MILANO-Simpatica sopresa a Milano dove sugli spalti a sostenere l'Itas Trentino, degli amici Cavuto, Lavia e Sbertoli, con i quali condivide la passione per il volley e per la musica, è comparso senza preavviso Marco Mengoni, recente trionfatore del Festival di Sanremo. Il cantante ha fatto un tifo frenato per i gialloblu e a fine partita è sceso in campo per abbracciare tutti i giocatori della squadra di Lorenzetti.