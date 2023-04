Play Off 5° posto: Monza va a vincere a Modena

MODENA- Una sfida risolta solo al quinto set quella che ha messo di fronte al Pala Panini Valsa Modena e Vero Volley Monza nella gara d'esordio per entrambe nel girone a cinque dei Play Off 5° posto . Approccio diverso dei due allenatori alla sfida, ampio turn over per Andrea Giani per far tirare il fiato ai suoi titolari dopo una stagione giocata ai massimi livelli, condita con la conquista della Cev Cup, quasi al completo la formazione di Eccheli che ha lasciato in panchina il solo Grozer. Gara equilibrate con Monza avanti due set e padroni di casa in grado di pareggiare i conti prima di arrendersi al quinto travolta dai colpi in battuta di Davyskiba (MVP dell'incontro).

La Vero Volley guida buona parte del primo set fino al 12-16 per poi farsi recuperare sul 18 e chiudere 23-25. Secondo set che inizia in equilibrio, con i monzesi che allungano nella seconda parte chiudendo 19-25. Sono due ace di Rinaldi a sbloccare il terzo gioco sul 16-14 che si chiude dopo una girandola di cambi sul 25-23. Equilibrio anche nel quarto parziale con le due formazioni che arrivano pari al 19, poi i muri mandano avanti prima Modena, poi Monza e ancora i padroni di casa che chiudono 25-22. Si va al tie-break con Di Martino che allunga 4-6, ma un ace di Sanguinetti, un muro di Stankovic e Rinaldi ribaltano 10-8. Il finale è però tutto di Monza, con le battute di Davyskiba (premiato MVP con 20 punti, 1 ace ed il 53% in attacco) che mette a segno due ace e chiude la gara 11-15.

Giani parte con Bruno e Sala in diagonale, Stankovic e Sanguinetti al centro, Rinaldi e Rousseaux di banda, Gollini libero. Eccheli schiera in avvio Fernando Kreling in regia e Szwarc opposto, Galassi e Beretta centrali, Davyskiba e Maar schiacciatori con Federici libero. Parte bene Monza con un contrattacco di Davyskiba e un muro di Galassi (1-3), pareggia i conti un ace di Sala (3-3), Maar allunga 5-7, Szwarc prima sbaglia e poi mette a segno il 7-9, un muro di Sala e l’errore del polacco per il 10-9 e Monza ferma il gioco. Muro di Galassi ed errore di Sanguinetti per il 10-12 e poi il contrattacco di Maar che costringe Giani al timeout sull’11-14. Muro di Maar per l’allungo sul 12-16, contrattacco di Rousseaux (14-16), errore di Beretta (16-17), errore di Davyskiba per il pareggio di Modena sul 18; ace di Davyskiba e gli emiliani fermano il gioco sul 20-22. Dentro Pope e Salsi, errore di Rinaldi per il 21-24, muro di Rousseaux, 23-24 e Eccheli chiede tempo. Si torna in campo con l’errore in battuta di Rinaldi che chiude il parziale 23-25.

Stessi sestetti del primo set alla ripresa del gioco. Dopo una serie di cambipalla, contrattacco di Maar (3-5), pallonetto di Sala e muro di Rousseaux (6-5), torna avanti Monza con Davyskiba (6-7), ribalta Modena con un ace di Sanguinetti (9-8), contrattacco di Maar (10-11), muro di Fernando Kreling per il 12-14, contrattacco di Davyskiba per il primo allungo sul 13-16 e timeout di Modena. Ace di Beretta per il 14-18, dentro Pope e Salsi e Giani ferma il gioco. Dentro Magliano in battuta con Maar che chiude di prima intenzione (17-22), dentro Marttila per alzare il muro, ace di Maar che chiude il secondo parziale 19-25.

Dentro Di Martino nelle file di Monza nel terzo set. S’inizia con un contrattacco di Szwarc (0-1), contrattacco di Rinaldi (2-1), pallonetto di Maar (2-3), errore di Sala (3-5), ace di Rinaldi per il 5-5 e Sanguinetti porta avanti Modena 7-6, pallonetto di Davyskiba che riporta avanti Monza 9-10, Maar di prima intenzione per il 10-12, ace di Sala (con l’aiuto del nastro) per la parità sul 12, dentro Pope e Salsi, contrattacco di Maar (12-14), errore del canadese, 14-14 e Eccheli chiede tempo. Doppio ace di Rinaldi (16-14), rientrano Bruno e Sala, errore di Szwarc (19-16), sul 21-19 timeout Modena. Ace di Davyskiba (21-20) e sul 24-23 Giani ferma il gioco. Si torna in campo con l’invasione di Davyskiba che chiude il set 25-23.

