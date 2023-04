Play Off : domani Trento-Piacenza e Civitanova-Milano

Diretta televisiva su RAI Sport per la prima sfida tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, remake della Finale Del Monte® Coppa Italia 2023, trofeo conquistato a Roma dagli emiliani, vittoriosi anche negli altri due incroci stagionali in Regular Season. Si tratta della sfida n. 21 tra i due Club. Finora sono stati i trentini a fare la voce grossa con 16 vittorie contro le 4 negli scontri diretti ottenute da Piacenza, eliminata dagli uomini di Angelo Lorenzetti sia nei Quarti 2020/21 in due gare, sia nei Quarti 2021/22 in tre match. Le squadre arrivano alla sfida con una buona condizione mentale. Dopo lo sbandamento in Gara 2 con Monza, l’Itas ha dato una prova di forza imponendosi in modo autoritario nei successivi match e chiudendo la serie in quattro gare, mentre la Gas Sales viene da un derby della Via Emilia cominciato nel peggiore dei modi, sotto 2 a 0 nella serie con Modena, e finito in trionfo con tre successi di fila. L’ultimo con una rimonta monstre in Gara 5 al PalaPanini. A Trento le certezze non mancano, entusiasmo a Piacenza nel gruppo di Massimo Botti.



Giovedì, alle 20.30, si riaccendono anche le luci dell’Eurosuole Forum per il primo incontro della serie di Semifinale tra i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova e l’Allianz Milano, bestia nera dei biancorossi nei Quarti di Finale delle ultime due stagioni di Del Monte® Coppa Italia e ora reduce dall’exploit con i Block Devils nei Quarti dei Play Off. Marchigiani e lombardi si sono affrontati 20 volte in Serie A. Tradizione favorevole alla Lube grazie a 16 vittorie contro i 4 exploit dei rivali. Nel 2022/23, oltre al colpo gobbo ambrosiano in Coppa, le due squadre si sono affrontate due volte in Regular Season con doppio successo dei cucinieri, reduci da una serie infinita vinta contro Verona all’Eurosuole Forum in Gara 5. Con l’aiuto di un pubblico molto caldo, gli uomini di Chicco Blengini hanno ribaltato un verdetto che sembrava scontato dopo i primi due match vinti dagli scaligeri. Grande prova di maturità, forza e orgoglio anche per il sestetto milanese di Roberto Piazza, che nella bella al PalaBarton di Perugia ha ipnotizzato i favoriti per la vittoria del tricolore.



ITAS TRENTINO - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 14 (10 successi Itas Trentino, 4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 precedenti – 2 in Regular Season (2 successi Piacenza), 1 in Finale di Del Monte® Coppa Italia (successo Piacenza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 5 precedenti – 3 nei Quarti 2021/22 (2 successi Trento, 1 successo Piacenza), 2 nei Quarti 2020/21 (2 successi Trento).

EX: Gabriele Nelli a Piacenza nel 2019/2020; Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Yoandy Leal - 16 punti ai 100, Ricardo Lucarelli - 30 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Donovan Dzavoronok - 29 punti ai 100, Daniele Lavia - 34 punti ai 400 (Itas Trentino); Yoandy Leal - 26 punti ai 400, Francesco Recine - 8 punti ai 100, Robertlandy Simon - 1 punto ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nei Play Off: Marko Podrascanin - 20 punti agli 800, - 2 attacchi vincenti ai 500 (Itas Trentino); Ricardo Lucarelli - 8 punti ai 300, Robertlandy Simon - 22 punti ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Oreste Cavuto - 2 muri vincenti ai 100, Daniele Lavia - 30 punti ai 2000, Gabriele Nelli - 20 attacchi vincenti ai 1000, - 4 muri vincenti ai 100, Riccardo Sbertoli - 5 muri vincenti ai 200 (Itas Trentino).



