6. Verona regge il tenativo di recupero degli ospiti e con Mozic trova il primo match point. Gli ospiti riducono il gap con Yant, ma l’errore di Bottolo al servizio consegna una vittoria straordinaria a Verona!



I PROTAGONISTI-

Dario Simoni (Vice allenatore WithU Verona)- « Dopo la reazione di sette giorni fa, non posso fa altro che dire che anche questa è stata una vittoria di squadra e di carattere conquistata da un gruppo fantastico. Poi se consideriamo che abbiamo stravolto il sestetto, con Keita nel ruolo di opposto e Magalini in in campo per tutta la gara come schiacciatore, assume ancora più valore. Complimenti ai ragazzi ».

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Ultimamente abbiamo parlato tanto della ricezione, fondamentale in cui sia mercoledì scorso in Champions League che stasera siamo riusciti ad avere una buona continuità. Cosa che invece non è avvenuta nelle situazioni di attacco contro il muro schierato. La squadra non ha mollato, stasera a partita in corso è riuscita a migliorare anche quell’aspetto lì e meritatamente è rientrata in partita portando Verona al tie break. Nel quinto set abbiamo pagato a caro prezzo lo 0-4 iniziale. Noi stiamo cercando di lavorare anche mentalmente per poter resistere ai momenti di difficoltà, cerchiamo di perfezionare le nostre debolezze. Riusciamo a rimanere attaccati alla partita, a volte con la rotazione dei giocatori, in altre con la pazienza, ma dobbiamo crescere, giocare meglio, avere più continuità soprattutto nella fase di cambio palla, sia dando più solidità alla ricezione, sia con percentuali di attacco migliori quando l’avversario ci crea problemi con la sua battuta ».

IL TABELLINO-

WITHU VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (25-22, 25-22, 20-25, 20-25, 15-12)

WITHU VERONA: Spirito 1, Magalini 13, Grozdanov 8, Keita 29, Mozic 14, Cortesia 7, Bonisoli (L), Gaggini (L), Perrin 0. N.E. Zanotti, Vieira De Oliveira, Mosca, Jensen, Sapozhkov. All. Stoytchev.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 0, Yant Herrera 21, Diamantini 8, Zaytsev 11, Nikolov 8, Chinenyeze 9, D’Amico (L), Balaso (L), Anzani 0, Bottolo 12, Garcia Fernandez 10, Gottardo 0. N.E. Ambrose, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Zavater, Goitre.

NOTE – durata set: 29′, 28′, 29′, 25′, 20′; tot: 131′.

MVP: Noumory Keita (WithU Verona)

Spettatori: 4.438

ITAS TRENTINO – VERO VOLLEY MONZA-

L’atmosfera della BLM Group Arena è propedeutica alle ambizioni di alta classifica dell’Itas Trentino in SuperLega. Nella serata in cui ritrovava, a distanza di tre settimane dall’ultima volta, il contatto con il proprio pubblico, la formazione gialloblù ha infatti superato in tre set la Vero Volley Monza nel match valevole per il diciassettesimo turno di SuperLega, conquistando al tempo stesso la prima vittoria casalinga dell’anno solare 2023 – la terza consecutiva negli ultimi otto giorni.

