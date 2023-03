Quarti Play Off: Trento-Monza apre il terzo round

ROMA - Play Off bellissimi, incerti e con ancora tante sorprese dietro l'angolo. Questo hanno detto Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Finale . Le due serie che sulla carta dovevano essere le più equilibrate (4a vs 5a e 3a vs 6a) sono sul 2-0 e, viceversa, gli altri due confronti (2a vs 7a e 1a vs 8a) sono in parità.

Il livello è alto e tutte le otto protagoniste sono pronte a giocarsi fino alla fine le chances di raggiungere le semifinali con intatte possibilità di qualificarsi. C'è dunque grande attesa per Gara 3 che andrà in scena fra sabato e domenica.

In campo sabato, alle 20.30, Itas Trentino e Vero Volley Monza, ora in parità. I gialloblù vogliono sfruttare il fattore campo per riportarsi avanti nella serie dopo lo scivolone in Brianza. Titolari come Alessandro Michieletto e Marko Podrascanin non si possono “regalare” e proprio la loro assenza per il virus intestinale che ha colpito anche il giovane Niccolò De Palma ha inciso sulla sconfitta per 3-1 incassata all’Arena di Monza, nonostante la prova generosa in attacco dell’opposto Gabriele Nelli e dei laterali Matey Kaziyski (tornato in posto quattro per l’occasione) e Donovan Dzavoronok. Dall’altra parte della rete ha fatto subito centro Fernando Kreling “Cachopa”, che dopo la lunga assenza ha ricevuto il titolo di MVP alla sua prima da titolare con un’ottima distribuzione del palleggio. Trento ha fatto il possibile in formazione inedita, ma la nota dolente è stata il contrattacco. Coach Angelo Lorenzetti sta monitorando la situazione degli acciaccati, che paiono in ripresa: il loro utilizzo verrà però deciso solo nell’immediata vigilia dell’incontro.



A spezzare l’equilibrio nel derby della via Emilia sono stati i dettagli e nei primi due round l’epilogo è arrivato con altrettanti tie break in favore degli uomini di Andrea Giani (gli unici tie break vinti in SuperLega dai gialli, a cui si aggiunge in Semifinale di CEV Cup a qualificazione già ottenuta). Ci sono buone probabilità che anche Gara 3 tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma domenica (ore 17.00) con diretta RAI Sport, sarà decisa da pochi palloni chiave verso una delle due contendenti. I gialli hanno per le mani un match point d’oro al PalaPanini, davanti al proprio pubblico. Gli ospiti, capaci di scioccare anche gli addetti ai lavori nella F4 di Del Monte® Coppa Italia contro Perugia e Trento, non vogliono eclissarsi dopo soli tre scontri diretti nella corsa Scudetto. Diventa decisivo bloccare Earvin Ngapeth, MVP e autentico spauracchio mercoledì scorso al PalaBancaSport. Il team di Massimo Botti non può che recriminare per i punti di vantaggio vanificati nelle fasi clou del quarto parziale.



La fiducia è parte attiva della forza di un gruppo e mercoledì all’Allianz Cloud la sicurezza dei meneghini di Roberto Piazza ha giocato un ruolo rilevante in campo per dare vita a uno dei risultati meno prevedibili della serata, con l’Allianz Milano in grado di superare la Sir Safety Susa Perugia al tie break. I padroni di casa della Sir vogliono tornare al successo (quella a Milano è stata la prima sconfitta in SuperLega, oltre a quella in F4 di Coppa Italia, che li ha visti uscire di scena in Semifinale contro Piacenza). Gli uomini di Andrea Anastasi proveranno a riprendere il controllo della serie confermando l’importante divario di risultati tra le due squadre emerso nell’arco della stagione agonistica. I 29 punti siglati da Wilfredo Leon (7 muri) testimoniano che i Block Devils sono carichi, ma anche il team lombardo hai i suoi eroi come Osniel Mergarejo, MVP di Gara 2.



