Play Off 5° posto: Cisterna chiude espugnando Taranto

TARANTO – Un successo per l’onore e per chiudere nel migliore dei modi la stagione. La Top Volley Cisterna va a vincere sul campo della Gioiella Prisma Taranto per 1-3 (25-20; 25-27; 16-25; 19-25). Una vittoria che non basta agli uomini di Soli per proseguire la corsa nei Play Off 5° posto ma che dimostra la vitalità di una squadra che, nonostante le assenze e la certa partenza di molti titolari in vista della prossima stagione, non ha mai mollato onorando fino alla fine la sua stagione che va in archivio in modo più che positivo.

Parte forte Taranto che grazie alle giocate di Antonov trova le giuste diagonali per portare avanti i pugliesi, 8-6. Cisterna prova a reagire con Bayram, ma i padroni di casa tengono la giusta distanza con Andreopolus, 16-12. Difende bene Staforini, poi Antonov mette la firma sul massimo vantaggio della partita, più sette, 20-13. Soli manda in campo Zingel e i pontini grazie all’australiano dimezzano il vantaggio, 21-18. Taranto si aggiudica il primo parziale, 25-20. Parte bene nel secondo set Cisterna, più incisiva a muro con Rossi e Mattei, il centralone di Aprilia mette a segno anche un ace, 2-7. Bayram mette a terra una diagonale imprendibile chiudendo un’azione lunghissima per il massimo vantaggio cisternese di più sei, 6-12. Martinez chiude da posto tre mettendo a terra in assenza del muro, 12-19. Taranto cambia marcia e mette a segno cinque punti consecutivi, 17-19. Andreopoulos infiamma il Pala Mazzola, da 10-18 a 18-19, per i pontini è tutto da rifare. Antonov costringe gli avversari all’errore 21-21. Cisterna si riprende il vantaggio con l’ace di Bayram, 21-23. Ace di Antonov per il nuovo pareggio 24-24. Zingel mette palla a terra, 25-27. Cisterna avanti anche nel terzo set, Baranowicz arma tutti gli attaccanti a disposizione, 7-10. Martinez trova il mani out di Gargiulo, 12-15. Grande affiatamento tra Baranowicz e Andrea Mattei, 14-17. Gutierrez sale in cattedra e trova il massimo vantaggio per i pontini, più otto, 15-23. Rossi c’è, chiude la porta in faccia agli avversari con un muro vincente, 16-25. La Top Volley mette in campo una buona pallavolo e lo conferma anche nel quarto set, martellando in attacco è ormai imprendibile, 4-10. I padroni di casa provano a recuperare il distacco, ma sono penalizzati dai troppi errori, Cisterna mantiene il vantaggio con gli attacchi di Bayram e Martinez, 17-21. Cisterna si aggiudica la partita chiudendo il set 19-25.

I PROTAGONISTI-

Francesco Pierri (Gioiella Prisma Taranto)- « E’ stato un match spettacolare abbiamo cominciato bene ma poi siamo calati di intensità in tutte le fasi di gioco. Gli episodi non hanno girato a nostro favore, ma Cisterna ha vinto meritatamente. Sono comunque contento della prestazione della squadra, con buoni numeri in battuta ed un paio di ottime difese, di sicuro l’impegno non è mancato ».

Fabio Soli (Allenatore Top Volley Cisterna)- « Abbiamo speso tantissime energie per restare nella categoria, Taranto ha lottato in campionato per rimanere nella massima serie e noi abbiamo cercato di prendere i play off scudetto. Oggi ci eravamo detti che dovevamo prenderci una vittoria e volevamo chiudere questa esperienza nel migliore dei modi per salutarci visto che in molti andranno per altri lidi. Abbiamo fatto una stagione eccezionale e sono orgoglioso per il lavoro fatto dai miei ragazzi ».

IL TABELLINO-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – TOP VOLLEY CISTERNA 1-3 (25-20, 25-27, 16-25, 19-25)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Cottarelli 1, Antonov 11, Larizza 6, Ekstrand 16, Andreopoulos 11, Gargiulo 6, Pierri (L). N.E. Rizzo, Stefani, Alletti, Falaschi. All. Di Pinto.

TOP VOLLEY CISTERNA: Zanni 1, Bayram 10, Mattei 15, Martinez 19, Gutierrez 12, Rossi 5, Staforini (L), Zingel 5, Catania (L), Baranowicz 1. N.E. Lostritto, Sedlacek. All. Soli.

ARBITRI: Canessa, Cavalieri.

NOTE – durata set: 29′, 34′, 25′, 27′; tot: 115′.

LA CLASSIFICA-

Pallavolo Padova 6, Top Volley Cisterna 6, Gioiella Prisma Taranto 3.

IL PROSSIMO TURNO- 12/04/2023 Ore: 20.30-

Pallavolo Padova-Gioiella Prisma Taranto

Riposa: Top Volley Cisterna