Donovan Džavoronok (Itas Trentino)- « Nei Play Off tutti i valori si azzerano e si riparte con il 50% di possibilità in ogni serie. Sarà quello che accadrà nella sfida di Semifinale con Piacenza, in cui dovremo provare a sfruttare al massimo il fattore campo, grazie al supporto offerto dai nostri tifosi, per cercare di ottenere la qualificazione alla Finale. È vero che durante la stagione contro gli emiliani abbiamo sempre perso ma questo può essere uno stimolo in più per noi ».

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sarà una serie molto difficile, stiamo parlando di una semifinale scudetto e le squadre che sono arrivate a questo appuntamento esprimono una pallavolo di ottimo livello. Iniziamo la serie giocando a Trento che avrà il pubblico dalla sua parte e gli darà una grande aiuto ma abbiamo visto anche a Modena che i nostri tifosi si fanno sentire. Sarà una sfida tosta, affrontiamo una squadra più riposata di noi ma certamente tutto può succedere. Abbiamo affrontato Trento tre volte in questa stagione, conosciamo bene la sua forza, difende molto e ha un’ottima ricezione, dovremo essere bravi a mettere in difficoltà i nostri avversari in battuta. E soprattutto non dovremo spaventarci se faranno qualche difesa straordinaria, noi dobbiamo cercare di ripetere la prestazione di intensità che abbiamo messo in campo a Modena pochi giorni fa dal terzo set in avanti, questa Gara 1 sarà una partita da affrontare al 100% da parte di tutti ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA - ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 20 (16 successi Cucine Lube Civitanova, 4 successi Allianz Milano).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 precedenti – 2 in Regular Season (2 successi Civitanova), 1 nei Quarti di finale di Coppa Italia (1 successo Milano).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: nessuno.

EX: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/2022; Daniele Sottile a Milano nel 2015/2016; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/2017; Marco Vitelli a Lube nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Alex Nikolov - 18 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Yuki Ishikawa - 17 punti ai 100 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Yuki Ishikawa - 20 punti ai 400, Jean Patry - 3 punti ai 400 (Allianz Milano).

Nei Play Off: Alex Nikolov - 18 punti ai 100, Marlon Yant Herrera - 6 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Yuki Ishikawa - 21 punti ai 200 (Allianz Milano).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Bottolo - 28 punti ai 1000, Barthelemy Chinenyeze - 3 muri vincenti ai 200, Luciano De Cecco - 3 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Marco Vitelli - 3 punti ai 1000 (Allianz Milano).

Marlon Yant (Cucine Lube Civitanova)- « Siamo approdati alle Semifinali dopo tanto lavoro e una serie equilibrata nei Quarti. Non mi aspettavo l’eliminazione di Perugia, ma Milano è in Semifinale con merito e ha dimostrato come nello sport sia fondamentale non mollare mai. L’Allianz è una rivale ostica che ci ha già eliminato in Del Monte® Coppa Italia, ha alzato ulteriormente il livello e, dopo l’impresa con la Sir, sarà ancora più in fiducia. Dobbiamo avere presente chi ci troviamo davanti ed essere subito aggressivi per prevalere. Anche i nostri tifosi giovedì sera avranno un ruolo importante ».

Marco Vitelli (Allianz Milano)- « Anche in Regular Season abbiamo disputato delle ottime partite, ma secondo me adesso abbiamo alzato il livello del gioco e siamo riusciti a diminuire i momenti negativi della squadra. Adesso ci aspetta Civitanova, una partita fondamentale come tutte quelle della serie della Semifinale e non vediamo l'ora di scendere in campo, per fortuna manca poco perché sono passati solo due giorni dalla partita con Perugia. Siamo pronti a disputare questa partita, per me ha un valore molto importante perché è una mia ex squadra e ci tengo a fare bella figura; e magari prenderci questa Finale che per Milano sarebbe un risultato storico, ma allo stesso tempo godendoci questo successo che è già un risultato storico per questa società e tutti noi ne siamo consapevoli ed entusiasti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DELLE SEMIFINALI –

Giovedì 13 aprile 2023, ore 20.30-

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Lot Dominga, Cesare



Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano Arbitri: Florian, Puecher