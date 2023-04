Play Off: in Gara 2 delle semifinali è già tempo di rivincite

ROMA- Inizio delle semifinali Play Off favorevole alle formazioni di casa. In Gara 1 Civitanova ha demolito le resistenze di Milano in tre set e con lo stesso punteggio Trento ha superato Piacenza. Ma non c'è tempo per festeggiare o disperarsi le protagoniste si ritroveranno domenica 17 aprile (fischio d'inizio alle 18.00) a campi invertiti per Gara 2.

In campo all’Allianz Cloud i padroni di casa dell’Allianz Milano e i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova per la seconda sfida della serie. I marchigiani si sono aggiudicati il primo round con il massimo scarto giovedì sera all’Eurosuole Forum, con un Fabio Balaso onnipresente e Alex Nikolov in serata. Prova di forza dei cucinieri anche nei fondamentali in cui zoppicavano fino a poche settimane fa, come la ricezione. Il team lombardo, invece, nel match infrasettimanale è apparso meno lucido del solito, anche per il minor tempo di recupero dopo l’ultimo intenso match dei Quarti di Finali vinto a Perugia. Consapevoli della pericolosità e della capacità di reazione del team di Roberto Piazza, gli uomini di Gianlorenzo Blengini vogliono firmare il colpo esterno per portarsi sul 2-0 nella presenza n. 100 in carriera di Mattia Bottolo. Sul fronte milanese, il Credem Banca MVP dei Quarti di Finale Osniel Mergarejo sa di poter riaprire i conti come avvenuto due volte nei Play Off prima del sorpasso alla Sir. Per Yuki Ishikawa e le stelle dell’Allianz diventa essenziale ridurre il numero degli errori.



Le porte del PalaBancaSport si riaprono per la sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino. La formazione emiliana, caduta a Trento in tre set giovedì, vuole evitare di finire sotto 2 a 0 nella serie come accaduto nei Quarti con Modena prima della rimonta culminata in Gara 5, mentre i vice Campioni del Mondo, forti di una prova encomiabile nel primo atto non vogliono ripetere l’errore commesso nella seconda partita con Monza e ricorreranno al killer instinct sotto rete per impedire che la qualità della Gas Sales Bluenergy riesca a rimettere in gioco alla distanza i vincitori della Del Monte® Coppa Italia SuperLega 2022/23. Dopo tre vittorie stagionali dei piacentini negli scontri diretti tra Regular Season e finale del trofeo tricolore, quindi, è arrivato in una fase cruciale il primo successo degli uomini di Angelo Lorenzetti, con un Daniele Lavia molto ispirato. Ora sta al collettivo di Massimo Botti rimboccarsi le maniche e farsi trainare da chi sulle rimonte potrebbe scrivere manuali, come Ricardo Lucarelli e Robertlandy Simon.



ALLIANZ MILANO - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 21 (17 successi Cucine Lube Civitanova, 4 successi Allianz Milano).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 4 precedenti – 1 in Semifinale (1 successo Civitanova), 1 nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia (1 successo Milano), 2 in Regular Season (2 successi Civitanova).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 1 precedente nella Semifinale 2022/23 (1 successo Civitanova).

EX: Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/2017; Marco Vitelli a Lube nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016; Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/2022; Daniele Sottile a Milano nel 2015/2016

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Yuki Ishikawa - 10 punti ai 100, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 24 punti ai 100, Jean Patry - 32 punti ai 100 (Allianz Milano); Alex Nikolov - 1 punti ai 100, Marlon Yant - 14 punti ai 100, Ivan Zaytsev - 17 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Yuki Ishikawa - 13 punti ai 400 (Allianz Milano).

Nei Play Off: Yuki Ishikawa - 14 punti ai 200, Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 24 punti ai 100, Jean Patry - 28 punti ai 200 (Allianz Milano); Alex Nikolov - 1 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Marco Vitelli - 2 punti ai 1000 (Allianz Milano); Mattia Bottolo - 1 gara alle 100 giocate, - 28 punti ai 1000, Barthelemy Chinenyeze - 3 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).