Lo scontro diretto tra quarta e quinta classificata è quello che ogni anno si presenta con il maggior fascino, ma fa comunque notizia che i Campioni d’Italia uscenti, con lo Scudetto sul petto dalla Finale del 2018/19 rischino l’uscita di scena prematura in Gara 3. Domenica, alle 18.00, la Cucine Lube Civitanova riceve la visita della WithU Verona all’Eurosuole Forum. I padroni di casa sono sotto 2-0 nel computo delle vittorie e devono imporsi per portare a Gara 4 la serie al meglio delle cinque partite. Il secondo round tra cucinieri e scaligeri, andato in scena in un Pala AGSM AIM gremito e vinto al fotofinish dai veneti, si è confermato combattuto e ha riproposto tematiche simili al precedente confronto, con i biancorossi, privi di Enrico Diamantini e con Barthelemy Chinenyeze non al meglio, più intraprendenti fino alle volate dei set persi. I 27 punti del top scorer Maksim Sapozhkov, i muri 16 muri di squadra e la battuta fastidiosa di Aleks Grozdanov nel momento clou hanno invertito l’inerzia.



ITAS TRENTINO - VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 26 (3 successi Vero Volley Monza, 23 successi Itas Trentino).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 4 precedenti – 2 in Regular Season (2 successi Trento), 2 nei Quarti Play Off (1 successo Trento e 1 successo Monza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF: 3 precedenti - 2 nei Quarti 2022/23 (1 successo Trento, 1 successo Monza), 2 nei Quarti 2016/17 (2 successi Trento).

EX: Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Gianluca Galassi a Trento nel 2014/2015

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Matey Kaziyski - 33 punti ai 500, Srecko Lisinac - 7 punti ai 200, Alessandro Michieletto - 3 punti ai 400; Marko Podrascanin - 3 punti ai 200 (Itas Trentino); Gianluca Galassi - 11 punti ai 200, Stephen Maar - 36 punti ai 400 (Vero Volley Monza).

Nei Play Off: Matey Kaziyski - 2 muri vincenti ai 100, Marko Podrascanin - 8 attacchi vincenti ai 500 (Itas Trentino); Thomas Beretta - 11 punti ai 200, Gianluca Galassi - 3 punti ai 100 (Vero Volley Monza).

In carriera: Oreste Cavuto - 2 muri vincenti ai 100, Matey Kaziyski - 4 ace ai 600, 1 muro vincente ai 400, Gabriele Nelli - 21 attacchi vincenti ai 1000, - 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Georg Grozer - 4 muri vincenti ai 100 (Vero Volley Monza).



Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Le prime due partite hanno offerto storie e scenari molto differenti fra di loro anche solo guardando ai singoli set giocati; posso quindi ipotizzare che pure il prossimo incontro possa riservare ancora qualcosa di diverso, tenendo soprattutto conto che dovremo capire con quale assetto affrontarlo. La mia speranza è di poter riavere il maggior numero di giocatori a disposizione per poi scegliere lo schieramento che ci darà più garanzie, consapevoli che di fronte ci stiamo trovando un avversario in grande forma e ulteriormente stimolato dalla vittoria ottenuta in Gara 2. Sarà un’altra battaglia e dobbiamo farci trovare pronti per combatterla al meglio ».



Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Siamo molto contenti di aver allungato la Serie e di poterci ora giocare una chance così importante. Il nostro obiettivo è andare a Trento e dare tutto quello che abbiamo per provare a confermare la prestazione di Gara 2. Puntiamo ad essere competitivi per tutta la durata della gara, consapevoli di dover essere duri e motivati dall'inizio alla fine: poi vincerà chi sarà più forte. Cosa replicare di Gara 2? L'approccio alla gara e l'impatto che abbiamo avuto. Questi aspetti ci hanno permesso di prendere subito ritmo ed essere competitivi, cosa non successa in Gara 1 ».

VALSA GROUP MODENA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 13 (10 successi Valsa Group Modena, 3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 4 precedenti - 2 volte in Regular Season (2 successi Modena), 2 nei Quarti Play Off Scudetto (2 successi Modena).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 2 precedenti nei Quarti 2022/23 (2 successi Modena).

