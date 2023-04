Piacenza vince ancora a Modena e va in semifinale

MODENA - In un Pala Panini di nuovo sold out la Valsa Modena, dopo aver festeggiato a Roeselare la conquista della Cev Cup, deve dare l'addio ai sogni scudetto cedendo 2-3 (25-19, 25-17, 20-25, 21-25, 12-15) in Gara 5 dei Quarti alla Gas Sales Bluenergy Piacenza che invece completa la doppia rimonta (0-2 nella serie e 0-2 nella partita di stasera) conquistando il diritto di battersi con l'Itas Trentino per entrare in finale. Inizio tutto a tinte gialloblu ma la squadra di Giani, dopo aver vinto agevolmente i primi due parziali, forse ha pagato lo sforzo fisico e mentale della Finale di ritorno di Cev ed hanno lasciato il campo ad una Piacenza che, dal terzo set in poi, ha decisamente cambiato marcia trascinata da Lucarelli ed ha centrato la grande impresa che sembrava essere diventata impossibile. Risultato alla fine che ha premiato i biancorossi che non hanno mai mollato ed hanno voluto, forse più degli avversari, la vittoria.

La squadra di Andrea Giani,fresca vincitrice della Cev Cup, scende in campo con Bruninho e Lagumdzija in diagonale, Sanguinetti e Stankovic al centro, Ngapeth e Rinaldi alla banda, Rossini è il libero.

Massimo Botti risponde con Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza contratta e troppo fallosa: sul 8-5 per Modena 5 punti li hanno regalati i biancorossi tra errori in attacco e battute sbagliate. Tre ace nel giro di pochi scambi spingono avanti Modena (13-7), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fatica a carburare, un paio di punticini li rosicchia con Lucarelli (18-14) ma è ancora Modena ad allungare capitalizzando due errori consecutivi in battuta degli avversari e un attacco in rete di Leal (21-15) con Botti a chiamare il secondo time out a disposizione. Il diagonale di Romanò riporta a meno quattro i suoi (23-19) con Giani a chiamare time out, sono quattro i set point per Modena (24-19) che subito chiude con il mani fuori di Rinaldi.

Modena cerca subito l’allungo con l’ace di Ngapeth (5-3), il muro di Simon fa mettere il naso avanti ai suoi (6-7), Modena gioca bene con Ngapeth scatenato, Piacenza fatica ma resta aggrappato al set, a quota 11 è ancora parità. Allungo dei padroni di casa (13-11) con Botti a chiamare time out. E al rientro in campo ace di Ngapeth, vola Modena con Lagumdzija che segna il 18-13, dentro Gironi per Romanò, il muro secco subito da Gironi porta i gialli sul 20-14 con Botti che chiama il secondo time out. Ancora un ace di Rinaldi (21-14), Piacenza fatica in tutti i fondamentali, battuta lunga di Simon (23-16), la battuta in rete di Gironi consegna una infinità di set point ai padroni di casa, Ngapeth chiude con un ace.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con le spalle al muro, punto di Caneschi e l’azione dopo di Simon (2-4), due punti consecutivi di Lagumdzija valgono la parità a quota 4. Due muri consecutivi di Caneschi valgono il nuovo vantaggio biancorosso (8-9), l’attacco out di Modena porta a due le lunghezze di vantaggio di Piacenza (11-13) con Giani a chiamare tempo. Ace di Lucarelli, muro di Simon ed è 12-16 con Giani a chiamare nuovamente tempo, al rientro in campo battuta lunga di Lucarelli. Modena si avvicina (15-17), Botti chiama tempo, due punti consecutivi di Romanò riportano avanti di quattro lunghezze i biancorossi (17-21), il primo di quattro set point arriva con Lucarelli in pipe (20-24), l’errore di Modena in attacco manda le squadre al cambio campo.

Sul 4 pari allungo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (4-7) con Giani che vuole parlare ai suoi e chiama tempo. Al rientro in campo il secondo muro consecutivo di Simon vale il più quattro (4-8) e lo scambio dopo Leal non chiude il contrattacco, Modena ringrazia e accorcia (6-8). Riparte Piacenza (6-10), la gara si accende, l’ace fortunoso di Lagumdzija avvicina i suoi (8-10), l’ace di Brizard vale cinque lunghezze di vantaggio (11-16) e il muro di Simon mina ancora di più le certezze di Modena. Piacenza controlla, Modena però accorcia (19-23), Botti stoppa tutto e parla ai suoi, Romanò porta il primo di quattro set point (20-24), si va al tie break sulla battuta lunga di Ngapeth.

Subito battaglia, attacco di Ngapeth è visto fuori dall’arbitro ma per il video check è dentro nonostante sullo schermo il pallone appaia più fuori che sul margine della riga, Leal è fischiato dal pubblico, suo l’ace del 1-3 con Giani a chiamare tempo. Muro di Caneschi ed è più 3 (1-4), muro ad uno di Brizard (1-5), Modena accorcia, il muro di Stankovic vale il meno due (5-7), al cambio campo è avanti Piacenza di tre (5-8) grazie al colpo d Romanò. Muro di Modena su Leal ed è 7-8 con Botti a chiamare tempo, Leal per il 7-9, gran recupero in difesa di Modena che poi chiude (8-9), l’ace di Romanò riporta a tre lunghezze di vantaggio Piacenza (8-11), il primo di tre match ball lo porta Lucarelli (11-14), muro di Modena ed è 12-14, chiude Lucarelli. La festa può scattare.

I PROTAGONISTI-

Massimo Botti: (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Sono orgoglioso di questo gruppo, di questi ragazzi, non era facile vincere tre partite consecutive con Modena, abbiamo fatto una grande cosa. Nei primi due set abbiamo giocato tesi e siamo stati troppo fallosi poi ci siamo sciolti e abbiamo giocato come si deve giocare, abbiamo giocato a pallavolo. È stata una partita strana, finita ancora al tie break ma questa volta una squadra vinceva due set a zero, la personalità di questa squadra è stata determinante per vincere questa partita ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA - GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 2-3 (25-19, 25-17, 20-25, 21-25, 12-15)

VALSA GROUP MODENA: Rinaldi 15, Stankovic 6, Mossa De Rezende Bruno 1, Ngapeth 18, Sanguinetti 8, Lagumdzija 19, Rossini (L), Gollini (L), Marechal, Rousseaux, Sala 1. Ne: Bossi, Krick, Salsi. All. Giani.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 2, Lucarelli 19, Simon 13, Romanò 12, Leal 11, Caneschi 8, Scanferla (L), Basic, Hoffer (L), Gironi 1, Recine. Ne: Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.

Arbitri: Puecher, Giardini

Note- Durata set 26’, 24’, 27’, 29’ e Tot: 127’.

MVP: Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori 4867.