Paolo Porro (Allianz Milano)- « Queste sono partite da giocare con tutta l'emozione che si ha e ieri sera non l'abbiamo fatto, oltre a livello tecnico in cui sicuramente possiamo migliorare in molte cose. Civitanova ha giocato molto forte, è stata più in campo di noi sicuramente. Possiamo riprenderci subito domenica in casa e vogliamo farlo ».



Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)- « Vietato fare voli pindarici dopo la bella vittoria in Gara 1. La serie con Milano sarà lunga e combattuta, l'Allianz è una squadra di guerrieri. I nostri avversari hanno dimostrato con Perugia nei Quarti di non arrendersi mai, ma di inseguire il successo con grinta, gioco e tecnica. Per trovare l'atteggiamento ideale dobbiamo andare all'Allianz Cloud pensando di aver perso il primo match ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 14 (4 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 10 successi Itas Trentino).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 4 precedenti: 1 in Semifinale (1 successo Trento), 1 in Finale di Del Monte® Coppa Italia (1 successo Piacenza), 2 in Regular Season (2 successi Piacenza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 6 precedenti – 1 in Semifinale 2022/23 (1 successo Trento), 3 nei Quarti 2021/22 (2 successi Trento, 1 successo Piacenza), 2 nei Quarti 2020/21 (2 successi Trento).

EX: Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/2021; Gabriele Nelli a Piacenza nel 2019/2020

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Yoandy Leal - 7 punti ai 100, Ricardo Lucarelli - 24 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Matey Kaziyski - 31 punti ai 100 (Itas Trentino).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Luka Basic - 5 punti ai 100, Yoandy Leal - 17 punti ai 400, Francesco Recine - 7 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Daniele Lavia - 21 punti ai 400 (Itas Trentino).

Nei Play Off: Edoardo Caneschi - 11 punti ai 100, Fabrizio Gironi - 11 punti ai 100, Ricardo Lucarelli - 2 punti ai 300, Robertlandy Simon - 13 punti ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Alessandro Michieletto - 14 punti ai 200, Marko Podrascanin - 11 punti ai 800 (Itas Trentino).

In carriera: Oreste Cavuto - 2 muri vincenti ai 100, Daniele Lavia - 17 punti ai 2000, Srecko Lisinac - 2 muri vincenti ai 300, Gabriele Nelli - 20 attacchi vincenti ai 1000, -4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Yuri Romanò - 24 attacchi vincenti ai 2000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)



Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Logico che ci aspetti una gara completamente diversa da quella andata in scena pochi giorni fa a Trento, giochiamo in casa, stiamo disputando un Play Off, a Trento abbiamo giocato un brutto incontro, ora dobbiamo essere bravi ad archiviare quella gara ripresentandoci in Gara 2 con lo spirito giusto, perché la serie è aperta. Quello spirito che ci deve contraddistinguere da qui alla fine della stagione se vogliamo raggiungere qualcosa di importante. La parola stanchezza non voglio sentirla considerando quello che c’è in palio e che ci stiamo giocando. Nel nostro spogliatoio questa parola non deve essere più pronunciata. Dobbiamo scendere in campo con l’istinto killer senza arenarci nella mediocrità ».

Matey Kaziyski (Itas Trentino)- « Il PalaBanca di Piacenza è tradizionalmente un campo difficile, su cui la Gas Sales Bluenergy gioca una pallavolo ancora migliore rispetto a quella che esprime in trasferta. Ci attende una battaglia ancora più dura rispetto a quella che abbiamo già ingaggiato in Gara 1 ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 SEMIFINALE PLAY OFF SUPERLEGA-



Domenica 16 aprile 2023, ore 18.00



Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Curto, Braico (Serie 0-1)

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino Arbitri: Zavater, Cerra (Serie 0-1)