EX: Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/2022; Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/2020; Yoandy Leal a Modena nel 2021/2022 - Allenatori: Paolo Zambolin a Modena nel 2018/2019

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Adis Lagumdzija - 25 punti ai 500 (Valsa Group Modena); Luka Basic - 6 punti ai 100, Francesco Recine - 9 punti ai 100, Robertlandy Simon - 33 punti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nei Play Off: Adis Lagumdzija - 20 punti ai 200, Earvin Ngapeth - 2 ace ai 100 (Valsa Group Modena); Yoandy Leal - 30 punti ai 400, Yuri Romanò - 5 punti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Adis Lagumdzija - 3 punti ai 1500, Earvin Ngapeth - 5 muri vincenti ai 300, Dragan Stankovic - 3 muri vincenti ai 700 (Valsa Group Modena); Edoardo Caneschi - 1 muro vincente ai 300, Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 18 punti ai 1000, Robertlandy Simon - 3 muri vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).



Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- « Dopo la nostra vittoria in Gara 2 la pressione è sulle spalle di Piacenza, hanno l’obbligo di vincere al PalaPanini per allungare la serie. Queste due partite ci hanno detto che finalmente riusciamo a vincere anche al tie-break, abbiamo avuto solo segnali positivi perché Piacenza è una grande squadra e batterli sia in casa che fuori casa è qualcosa di importante ».

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Dopo due sfide sul filo dell’equilibrio mi aspetto un’altra gara dello stesso tipo che verrà decisa per uno o due palloni. Dobbiamo cercare di togliere ai nostri avversari quei due palloni e prenderceli nella prossima partita che rimane aperta, certo non siamo i favoriti in questa seria ma intanto focalizziamoci sulla prossima gara, perché ragionare a lungo termine non ci aiuta. La testa deve essere solo sulla gara che ci attende a Modena, meglio ancora sul prossimo set e sul prossimo punto che ci attendono. Dovremo essere bravi a difendere qualche pallone in più dei nostri avversari ».

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 23 (19 successi Sir Safety Susa Perugia, 4 successi Allianz Milano).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 precedenti – 2 in Regular Season (2 successi Perugia), 2 nei Quarti Play Off Scudetto (1 successo Perugia, 1 successo Milano).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 5 gare – 2 nei Quarti 2022/23 (1 successo Perugia, 1 successo Milano), 3 nei Quarti 2020/21 (2 successi Perugia, 1 successo Milano).

EX: Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/2018

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Jesus Herrera Jaime - 25 punti ai 200, Wilfredo Leon Venero - 1 punto ai 300 (Sir Safety Susa Perugia); Milad Ebadipour - 11 punti ai 200, Agustin Loser - 18 punti ai 200, Matteo Piano - 18 punti ai 100 (Allianz Milano).

Nei Play Off: Sebastian Wilfredo Leon Venero - 4 punti ai 700, Oleh Plotnytskyi - 6 punti ai 200, Solé - 15 punti ai 500 (Sir Safety Susa Perugia); Matteo Piano - 8 punti ai 200 (Allianz Milano).

In carriera: Flavio Resende Gualberto - 5 muri vincenti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Nicola Pesaresi - 1 gare alle 400 giocate, Marco Vitelli - 5 punti ai 1000 (Allianz Milano).



Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Veniamo da una Gara 2 nella quale siamo comunque stati sul pezzo lavorando ancora una volta con qualità nella fase di muro e difesa. Loro sono stati più bravi ed hanno anche avuto nei primi due set alcune situazioni a loro favore. Ma siamo pronti a ripartire, torniamo a Perugia per Gara 3 fiduciosi e con grandi motivazioni davanti al nostro pubblico ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Andiamo a Perugia sicuri di quello che abbiamo fatto per preparare le partite, di quello che hanno fatto di buono i ragazzi, sicuri anche del fatto che il primo set in Gara 1 è stato giocato molto bene e mai mollato, sicuri del fatto che non abbiamo mollato nemmeno un secondo anche nel tie break, dove abbiamo avuto solo un passaggio a vuoto, uno solo. Abbiamo delle certezze sapendo chi abbiamo di fronte, vale a dire una grande squadra e tanti giocatori, noi però guardiamo nel nostro campo ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA – WITHU VERONA-

