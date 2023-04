Play Off 5° posto: Perugia vince a Monza, Padova batte Modena

ROMA- Seconda giornata dei Play Off 5° Posto . Nella partita di Monza, la Sir Safety Susa Perugia torna a fare la grande superando in tre set la Vero Volley, nell’altra sfida colpo grosso di Padova che supera al tie break, al termine di una lunga battaglia la Valsa Modena che colleziona la seconda sconfitta nel mini torneo.

LE DUE SFIDE-

VERO VOLLEY MONZA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

Parte con una rotonda vittoria il percorso della Sir Safety Susa Perugia nei Playoff Challenge.

I Block Devils espugnano in tre set l’Arena di Monza superando i padroni di casa del Vero Volley e conquistando i primi tre punti della fase a girone.

Due set ben condotti dagli uomini di Anastasi, nel terzo la reazione della formazione brianzola sembra riaprire il match con i bianconeri bravi a portare il parziale ai vantaggi, ad annullare diversi set point agli avversari ed a chiudere con l’ace di Herrera.

Perugia vince la gara soprattutto dai nove metri (6 ace contro 3 di Monza) ed in attacco dove capitan Leon e compagni chiudono con il 48% di squadra contro il 43% del Vero Volley.

Doppia cifra, entrambi a quota 15 punti, per Leon (59% in attacco) ed Herrera (52% sotto rete), ma l’Mvp lo prende Simone Giannelli che giostra bene il gioco offensivo e timbra anche 6 punti a referto. Da sottolineare un ottimo Colaci in seconda linea (57% in ricezione).

Monza si presenta in campo con la diagonale Kreling-Szwarc, Galassi e Di Martino centrali e Maar-Davyskiba laterali, con Federici libero. Giannelli-Herrera, Solè-Flavio, Semeniuk-Leon, Colaci libero, uesti i sette scelti da Anastasi per l’esordio nei Playoff Challenge. Avvio equilibrato con Herrera a segno (3-3). Break Perugia con il contrattacco di Semeniuk (4-6). Leon mantiene le distanze poi out Davyskiba (7-10). Szwarc accorcia con il muro (10-11). Perugia riparte con il turno di Semeniuk al servizio (12-16). Fuori il primo tempo di Solè (15-17). Super scambio chiuso in attacco di Giannelli (16-19). Si ripete a muro il regista bianconero (16-21). Entra Russo e mette l’ace del 17-23. Monza torna sotto con il neo entrato Grozer e con Galassi (21-23). Herrera porta Perugia al set point (21-24). Il servizio out di Maar manda le squadre al cambio di campo per i bianconeri avanti (22-25).

Due di Leon nel secondo set (2-3). Ancora Leon con la pipe (5-7). Herrera tiene il break di vantaggio (10-12). Il muro di Galassi vale la parità a quota 14. Si gioca punto a punto (18-18). Incomprensione nella metà campo brianzola (18-20). Arriva l’ace di Giannelli (18-21). Perugia vola al set point con il muro di Herrera (19-24). Al quarto tentativo chiude il neo entrato Plotnytskyi (22-25).

Avanti Perugia nel terzo (2-4). Monza ribalta tutto (8-6). Szwarc a segno (9-6). Ace di Beretta, Manza a +4 (14-10). Giannelli dimezza (14-12). Ancora il palleggiatore bianconero, stavolta con lo smash (15-14). Il muro di Semeniuk vale la parità (16-16). Perugia sorpassa con il servizio vincente ancora di Giannelli (16-17). Si torna in equilibrio al rush finale (20-20). Maar manda avanti Monza (22-21). I padroni di casa arrivano al set point con l’ace di Szwarc (24-22). Russo ed il muro di Semeniuk portano il parziale ai vantaggi (24-24). Ancora Semeniuk a muro, match point Perugia (25-26). Galassi e Davyskiba riportano al set point il Vero Volley (27-26). Invasione di Davyskiba, i Block Devils tornano al match point (28-29). Dopo mille emozioni l’ace di Herrera consegna la vittoria a Perugia (29-31).

I PROTAGONISTI-

Arthur Szwarc (Vero Volley Monza)- « Il match non è iniziato per noi nel modo migliore, ma abbiamo cercato di riprenderci fino all’ultimo parziale. Perugia ha giocato bene negli ultimi momenti, e quando la differenza alla fine sono due punti questo è importante. Ora pensiamo al prossimo match contro Padova per fare il nostro gioco al 100% ».

Simone Giannelli (Sir Safety Susa Perugia)- « Sono contento per stasera. È difficile giocare questi Playoff Challenge, ma dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Stasera abbiamo giocato una buona gara contro una squadra forte come Monza che ci ha messo in difficoltà e ci portiamo a casa una bella vittoria ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 0-3 (22-25, 22-25, 29-31)

VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Davyskiba 2, Di Martino 1, Szwarc 18, Maar 12, Galassi 9, Marttila 5, Zimmermann 1, Federici (L), Grozer 2, Beretta 2. N.E. Pirazzoli, Hernandez, Rossi. All. Eccheli.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 6, Semeniuk 8, Resende Gualberto 6, Herrera Jaime 15, Leon Venero 15, Solé 2, Russo 4, Colaci (L), Plotnytskyi 1, Ropret 0. N.E. Piccinelli, Cardenas Morales, Mengozzi, Rychlicki. All. Anastasi.

ARBITRI: Caretti, Piperata.

NOTE – durata set: 32′, 32′, 42′; tot: 106′.

