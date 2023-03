MODENA- Il libero della Valsa Modena Salvatore Rossini dovrà essere operato al tendine della terza falange dell’indice della mano destra. L'intervento verrà effettuato giovedì in anestesia locale. L’atleta non salterà ne il match di mercoledì sera in CEV Cup ne quello di domenica a Piacenza, Gara 4 dei Quarti Play Off.