PRECEDENTI: 45 (38 successi Cucine Lube Civitanova, 7 successi WithU Verona).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 4 precedenti – 2 in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Verona), 2 nei Quarti Play Off Scudetto (2 successi Verona).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 7 precedenti – nei Quarti 2022/23 (2 successi Verona), nei Quarti 2018/19 (2 successi Civitanova), nei Quarti di Finale 2013/14 (2 successi Civitanova) e in Gara 1 Girone B 2011/12 (1 successo Civitanova).

EX: Simone Anzani a Verona nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; Daniele Sottile a Verona nel 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Simone Anzani - 3 punti ai 100, Barthelemy Chinenyeze - 3 punti ai 200, Alex Nikolov - 34 punti ai 300, Marlon Yant Herrera - 1 punto ai 200, Ivan Zaytsev - 7 punti ai 300 (Cucine Lube Civitanova); Lorenzo Cortesia - 12 punti ai 100, Noumory Keita - 16 punti ai 400, Leandro Mosca - 10 punti ai 100, Rok Mozic - 32 punti ai 400 (WithU Verona). (Cucine Lube Civitanova).

In carriera Play Off: Daniele Sottile - 8 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Bottolo - 31 punti ai 1000, Chinenyeze - 5 punti ai 1000, Luciano De Cecco - 7 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova), Marlon Yant Herrera - 19 attacchi vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Giulio Magalini - 24 punti ai 500 (WithU Verona).



Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Vogliamo riaprire i Quarti. Seppur con risultati diversi, le prime due partite sono state simili per contenuti tecnici e tattici. Entrambi i match si sono risolti per situazioni nei finali di set, fasi in cui abbiamo peccato di personalità. La ricezione, che era un nostro cruccio, è andata bene, ma le partite ci sono sfuggite di mano per la gestione dei punti conclusivi. Siamo convinti di poter ribaltare la serie, ma servirà una maggiore determinazione in attacco ».

Dario Simoni (Vice Allenatore WithU Verona)- « Arriviamo da una partita molto tirata, ci sono state più partite all’interno della singola gara e alla fine ce l’abbiamo fatta. Tra il terzo e il quarto set abbiamo avuto un momento di difficoltà. Per superare queste fasi di solito c’è un trascinatore e gli altri gli vanno dietro, ma in questo caso Rok, Maksim e Keita insieme hanno ricompattato la squadra, che ha ripreso in mano la partita. Questa cosa ha dato l’idea del gruppo, senza nulla togliere agli altri. Ce la dobbiamo sudare questa qualificazione, perché anche l’anno scorso Civitanova era sotto due a zero e poi ha vinto 3 a 2. Siamo in vantaggio, però non vuol dire niente perché in queste due partite siamo stati spesso sotto nel punteggio ».

LE SERIE DEI QUARTI DI FINALE-

Sir Safety Susa Perugia e Allianz Milano sono sull’1-1.

Valsa Group Modena è avanti 2-0 contro Gas Sales Bluenergy Piacenza

WithU Verona è avanti 2-0 contro Cucine Lube Civitanova

Itas Trentino e Vero Volley Monza sono sull’1-1.

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 QUARTI DI FINALE PLAY OFF



Sabato 25 marzo 2023, ore 20.30



Itas Trentino - Vero Volley Monza Arbitri: Cerra Alessandro, Canessa



Domenica 26 marzo 2023, ore 17.00



Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Zanussi, Pozzato

Sir Safety Susa Perugia - Allianz Milano Arbitri: Piana Rossella, Luciani



Domenica 26 marzo 2023, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova - WithU Verona Arbitri: Lot, Goitre