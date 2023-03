Taranto ringrazia e saluta Vincenzo Di Pinto

La società del presidente Bongiovanni, dopo tre anni in cui il tecnico di Turi ha conquistato una promozione e due salvezze, ha deciso di voltare pagina non rinnovandogli il contratto per la prossima stagione

TARANTO- La Gioiella Prisma Taranto ha comunicato di aver deciso di interrompere, al termine della stagione che vedrà i pugliesi impegnati ancora nei play off per il 5° posto, il rapporto con il tecnico Vincenzo Di Pinto. Il 'mago' di Turi in questo triennio ha centrato una promozione, dall'A2 alla Superlega, e due salvezze nel massimo campionato ma la società del presidente Bongiovanni ha deciso di mettere a punto una nuova stategia societaria per costruire il progetto per le prossime stagioni, partendo dalla imminente 2023-2024 e alla luce di quanto è maturato nella stagione che va a terminare. Il direttore generale Vito Primavera è già al lavoro per individuare il futuro staff tecnico e dirigenziale che possa integrare elementi di spessore tecnico ed umano alle figure già presenti all'interno dell'organico della stagione 2022/23 e per le quali sarà confermata la partecipazione al futuro progetto.

