Play Off: Piacenza è ancora viva, vittoria a Trento

TRENTO- Si riapre la serie di Semifinale fra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza. La squadra di Botti va a vincere Gara 3 in casa della squadra di Lorenzetti e si porta sul 2-1. La vittoria dei biancorossi è stata combattuta per due set, nei quali Lucarelli e compagni hanno dovuto operare due sofferte rimonte, poi Piacenza nel terzo ha preso decisamente in mano le redini della partita e l'ha chiusa con merito 0-3 (23-25, 22-25, 20-25) grazie ad una prestazione impeccabile in attacco e a muro. Grande di Leal e Lucarelli con quattro block in per entrambi, ventidue punti di Lucarelli con la ciliegina dei due ace consecutivi che hanno chiuso il primo parziale.

Trento invece non ha saputo ripetere le convincenti prove di Gara 1 e Gara 2 e dovrà ancora lottare per avere ragione dell’orgogliosa formazione di Botti.

In avvio di gara coach Trento parte con Sbertoli e Kaziyski in diagonale, Podrascanin e Lisinac al centro, Lavia e Michieletto alla banda, Laurenzano è il libero.

Piacenza risponde con Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Caneschi al centro, Leal e Lucarelli alla banda, Scanferla è il libero.

Parte bene Piacenza, primo tempo di Caneschi e muro dello stesso centrale (1-3), Trento raggiunge subito la parità con il muro sull’attacco di Lucarelli e mette la freccia con l’ace di Sbertoli (4-3). Sull’errore in attacco di Leal i punti di vantaggio di trentini diventano 3 (10-7), Lucarelli sale in cattedra, tre bombe nel giro di pochi scambi e poi piazza il muro del 12 pari. L’ace di Kaziyski riporta a tre le lunghezze di vantaggio dei suoi (17-14), due colpi di Romanò e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è ancora lì (17-16 e 19-18), dentro Recine per Leal e la battuta di Sbertoli crea problemi alla ricezione biancorossa (21-18) con Botti a chiamare il secondo time out della serata. Lucarelli e ancora Lucarelli (22-21) con Lorenzetti a chiamare time out, al rientro in campo è Simon a vincere una contesa a rete ed è parità a quota 22. Spettacolo in campo, attacco out di Lucarelli e subito dopo muro dello stesso schiacciatore (23 pari) che va in linea di battuta a piazza l’ace che vale il set point (23-24) con Lorenzetti a chiamare tempo. Al rientro in campo ancora ace di Lucarelli, si va al cambio campo.

Due volte Leal e muro di Simon (1-3), Trento rincorre, impatta a quota 7 ma poi vede ancora scappare Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza brava a muro con Leal che ne piazza due nel giro di pochi scambi (9-10), il punto di Lucarelli porta a due le lunghezze di vantaggio dei suoi (10-12) e quello di seconda intenzione di Brizard a tre: 12-15. Battuta lunga di Caneschi, muro su Romanò e attacco out di Lucarelli, 15 pari con Botti a chiamare tempo. Adesso si gioca punto a punto, il naso lo mette avanti Trento, l’ace di Sbertoli dice 19-17, Lisinac porta a tre punti il vantaggio dei suoi (20-17), Botti chiama time out. Piacenza rincorre, impatta a quota 21 e poi mette la freccia con Brizard (21-22), la pipe di Lucarelli vale il più due (21-23), il primo di due set point per Piacenza arriva sulla battuta trentina in rete (22-24), si va al cambio campo con l’attacco out di Podrascanin: parziale di 7-1 per Piacenza.

Parte bene Piacenza, due colpi di Leal fanno allungare i suoi (4-7), Lorenzetti stoppa tutto e parla ai suoi. L’ace di Leal vale il più 5 (6-11), il muro Caneschi – Lucarelli doppia i padroni di casa (6-12), viaggia con il vento in poppa Piacenza, Trento è all’angolo, muro di Romanò ed è 10-17 con Lorenzetti a chiamare tome out. Trento accorcia (12-17), Piacenza riparte con un Lucarelli scatenato (14-21 e 15-22), ace di Brizard ed è 15-23, Recine appena entrato subisce muro (17-23) e subito dopo ace di Cavuto appena entrato (18-23) con Botti a chiamare tempo. Leal porta il primo di sei match ball, Piacenza chiude alla terza occasione Romanò.

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « “Sapevamo che prima o poi Piacenza avrebbe iniziato a giocare al suo massimo livello e tutto ciò è accaduto proprio questa sera. In gara 2 eravamo cresciuti nella fase di cambiopalla, ma per competere dovevamo fare uno step in avanti in contrattacco e oggi non ci siamo riusciti. Nei primi due set abbiamo avuto tante occasioni di break point, ma ne abbiamo realizzate solo un terzo rispetto ai nostri avversari; tutto ciò ha sicuramente condizionato l’esito di quei parziali, anche perché negli altri fondamentali avevamo tenuto bene. Nel terzo periodo abbiamo sicuramente accusato il colpo all’inizio, senza più riuscire a recuperare lo svantaggio pur tornando a giocare meglio ».

Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza)- « Abbiamo vinto una grande partita di squadra, ha funzionato bene la battuta e la correlazione muro e difesa. Volevamo allungare la serie, non ci era piaciuto come erano andate le due precedenti partite e volevamo rifarci. Undici miei punti nel primo set? Non lo sapevo, sono contento perché ho toccato tanti palloni a muro, mai forse come quest’anno. Si, la serie è ancora apertissima, mi aspetto tanta gente sabato al PalabancaSport noi vogliamo tornare qui a Trento per giocarci l’accesso alla finale ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3 (23-25, 22-25, 20-25)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 4, Lavia 9, Lisinac 5, Kaziyski 12, Michieletto 11, Podrascanin 5, Dzavoronok 4, Laurenzano (L), Cavuto 2. N.E. Pace, Berger, D’Heer, Depalma, Nelli. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 4, Santos De Souza 22, Simon 6, Romanò 10, Leal 15, Caneschi 4, Scanferla (L), Recine 0, Gironi 0. N.E. Hoffer, Basic, Alonso, De Weijer, Cester. All. Botti.

ARBITRI: Simbari, Cappello.

NOTE – durata set: 31′, 31′, 26′; tot: 88′.

MVP: Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori: 3.507