L'MVP di febbraio e Spirito, il regista di Verona

Spirito ha ottenuto il premio in virtù grazie delle due prestazioni da migliore in campo nel secondo mese del 2023, entrambe ottenute al tie break e risultate fondamentali nel percorso della WithU Verona, che ha già infatti conquistato il quinto posto matematico in Regular Season. Anche il martello Oleh Plotnytskyi è stato eletto due volte miglior in campo, ma la Sir Safety Susa Perugia ha disputato meno set (12) rispetto alla WithU Verona (14).

Delle cinque vittorie consecutive del club scaligero, valse il quinto posto in Regular Season, tre sono datate febbraio: oltre al successo della 7a giornata di ritorno a Monza, la WithU si è imposta il 12 febbraio a Padova per 3-2 nell’8a giornata, con Spirito eletto migliore in campo e ben cinque attaccanti in doppia cifra. Una settimana dopo, nel match tra Verona e Modena della 9a di ritorno, stesso risultato e stesso MVP: il palleggiatore in maglia numero 13 è stato il migliore in campo nella vittoria dei suoi al quinto set, mantenendo ancora una volta la percentuale d’attacco di squadra sopra al 50%.