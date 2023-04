Play Off 5° posto: Verona regola Padova in tre set

VERONA - La WithU Verona dimentica in fretta l'uscita dai Quarti di Finale dei Play Off Scudetto e comincia nel migliore dei modi il girone dei Play Off 5° Posto , superando la Pallavolo Padova nel derby veneto. Il match non ha avuto storia, convincenti e concreti gli uomini di Stoytchev che hanno imposto la propria legge per 3-0 (25-17, 25-11, 25-23) in appena 76 minuti.

Gli scaligeri si prendono i primi tre punti di questa Poule, trascinata dai tre tenori offensivi Sapozhkov, Keita e Mozic, autori rispettivamente di 16, 15 e 13 punti. Il premio MVP, però, se l’è aggiudicato il libero Marco Gaggini, che ha sfoderato l’ennesima prova di sacrificio a protezione della propria difesa. Prossimo appuntamento fissato per sabato 22 aprile alle ore 19.30 sul campo della Sir Safety Susa Perugia.

Nel sestetto di partenza, coach Stoytchev conferma Spirito in cabina di regia, con Sapozhkov a completare la diagonale. In banda spazio alla coppia formata da Mozic e Keita, con al centro Cortesia e Grozdanov. Il libero, invece, è Gaggini. Un po’ di cambi nel sestetto di partenza per coach Cuttini: Saitta torna in cabina di regia capitan Volpato al centro, mentre Takahashi in banda sostituisce Desmet. Guzzo recupera dal fastidio muscolare accusato mercoledì sera ed è in campo. Confermati anche Crosato, Gardini e Zenger

Il match si apre con il primo punto degli ospiti, poi ci pensa Keita a ribaltare il punteggio con una pipe vincente (2-1). I bianconeri tornano avanti grazie all’ace timbrato da Guzzo, ma Mozic prende ritmo e manda i suoi sopra di due (5-3). Padova rimette la sfida in equilibrio, ma Verona ritrova continuità e prende il largo. Una giocata d’astuzia di Keita regala il +5 agli scaligeri, che incrementano il vantaggio con un tocco morbido di Cortesia da posto tre (13-7). Il centrale trevigiano incide anche con un primo tempo che vale il 16-10 a favore dei padroni di casa. Mozic infila una buona serie al servizio, poi la WithU chiude virtualmente il parziale con un grande muro a tre (22-15). È Spirito a mettere il sigillo con un secondo tocco che fissa il punteggio sul 25-17.

Al rientro in campo, Verona sfrutta l’onda positiva e si porta sul 3 a 1. Al tentativo di recupero degli avversari risponde Sapozhkov, che prima piazza la sfera lungo la linea laterale e poi stoppa Gardini a muro. Padova non demorde, ritrova la parità, ma la truppa locale rimette la faccia avanti con un altro monster block (7-5). Poi sale in cattedra anche Keita, che mette la firma per due volte consecutive, permettendo ai suoi di aumentare il distacco (10-7). Takahashi prova a dare la scossa ai suoi dalla seconda linea, accorciando leggermente le distanze (12-8). Dopo l’intesa perfetta tra Spirito e Sapozhkov, Keita è assistito dalla fortuna dai nove metri, trovando un ace per il 17-8. Il maliano fa impazzire la retroguardia bianconera in battuta e con una serie incredibile, condita da altri due ace da capogiro (21-8). Padova accusa il colpo e il solco diventa incolmabile. Chiude i conti Mozic, che gioca bene con le mani del muro (25-11).

La musica non cambia anche nella terza frazione, dove Verona si crea subito un vantaggio consistente (4-1). Padova, però, risorge e prima pareggia i conti, poi inverte il trend con il solito Takahashi (4-5). La banda di Stoytchev alza la voce a muro e rimette il match sui binari più favorevoli (5-7). Le due squadre rispondono colpo su colpo e con una grande pipe Takahashi trova la nuova parità (9-9). I patavini passano avanti, poi Cortesia mette fine a un’azione prolungata con un primo tempo vincente (11-12) prima del pari di Mozic. Si gioca punto a punto, con Keita che prova a spezzare l’equilibrio con un colpo dei suoi (16-15). C’è spazio anche per Zanotti, che con la battuta flot crea qualche problema alla difesa padovana, con Mozic che chiude il punto (20-18). Gardini timbra l’ace che vale il 23-23, poi è di Keita la firma finale che chiude i giochi sul 25-23.

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Come numeri oggi siamo messi molto bene. Abbiamo chiuso con il 61% di efficienza in attacco e abbiamo tenuto bene in ricezione. I primi due set sono stati monodirezionali, poi nel terzo set non mi è piaciuta la squadra in certe situazioni dove dovevamo essere più concreti per indirizzare la partita. Comunque alla fine abbiamo fatto il nostro dovere. È stata una gara importante per il morale e per la tecnica in vista dei prossimi impegni, che saranno certamente complicati. Per Perugia è cambiato qualcosa a livello piscologico, ma adesso giocano liberi, quindi sono sicuro torneranno a essere quelli di qualche settimana fa ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Sapevamo che il livello si sarebbe alzato. Verona ha sfiorato la Semifinale Scudetto e anche stasera hanno fatto un’ottima gara e vanno loro fatti i complimenti. Abbiamo approcciato bene i set, ma nei primi due non siamo riusciti a rimanere a contatto, mentre nel terzo ce la siamo giocata fino alla fine. Ora testa a mercoledì che ci aspetta un’altra grande partita davanti al nostro pubblico ».

IL TABELLINO-

WITHU VERONA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-17, 25-11, 25-23)

WITHU VERONA: Cortesia 8, Sapozhkov 16, Keita 15, Grozdanov 6, Jensen, Spirito 3, Bonisoli (L), Mozic 13, Gaggini (L), Zanotti. NE. Magalini, Vieira De Oliveira, Branco, Mosca. All. Stoytchev.

PALLAVOLO PADOVA: Gardini 7, Canella 3, Zoppellari, Saitta, Guzzo 7, Volpato 3, Zenger (L), Takahashi 9, Desmet 1, Lelli (L), Crosato 1, Asparuhov 4. NE. Cengia. All. Cuttini. ARBITRI: Goitre, Santoro.

NOTE – durata set: 23′, 22′, 31′; tot: 76′.

MVP: Marco Gaggini (WithU Verona)

Spettatori 1733

LA CLASSIFICA-

WithU Verona 3, Sir Safety Susa Perugia 0, Valsa Group Modena 0, Vero Volley Monza 0, Pallavolo Padova 0.



Note: 1 Incontro in più: WithU Verona, Pallavolo Padova.