Monza espugna Cisterna in rimonta

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Colpo da tre punti nell'anticipo dell'8a di ritorno , per la Vero Volley Monza che sul campo di Cisterna conquista una vittoria preziosissima, che fa morale e classifica, battendo in rimonta una Top Volley capace di vincere il primo set, di lottare alla pari negli altri tre parziali, ma costretta ad arrendersi sotto i colpi di Marr e Szwarc (MVP del match con 3 ace ed il 64% in attacco) i quali con 20 punti a testa hanno trascinato alla vittoria per 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 22-25) la squadra di Eccheli. I due attaccanti hanno sopperito ai problemi fisici di un Grozer ancora a mezzo servizio.

Il confronto è stato un continuo capovolgimento di fronte, con Cisterna molto abile a costruirsi degli ottimi break con Sedlacek e Dirlic e Monza altrettanto brava ad imporsi con le fiammate di Maar e le difese di un ottimo Federici. Fino al 20 di ogni gioco è il punto a punto a farla da padrone, ma nel secondo, terzo e quarto set è sempre la squadra di Massimo Eccheli a mettere la freccia nei momenti chiave e portarsi a casa il successo che vale il momentaneo settimo posto, in attesa delle gare di domani, e la nona vittoria stagionale nella massima serie.

Soli schiera in avvio Baranowicz-Dirlic, Rossi e Zingel al centro, Kaliberda e Sedlacek in banda e Catania libero. Eccheli risponde con Zimmermann in regia e Grozer opposto, Galassi e Di Martino centrali, Marttila e Maar schiacciatori con Federici libero. Soli risponde con Baranowicz-Dirlic, Rossi e Zingel al centro, Kaliberda e Sedlacek in banda e Catania libero. Il punto a punto iniziale (3-3) viene interrotto da due errori di Monza che regalano il break ai padroni di casa, 6-3 ed Eccheli chiama time-out. Marttila e Maar spingono i monzesi al rientro, ma Rossi dal centro e Dirlic dal lato portano a più quattro i pontini (9-5). Due assoli di Grozer avvicinano la Vero Volley, 11-9, capace di pareggiare i conti con Di Martino e Maar (11-11), sul buon turno dai nove metri di Galassi, e Soli chiama la pausa. Nuovo più tre dei padroni di casa con Kaliberda e Sedlacek (attacco vincente ed ace), 14-11, ma Monza non molla e rincorre con Maar e qualche sbavatura di Cisterna (16-14). Sul 18-16 Top Volley dentro Visic e Szwarc per Zimmermann e Grozer, ma Kaliberda piazza il diagonale vincente del 19-16 dei suoi. Szwarc non sbaglia da posto due (21-19), ma l’errore di Marttila e l’ace di Gutierrez valgono il 23-19 Cisterna ed il time-out monzese. Altro ace di Gutierrez, poi muro di Baranowicz dopo il punto di Grozer a chiudere il set, 25-20, per Cisterna.

Nessuna novità rispetto all’inizio di primo set e fase iniziale condita dall’equilibrio (2-2). Sedlacek risponde a Grozer, i due protagonisti di questo avvio di parziale, con Marttila che non sbaglia da posto quattro per il vantaggio Monza, 8-7. Sul 10-10 Maar piazza due giocate di fila che valgono il più due Vero Volley, 12-10 e Soli chiama time-out. Ancora Maar, principale terminale offensivo dei lombardi, poi diagonale di Dirlic per il meno uno Cisterna, 13-12. Il turno in battuta di Sedlacek crea grattacapi a Monza e vale il sorpasso dei padroni di casa, 14-13, con i monzesi che però restano incollati grazie all’errore di Kaliberda, 15-15. Qualche sbavatura da entrambe le parti consolida il pari (18-18), poi dentro Visic e Szwarc per Zimmermann e Grozer, con la slash di Sedlacek sul turno dai nove metri di Gutierrez a costringere Eccheli al time-out sul 20-18 per i pontini. Sul 21-18 (ace di Gutierrez) arrivano le fiammate di Szwarc e Maar per il meno uno, 21-20 e Soli ferma il gioco. Muro di Galassi su Kaliberda, errore di Sedlacek e vantaggio Monza, che va sul 23-21 con l’ace di Szwarc (cinque punti consecutivi sul turno dai nove metri del canadese). Bayram (entrato per Dirlic) tiene viva la squadra di casa, 23-22, poi però sbaglia in battuta regalando il 24-22 ai blu. Sedlacek va a segno ma Szwarc fa lo stesso per il 25-23 della Vero Volley.