Giani ruota la formazione nel quarto parziale; muri di Sanguinetti e Bruno per il 3-1, contrattacco di Maar (4-4), Rinaldi riporta avanti Modena 6-4, Davyskiba pareggia i conti sul 7, ancora Rinaldi per il 10-8 e Szwarc pareggia sul 10, contrattacco di Maar (12-13) e Di Martino con un primo tempo allunga 13-15 e Giani chiama tempo. Dentro Pope, contrattacco di Sala (16-16), si chiude il doppio cambio con Salsi, invasione di Salsi (17-19), muro di Pope (19-19), rientrano Bruno e Sala, muro di Sala, 21-20 e Eccheli ferma il gioco. Muro di Maar, 21-22 e timeout di Modena. Errore di Szwarc e muri di Rinaldi 24-22 e tempo richiesto da Monza. Si torna in campo con un invasione aerea di Monza che chiude il parziale 25-22.

Giani parte con Bruno in prima linea nel tie break; s’inizia con un contrattacco di Maar (0-1) ed errore di Sala, 2-4 e Giani chiede tempo. Rousseaux contrattacca il 4 pari, muro di Di Martino (4-6), ace di Sanguinetti (frenato dalla rete) per la parità sul 7, e sul 7-8 si cambia campo. Dentro Pope, muro di Stankovic, 9-8 e timeout richiesto da Monza. Contrattacco di Rinaldi (10-8), dentro Salsi, ace di Fernando Kreling, 10 pari e tempo richiesto da Modena. Tornano in campo Bruno e Sala, errore di Sala, ace di Davyskiba, contrattacco di Maar e ace di Davyskiba che chiude la gara 11-15.

I PROTAGONISTI-

Andrea Giani (Allenatore Valsa Modena)-« Veniamo da cinque settimane nelle quali abbiamo giocato dieci partite con i giocatori che hanno dato tutto quello che avevano, al termine di una stagione tosta e bellissima come quella che abbiamo vissuto. Il turn over era d’obbligo per dare respiro a chi ha giocato sempre. Del resto siamo una squadra che, nonostante i cambi, ognuno ha dato il suo contributo alle nostre prestazioni. Anche i nostri giovani sono importanti e devono prendersi le loro responsabilità e queste partite possono farli crescere. Devo dire che sono stati bravi, non era una partita semplice. Sono soddisfatto per come abbiamo reagito anche se nella seconda parte del tie break qualcosina in più si poteva fare ».

Gianluca Galassi (Vero Volley Monza)- « E’ stata una vittoria importante, al termine di un match combattuto e lungo. Abbiamo fatto fatica a mantenere costante il nostro livello di gioco durante tutta la gara, un aspetto che purtroppo ci ha accompagnato anche durante i Play Off Scudetto. Possiamo essere molto felici del risultato, perché vincere qui a Modena non mai semplice. Dobbiamo però provare a migliorare in vista delle prossime gare, perché già mercoledì ci aspetta un’altra sfida delicata contro Perugia che dobbiamo e vogliamo affrontare al massimo ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – VERO VOLLEY MONZA 2-3 (23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 11-15)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 2, Pope 4, Marechal, Gollini (L), Sanguinetti 9, Stankovic 7, Sala 18, Rousseaux 15, Salsi, Rinaldi 18. N.E. Ngapeth, Lagumdzija, Bossi, Rossini. All. Giani.

VERO VOLLEY MONZA: Marttila, Magliano, Kreling 1, Federici (L), Maar 25, Galassi 6, Beretta 4, Davyskiba 20, Zimmermann, Di Martino 8, Szwarc 17. N.E. Pirazzoli, Grozer, Rossi. All. Eccheli.

ARBITRI: Frapiccini, Luciani.

NOTE – durata set: 29′, 26′, 32′, 30′, 17′; tot: 134′.

MVP: Vlad Davyskiba (Vero Volley Monza)