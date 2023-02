Siena-Civitanova rinviata a causa del terremoto

SIENA- Tanta paura nella città del Palio per la scossa di magnitudo 3,5 avvertita la notte scorsa e per il conseguente sciame sismico delle ultime ore. Fortunatamente il terremoto non ha mietuto vittime ma il Sindaco Luigi De Mossi ha predisposto la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, dei musei e degli impianti sportivi di Siena fino al 12 febbraio per effettuare le opportune verifiche tecniche sulla solidità delle strutture e gli eventuali danni provocati dal sisma. Preso atto della situazione la Lega Volley ha necessariamente predisposto il rinvio del match di Superlega Emma Villas Aubay Siena- Cucine Lube Civitanova Marche, era in calendario al PalaEstra proprio domenica pomeriggio alle 18.00, rinviandola a data da destinarsi.