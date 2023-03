Play Off 5° posto: Taranto vince il terzo round

Protagonista di serata un ottimo Alletti in posto 4, mvp del match che trascina i rossoblu insieme ad Antonov, supportati da una buona prestazione di Pierri che tiene viva la ricezione per tutto il match, ma Taranto va elogiato in blocco per aver messo in scena una prestazione corale aggressiva sin dall’inizio mentre i veneti non riescono a reagire, nonostante un primo set portato ai vantaggi.

La Gioiella si presenta con la diagonale Cottarelli-Ekstrand, al centro Larizza-Gargiulo, in posto 4 Alletti-Antonov, libero Pierri.

Padova parte con la diagonale Zoppellari-Guzzo, in posto 4 Desmet-Gardini, al centro Canella- Crosato libero Zenger.

La Gioiella comincia in vantaggio 7-4, approfittando di alcune imprecisioni avversarie.Ekstrand trascina 9-6. Antonov firma il 10-6. Cottarelli di prima intenzione firma il 12-8 Risponde Desmet con una bella diagonale per il 14-10. Cottarelli finalizza il 17-11. Padova corre ai ripari e inserisce Saitta in regia. Gardini fa ace 18-14. Ottimo primo tempo di Gargiulo 19-15. Alcuni pasticci in difesa e Padova accorcia 19-18. Antonov in lungolinea firma il 20-18. Ekstrand viene murato e Padova sorpassa 20-21. Poi tira fuori 20-22. Antonov viene murato 20-23. Larizza in primo tempo 21-23. Alletti in pallonetto 22-23. Antonov sbaglia il servizio 22-24, ma anche Desmet per i 23-24. Alletti in pallonetto 24-24. Gargiulo mura la pipe di Desmet. Ekstrand fa ace 26-25. Antonov in pipe 27-26. Alletti fa ace 28-26.

Alletti trascina anche nel secondo set 6-4. Firma anche il 7-5. GArgiulo fa ace 9-8, poi Padova aggancia sul 10 pari. Antonov sorpassa ancora 11-10. Ekstrand firma il 12-11. Alletti firma il 13-11. Larizza ferma Gardini 14-11. Guzzo attacca out, Antonov fa ace per il 16-11. Padova recupera 3 punti, Gargiulo in pallonetto mette a terra il 18-14. Guzzo attacca out 20-16. Cottarelli mura Gardini 21-16. Cuttini fa un doppio cambio con Saitta e Desmet e inserisce anche Tagahashi. Antonov mette a terra in diagonale il 22-17. Canella mura Larizza per il 23-21.Ekstrand in diagonale ottiene il 24-22. Chiude Antonov con un ace 25-22.

Nel terzo set Gargiulo mura Desmet per il 4-1. Desmet viene murato ancora e Taranto allunga 6-1. Alletti si aggiudica il 7-2 con un bel lungolinea. Gargiulo firma il 9-4. Antonov fa mani out 10-4. Ace di Gargiulo 11-4 Antonov firma il 12-4. Scambi lunghi e concitati e Padova accorcia un po’ 13-8. Alletti continua a passare e firma il 16-10. Pipe di Antonov 18-11. Gardini mette a terra il 18-13. Cottarelli di prima intenzione 19-13. Ace di Gardini per il 20-16. Ekstrand mura Desmet. Letti mura Guzzo 24-17. Chiude ace di Larizza 25.

I PROTAGONISTI-

Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)- « Oramai qui a Taranto sto sperimentando più ruoli, quest’anno ho ricoperto anche il ruolo di banda: merito dei miei compagni, in particolar modo dei più giovani, che in questa fase finale stanno trovando più spazio e stanno disputando ottime prestazioni. Sono contento di aver dato il mio contributo a questa vittoria. Ora siamo tutte a tre punti? Difficile pronosticare come finirà, noi continueremo a fare ciò che abbiamo fatto finora, impegnandoci, divertendoci e mettendo in mostra chi ha avuto un minutaggio minore in campionato. Rivincita del ko in campionato? Avrei preferito vincere quella ».

Davide Saitta (Pallavolo Padova)- « Sapevamo che dopo la prima gara Taranto voleva fare bene in casa. Noi non abbiamo approcciato bene la gara e il primo set è stato lo spartiacque del match. Siamo una squadra giovane ed è giusto che in questo momento giochi chi ha avuto meno spazio, ma bisogna entrare in campo con più attenzione. Ora abbiamo due partite in casa e cercheremo di sfruttare al massimo il fattore campo ».

IL TABELLINO-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (28-26, 25-22, 25-17)-

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Cottarelli 5, Antonov 15, Larizza 7, Ekstrand 12, Alletti 10, Gargiulo 10, Rizzo (L), Pierri (L), Falaschi 0. N.E. Stefani, Andreopoulos. All. Di Pinto.

PALLAVOLO PADOVA: Zoppellari 0, Desmet 13, Canella 2, Guzzo 7, Gardini 8, Crosato 1, Lelli (L), Zenger (L), Asparuhov 5, Takahashi 0, Saitta 0, Volpato 1. N.E. Cengia. All. Cuttini.

ARBITRI: Salvati, Zavater.

NOTE – durata set: 31′, 27′, 22′; tot: 80′

MVP: Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)

Spettatori: 580

LA CLASSIFICA DEL PRELIMINARE PLAY OFF 5° POSTO-

Top Volley Cisterna 3, Pallavolo Padova 3, Gioiella Prisma Taranto 3

PROSSIMO TURNO- 02/04/2023 Ore: 15.30

Pallavolo Padova-Top Volley Cisterna

Riposa: Gioiella Prisma Taranto