MVP: Simone Giannelli (Sir Safety Susa Perugia)

Spettatori: 1.110

PADOVA-VALSA MODENA-

Padova batte Modena al tie break dopo oltre 2 ore di battaglia. Bianconeri 2 volte in vantaggio, ma alla fine è decisivo il tie break con Desmet (eletto MVP con 19 punti, 3 ace, 1 muro con il 47% di efficacia), suoi gli ultimi 3 ace consecutivi. Ora i veneti salgono a quota 2 in classifica, a pari merito proprio con Modena.



Nel corso della serata, purtroppo, è arrivata anche una notizia davvero triste. A 91 anni è venuto a mancare Nereo Baliello, fondatore, direttore sportivo, giocatore e allenatore del Petrarca Padova. La società Pallavolo Padova e tutte le sue componenti sono vicine alla famiglia in questo momento di grande dolore e ringraziano con tanto affetto e stima Nereo per il lavoro, la passione e la dedizione, fondamentali per lo sviluppo della società bianconera.

Un primo set vibrante quello della Kioene Arena. Le squadre si danno battaglia fin dai primi punti e si procede in equilibrio fino a quando i bianconeri riescono a trovare il primo break che vale il +3 (17-14). A questo punto Giani ferma il gioco, Modena si avvicina ma non riesce a impattare nel punteggio. Gardini è concreto in battuta e sotto rete, mentre i canarini compiono qualche imprecisione (25-21).

Nella seconda frazione sono gli ospiti a partire meglio e a crearsi un leggero margine (+2). Un ace di Canella rimette tutto in parità (11-11) e Giani chiama time out. Si lotta punto a punto fino al termine, quando un attacco out di Desmet concede 2 set point a Modena. Viene concretizzato il primo e match che torna in equilibrio (22-25).

Nel terzo set gli ospiti continuano a spingere sull’acceleratore, tant’è che coach Cuttini richiama i suoi (0-3). Con il passare dei minuti, Padova corregge gli automatismi e prima riesce ad agguantare la parità a quota 19, poi sfrutta al massimo i contrattacchi e costringe Giani ad una nuova interruzione (21-19). I bianconeri conservano con le unghie il prezioso vantaggio e si aggiudicano anche il terzo set (25-21).

Il quarto set segue le orme del secondo con Modena che, dopo una iniziale fase di equilibrio, prende il largo (11-15). Padova riesce a restare a contatto, anche con il supporto dei ragazzi di coach Cuttini partiti dalla panchina. I padroni di casa raggiungono Modena a quota 22 al termine di un’azione confusa e, nel testa a testa finale, la spunta Modena (26-28) dopo un attacco fuori di Gardini.

Al tie break Rinaldi in battuta mette sotto pressione la ricezione bianconera, ma nonostante ciò Padova risponde colpo su colpo. Un muro di Desmet regala ai suoi il +2 (9-7) e Asparuhov legittima il vantaggio. Di nuovo lo schiacciatore belga, con 3 ace consecutivi, regala 2 punti ai suoi (15-11).

I PROTAGONISTI-

Asparuh Asparuhov (Pallavolo Padova)- « Il nuovo ruolo? Mi trovo bene e sono contento di dare una mano alla squadra anche giocando in questo modo. Vincere contro una squadra come Modena per la seconda volta quest’anno poi è una grande emozione e vogliamo ripeterci anche con Monza e Perugia ».

Andrea Giani (Valsa Group Modena)- « Abbiamo affrontato Padova con la squadra che avevamo deciso di schierare, mi aspetto dai giovani più energia, siamo stati bravi a stare nel match ma naturalmente c’è un po’ di delusione per la sconfitta ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – VALSA GROUP MODENA 3-2 (25-21, 22-25, 25-21, 26-28, 15-11)

PALLAVOLO PADOVA: Guzzo 10, Saitta 1, Volpato 2, Crosato 1, Takahashi 6, Gardini 20, Zenger (L), Canella 6, Desmet 19, Zoppellari 2, Asparuhov 11, Cengia. Non entrato: Lelli (L). Allenatore: Cuttini.



VALSA GROUP MODENA: Bruno 2, Sala 25, Rinaldi 16, Rousseaux 12, Bossi 9, Sanguinetti 6, Gollini (L), Pope 1, Marechal, Rinaldi 16. Non entrati: Ngapeth, Lagumdzija, Stankovic, Salsi, Rossini (L). All. Giani.

ARBITRI: Brancati,Nava.

NOTE- Durata set: 26’, 27’, 26’, 34’, 17’ TOT: 85’

MVP: MathIjs Desmet (Pallavolo Padova.

Spettatori: 1.519

I RISULTATI-

Vero Volley Monza - Sir Safety Susa Perugia 0-3 (22-25, 22-25, 29-31)



Pallavolo Padova - Valsa Group Modena 3-2 (25-21, 22-25, 25-21, 26-28, 15-11)

Ha riposato: WithU Perugia

LA CLASSIFICA-

WithU Verona 3, Sir Safety Susa Perugia 3, Vero Volley Monza 2, Pallavolo Padova 2, Valsa Group Modena 2.



1 incontro in meno: WithU Verona e Sir Safety Susa Perugia.



IL PROSSIMO TURNO-



Sabato 22 aprile 2023, ore 19.30



Vero Volley Monza - Pallavolo Padova



Sir Safety Susa Perugia - WithU Verona



Riposa: Valsa Group Modena