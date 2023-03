Play Off 5° posto: giovedì Cisterna-Taranto

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Top Volley Cisterna-Gioiella Prisma Taranto, giovedì 23 marzo alle 20.30, sarà il secondo appuntamento del preliminare Play Off 5° posto. Per i pontini non ci sono alternative: dopo la sconfitta con Padova deve assolutamente vincere per non chiudere anzitempo la stagione. I pugliesi invece salgono a Cisterna per onorare al meglio l'impegno e per salutare nel migliore dei modi Vincenzo Di Pinto che, dopo tre anni lascerà la panchina rossoblù a fine stagione . I laziali hanno la testa avanti nei precedenti con 10 vittorie a 9, e hanno vinto entrambi i due faccia a faccia stagionali in campionato, oltre che l’unico precedente nel Girone per il 5° Posto.

TOP VOLLEY CISTERNA - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

PRECEDENTI: 19 (10 successi Top Volley Cisterna, 9 successi Gioiella Prisma Taranto).

PRECEDENTI STAGIONALI: 2 – 2 volte in Regular Season (2 successi Cisterna)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 precedente nella 3a giornata del Girone del 2021/22 (successo Cisterna).

EX: nessuno.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Josè Miguel Gutierrez - 1 punto ai 100, Efe Bayram - 29 punti ai 200 (Top Volley Cisterna); Eric Loeppky - 18 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto).

Nei Play Off 5° Posto: Aidan Zingel - 19 punti ai 200 (Top Volley Cisterna); Oleg Antonov - 26 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera: Marko Sedlacek - 9 punti ai 500 (Top Volley Cisterna); Aimone Alletti - 28 punti ai 2500, - 3 muri vincenti ai 600, Giovanni Maria Gargiulo - 16 attacchi vincenti ai 500, - 5 muri vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto).

Andrea Rossi (Top Volley Cisterna)- « Taranto ha raggiunto il suo obiettivo, cioè la salvezza, all’ultima giornata, quindi non so quali siano i loro obiettivi in questo Preliminare. Noi dobbiamo riscattarci della brutta prestazione giocata giovedì scorso contro Padova e faremo di tutto per conquistare i tre punti in palio. Queste sono partite un po’ particolari perché non sappiamo bene quale sarà la formazione che scenderà in campo. Come è successo con Padova, mancando la possibile di sapere chi abbiamo di fronte e non possiamo studiare al meglio gli avversari. Nella settimana di preparazione all’incontro non è semplicissimo trovare dei focus che ci permettano di impostare una tattica di gioco. Adesso ci aspetta questa partita in casa e poi due partite esterne dopo il turno di riposo, il nostro obiettivo rimane quello di provare a passare questo turno preliminare ».

Francesco Cottarelli (Gioiella Prisma Taranto)- « Sicuramente c’è la voglia di giocare bene e quando si scende in campo lo si fa sempre per vincere. Noi siamo un po’ più rilassati rispetto al campionato, è fisiologico dopo una annata dura, ma siamo rimasti concentrati, ci stiamo allenando bene e la stagione non è ancora finita: c’è questo torneo per giocarsi la Challenge Cup e scenderemo in campo contro una squadra tosta di campioni, sarà una bella partita tutta da giocare e da vedere, e mi auguro di vincere ».

2a GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO-

Giovedì 23 marzo 2023, ore 20.30-

Top Volley Cisterna - Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Piperata, Gasparro

Riposa: Pallavolo Padova

LA CLASSIFICA-

Pallavolo Padova 3 punti (1 gara giocata), Top Volley Cisterna 0 (1 gara giocata), Gioiella Prisma Taranto 0 (nessuna gara giocata).