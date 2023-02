Siena-Civitanova in campo per il recupero dell' 8a di ritorno

SIENA- Sabato 25, alle 20.00, il PalaEstra di Siena ospiterà il recupero della partita tra Emma Villas Aubay Siena e Cucine Lube Civitanova, dell'8a di ritorno, rinviata a seguito della scossa tellurica che ha colpito la Toscana due settimane fa. Un match importante per entrambe in lotta rispettivamente per evitare la retrocessione e per conquistare la migliore posizione possibile in vista dei Play Off scudetto.

La formazione di casa, infatti, è caduta al tie break dopo una lotta serrata al PalaMazzola di Taranto nello scontro salvezza con la Gioiella Prisma, che ora ha un punto di vantaggio sui senesi, scesi di nuovo nell’ultima piazza. Gli ospiti, invece, nello scontro diretto per il quarto posto tra le mura amiche con Piacenza, si sono imposti al fotofinish, dopo aver rimontato due set con carattere, e ora vantano una lunghezza di vantaggio sia sugli emiliani che su Verona. I tre punti sarebbero vitali sia per il team di Omar Fabian Pelillo, intenzionato a lasciare la coda della classifica, sia per la squadra di Gianlorenzo Blengini, che vuole presentarsi ai Play Off da testa di serie e potrebbe mettere un cuscinetto di quattro lunghezze sulle prime inseguitrici. La tradizione è favorevole ai biancorossi, che hanno vinto i tre precedenti. Due gli ex: Fabio Ricci (1 presenza alle 200 in Regular Season) ha militato nel Club cuciniero, Romano Giannini portò l’Emma Villas in Serie A2 da primo allenatore. Vari record individuali in vista: da una parte Riccardo Pinelli è a una gara dalle 300 nelle stagioni regolari, dall’altra Ivan Zaytsev è a 13 punti dai 4000, tra Campionato e Coppa Italia.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Fabio Ricci a Lube nel 2012/2013 - Allenatori: Romano Giannini a Siena nel 2015/2016

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Fabio Ricci - 15 punti ai 100, Maarten Van Garderen - 21 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Fabio Ricci - 15 punti ai 100, Maarten Van Garderen - 21 punti ai 200 (Emma Villas Aubay Siena).

In carriera Regular Season: Omar Biglino - 18 punti ai 1000, Juan Ignacio Finoli - 3 ace ai 100, Fabio Ricci – 1 gara alle 200 giocate, Riccardo Pinelli - 1 gara alle 300 giocate (Emma Villas Aubay Siena); Ivan Zaytsev - 13 punti ai 4000 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Bottolo - 2 ace ai 100 (Cucine Lube Civitanova)



Federico Bonami (Emma Villas Aubay Siena)- « Dobbiamo giocare tre partite prima del termine della Regular Season e dobbiamo cercare di conquistare punti in ogni sfida. Qualche settimana fa sembravamo spacciati, invece adesso siamo qui a giocare per cercare di raggiungere la salvezza in SuperLega. Siamo riusciti a ribaltare una situazione che pareva difficilissima, abbiamo tanta energia e crediamo di poter raggiungere l’obiettivo. A Taranto siamo arrivati fino al tie break, che è sempre un terno al lotto. Abbiamo comunque avuto una reazione nel corso del quarto set che ci ha permesso di conquistare un punto in classifica che può servirci, dobbiamo prendere il buono di quella sfida ».

Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova)- « Sabato affronteremo una rivale con il coltello tra i denti e giocherà tra le mura amiche. I nostri avversari hanno bisogno di punti salvezza e sono certo che metteranno in campo tutte le loro forze. Forse anche di più. Per questo dovremo stare molto attenti al nostro approccio per cercare di mettere pressione sin da subito alla squadra di Siena. Vogliamo ripartire dai buoni segnali mostrati in campo nella sfida contro Piacenza per cercare di preparare al meglio i Play Off e per cercare almeno di mantenere la quarta posizione in classifica ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEL RECUPERO DELL’8a DI RITORNO-



Sabato 25 febbraio 2023, ore 20.00-

Emma Villas Aubay Siena - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cerra, Curto



LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 59, Valsa Group Modena 39, Itas Trentino 38, Cucine Lube Civitanova 32, WithU Verona 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 31, Vero Volley Monza 28, Allianz Milano 27, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Aubay Siena 15.

1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova ed Emma Villas Aubay Siena