Successo utile a confermare il secondo posto in classifica, ma anche a ribadire il buon momento tecnico, mentale e fisico dopo le belle prove offerte recentemente a Civitanova Marche e Kedzierzyn-Kozle. Per fermare la corsa lanciata dei brianzoli, che si sono presentati a Trento forti di quattro vittorie consecutive e di dodici punti raccolti sui quindici disponibili nel girone di ritorno, d’altronde serviva proprio una delle migliori versioni stagionali dell’Itas Trentino. E Kaziyski e compagni hanno risposto presente, approcciando al match con grande determinazione (trascinati dal servizio di Michieletto e dagli attacchi di Lavia, alla fine il migliore) e resistendo anche al tentativo degli avversari di riaprire la partita nel terzo set. In quel frangente Monza ha avuto anche cinque palle per portare la contesa al quarto parziale (tre consecutive sul 21-25 e poi altre due ai vantaggi), ma non le ha capitalizzate per l’ottimo lavoro a muro dei gialloblù e la grande capacità di mettere a terra le ricostruite di Kaziyski e Lavia. Alla terza opportunità, l’ace di un Sbertoli sempre molto attivo (anche un muro) ha sigillato il 3-0, costruito con una prova continua in attacco (53% di squadra, 68% per Lavia) e con pochissimi errori diretti (solo 11 fra battute e schiacciata).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Siamo stati incisivi in battuta, anche se Monza spesso ci ha contenuto bene, ed efficaci in ricezione come non ci capitava da un po’ di tempo. Sostanzialmente abbiamo quindi offerto una buona prova chiudendo col sorriso un mese di gennaio che è stato complicato soprattutto per le tante trasferte sostenute. Ora ci attende un febbraio decisamente più tranquillo da questo punto di vista, ma dovremo sfruttarlo al massimo per ritrovare efficacia in tutti i settori del gioco. Forse non diventeremo la miglior squadra del campionato ma possiamo arrivare ugualmente a buoni livelli ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « C’è mancato lo step definitivo in certe situazioni, essere bravi a spuntarla contro squadre come Trento, che fa proprio di quei momenti il punto di forza. Per noi è stato un test che pur non avendo superato del tutto, perché alla fine il terzo set è andato a Trento, può aiutarci a crescere. Però sono contento perché i ragazzi non hanno mollato, sono cresciuti dentro la partita, hanno mantenuto un atteggiamento propositivo; sono tutti segnali buoni che mi fanno ben sperare ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-15, 25-18, 30-28)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Michieletto 15, Podrascanin 7, Kaziyski 11, Lavia 20, D’Heer 5, Laurenzano (L), Nelli 0, Dzavoronok 0. N.E. Pace, Cavuto, Berger, Lisinac, Depalma. All. Lorenzetti.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 0, Davyskiba 12, Beretta 5, Szwarc 11, Maar 10, Galassi 6, Federici (L), Marttila 1, Visic 0, Hernandez 1. N.E. Pirazzoli, Di Martino, Rossi. All. Eccheli.

ARBITRI: Curto, Brunelli.

NOTE – durata set: 23′, 24′, 37′; tot: 84′.

MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)

Spettatori: 2.212

TOP VOLLEY CISTERNA – VALSA GROUP MODENA-

Successo esterno da tre punti della Valsa Group Modena al Palasport di Cisterna nel posticipo del 6° turno di ritorno che consente agli uomini di Giani di rimanere attaccati al secondo posto. Modena stasera, oltre a fare registrare percentuali eccellenti in attacco, fa cose straordinarie in difesa. I primi due set fotocopia vengono vinti dagli ospiti con un costante vantaggio grazie alle giocate di Lagumdzija nel primo parziale, invece nel secondo set, trovano gloria e punti Rinaldi e Ngapeth. Nulla possono i padroni di casa, nonostante capitan Baranowicz provi ad armare tutti i suoi attaccanti. Cisterna alza la testa nel terzo set e porta a casa il punto grazie ai potenti attacchi di Gutierrez e Dirlic. Nel quarto set i padroni di casa provano a rallentare la corsa degli ospiti, un set giocato punto a punto, poi alla fine Lagumdzija fa la differenza e trova due ace per staccare i padroni di casa, chiude l’ex Rinaldi e Modena si prende i tre punti.