Szwarc confermato per Grozer unica novità rispetto ad inizio match nel terzo parziale e 3-0 Cisterna con il muro di Sedlacek proprio sul canadese. Galassi e Szwarc (diagonale da paura e protagonista di un ottimo turno al servizio) accorciano le distanze per la Vero Volley, 4-3, con i laziali che continuano a mantenersi avanti grazie all’ace di Sedlacek, 7-4. Due bombe di Szwarc coincidono con il meno uno Monza, 7-6, ma Cisterna allunga con gli attacchi di Sedlacek e le battute di Zingel, 12-9 ed Eccheli chiama la pausa. Ancora Sedlacek a rispondere a Maar (13-10), poi due fiammate di Szwarc, il primo tempo di Galassi e l’ace di Maar per il sorpasso Vero Volley, 14-13. Punto a punto fino al 15-15, poi dentro Hernandez per Marttila tra le fila monzesi ma Gutierrez, entrato per Kaliberda, va a segno in diagonale (17-15 Top Volley). Il muro di Hernandez su Gutierrez vale la parità Monza, 17-17, aprendo una fase equilibrata fino al 18-18. Attacco vincente ed ace di Szwarc per il vantaggio della Vero Volley (21-20) e Soli chiama time-out. Break Monza con uno straordinario Szwarc, 23-21 e Soli inserisce Kaliberda per Gutierrez. L’errore di Dirlic coincide con il set-point Monza, 24-21, poi Maar spara a rete dai nove metri e Rossi mura Szwarc (24-23). Szwarc chiude il set, 25-23 per la Vero Volley Monza.

Hernandez per Marttila unica novità rispetto ad inizio primo set per Monza ad inizio del quarto ed il suo ace vale il 3-1 per i brianzoli. Maar e Szwarc spingono i monzesi sul 7-5, ma Sedlacek e un errore di Szwarc coincidono la nuova parità (7-7). Punto a punto di grande intensità fino al 14-14, con Sedlacek e Dirlic a spingere per Cisterna, Szwarc e Maar a rispondere per la Vero Volley. Hernandez va a murare Kaliberda ma poi commette due ingenuità che regalano il vantaggio ai padroni di casa, 17-16 ed Eccheli chiama time-out. Il muro di Galassi su Dirlic porta Monza al pari (18-18), ma Sedlacek e Mattei (ace) segnano il più due Cisterna, 20-18. Szwarc schiaccia bene in attacco e al servizio (ace), con Dirlic che sbaglia in attacco: 21-20 Vero Volley. Ace di Maar dopo l’errore di Gutierrez (23-21), poi Szwarc per il 24-21 Monza. Sedlacek tiene vivi i suoi (24-22), ma poi sbaglia al servizio e regala il 25-22 alla Vero Volley.

I PROTAGONISTI-



Andrea Mattei (Top Volley Cisterna)- « Questa sconfitta pesa e mi dispiace perché potevamo centrare un bel risultato. Siamo entrati in campo con la grinta giusta, tiravamo forte e loro difendevano, poi siamo calati e gli avversari ne hanno approfittato. Abbiamo comunque disputato una Regular Season di tutto rispetto, inattesa per tanti addetti ai lavori. Oggi abbiamo incontrato una rivale tosta! ».

Arthur Szwarc (Vero Volley Monza)-« Stasera abbiamo portato a casa tre punti importanti. Mi piace giocare qui, in quella che è stata la mia casa per tre anni. A Cisterna c’è grande tradizione, un grande coinvolgimento di pubblico e sono felice di aver vinto. Ho aspettato tanto questa partita, ma non con spirito di rivalsa bensì con la voglia di dare il massimo dall’inizio alla fine ed è andata bene. Se spingiamo come oggi possiamo fare grandi cose, a partire dalla partita che ci attende la prossima settimana in casa contro Padova ».

IL TABELLINO-

TOP VOLLEY CISTERNA – VERO VOLLEY MONZA 1-3 (25-20, 23-25, 23-25, 22-25)

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Kaliberda 8, Zingel 4, Dirlic 14, Sedlacek 25, Rossi 5, Staforini (L), Gutierrez 5, Bayram 1, Catania (L), Zanni 0, Mattei 2. N.E. Martinez. All. Soli.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 0, Maar 20, Di Martino 5, Grozer 6, Marttila 6, Galassi 6, Szwarc 20, Federici (L), Visic 0, Beretta 0, Hernandez 5. N.E. Pirazzoli, Davyskiba, Rossi. All. Eccheli.

ARBITRI: Caretti, Zavater.

NOTE – durata set: 29′, 33′, 33′, 32′; tot: 127′.

MVP: Arthur Szwarc (Vero Volley Monza)



Spettatori: 952