Cisterna si presenta in campo con Baranowicz-Dirlic, in banda Sedlacek-Bayram, Rossi-Zingel sono i centrali con Catania libero Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Il match inizia con punto a punto, Bruno e Baranowicz trovano bene gli avanti, 9-7. Si arriva al 15-14 poi è 18-20 coi gialli avanti. La Valsa Group chiude 25-22 il primo parziale. Nel secondo set i gialli partono forte, 8-3 e ottimo con un ottimo Lagumdzija. Continua a spingere la Valsa Group che gioca un buon volley, con grande efficacia, 20-17. Non si fermano i gialli che chiudono 25-23 il parziale, è 2-0. Nel terzo set è sempre Modena a fare l’andatura ma Cisterna torna subito sotto, 11-10. Si arriva al 17-17 con un finale di set tiratissimo. Cambia marcia Cisterna che si porta sul 20-23 e poi chiude 20-25 il parziale, è 2-1. Nel quarto set si arriva all’11-9 con Lagumdzija al servizio. Non ci sta Cisterna che cambia marcia e poi mette la freccia, 17-18. Il muro di Stankovic vale il 21-20 poi Modena chiude 25-23 il set e 3-1 il match.

I PROTAGONISTI-

Fabio Soli (allenatore Top Volley Cisterna)- « Nel primo set non siamo entrati in partita, abbiamo dovuto rincorrere, relativamente al quarto set potevamo rimettere in parità il discorso. Ora dobbiamo ottimizzare quanto fatto finora, questa squadra merita di raggiungere obiettivi importanti. Una bella stagione che vogliamo finire con la conquista dei Play Off, penso convenga a tutti e sia un plus da aggiungere a un’annata fantastica. Ce lo dobbiamo guadagnare sul campo ».



Andrea Giani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Abbiamo attaccato e difeso bene, questo è il nostro spirito. Siamo una squadra che deve lavorare così, quando perdiamo questa caratteristica diventiamo una squadra normale, si è verificato nel terzo set. Difesa e attacco sono il nostro motore, qui ci hanno perso squadre importanti, sapevamo sarebbe stata dura e abbiamo dovuto faticare ».

IL TABELLINO-

TOP VOLLEY CISTERNA – VALSA GROUP MODENA 1-3 (22-25, 23-25, 25-20, 23-25)

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 2, Bayram 4, Zingel 9, Dirlic 20, Sedlacek 11, Rossi 4, Catania (L), Gutierrez 15, Kaliberda 3, Mattei 1. N.E. Staforini, Martinez, Zanni. All. Soli.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 1, Ngapeth 8, Sanguinetti 4, Lagumdzija 28, Rinaldi 15, Stankovic 11, Rossini (L), Sala 0, Marechal 0. N.E. Gollini, Bossi, Salsi, Krick, Malavasi. All. Giani.

ARBITRI: Braico, Puecher.

NOTE – durata set: 28′, 28′, 28′, 28′; tot: 112′.

MVP : Adis Lagumdzija (Valsa Group Modena)

Spettatori: 1.408

I RISULTATI-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Gioiella Prisma Taranto 3-2 (29-27, 25-21, 20-25, 23-25, 15-9)



Emma Villas Aubay Siena - Pallavolo Padova 3-2 (21-25, 21-25, 25-14, 25-14, 15-13)



WithU Verona - Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-22, 25-22, 20-25, 20-25, 15-12)



Itas Trentino - Vero Volley Monza 3-0 (25-15, 25-18, 30-28)



Top Volley Cisterna - Valsa Group Modena 1-3 (22-25, 23-25, 25-20, 23-25)

Allianz Milano - Sir Safety Susa Perugia 0-3 (19-25, 23-25, 21-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 51, Itas Trentino 32, Valsa Group Modena 32, Cucine Lube Civitanova 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 27, WithU Verona 24, Vero Volley Monza 24, Allianz Milano 23, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 15, Emma Villas Aubay Siena 14, Gioiella Prisma Taranto 14.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 4 febbraio 2023, ore 18.00



Sir Safety Susa Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza



Sabato 4 febbraio 2023, ore 20.30



Valsa Group Modena - Emma Villas Aubay Siena



Domenica 5 febbraio 2023, ore 15.30



Gioiella Prisma Taranto - Itas Trentino



Domenica 5 febbraio 2023, ore 16.00



Vero Volley Monza - WithU Verona



Domenica 5 febbraio 2023, ore 17.00



Allianz Milano - Pallavolo Padova



Domenica 5 febbraio 2023, ore 18.00



Cucine Lube Civitanova - Top Volley Cisterna