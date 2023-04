Play Off: Trento-Piacenza e Civitanova-Milano, chi vince è in finale scudetto

ROMA- Martedì 25 aprile, alle 18.00 sarà tempo per la resa dei conti. Trento-Piacenza e Civitanova-Milano sono giunte a Gara 5 e per rompere la parità si dovranno cimentare in Gara 5 che mette in palio la finale per il tricolore. Le due squadre che usciranno vittoriose potranno continuare a coltivare il sogno scudetto.

Le formazioni che usciranno sconfitte invece si confronteranno nella serie al meglio delle cinque gare per il 3° Posto con in palio l’ultimo dei tre pass per la CEV Champions League 2023/24. Chi chiuderà in quarta posizione accederà alla prossima CEV Cup, la seconda coppa europea per importanza.

Telecamere di RAI Sport alla BLM Group Arena per la bella tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Tutto in un pomeriggio tra le formazioni che hanno chiuso la stagione regolare, rispettivamente, al secondo e al sesto posto della classifica. Non sono bastate ai gialloblù di Angelo Lorenzetti le due prove di forza nei primi due round per fiaccare la formazione emiliana. Come nei Quarti contro Modena, la formazione di Massimo Botti ha ripreso il volo in Gara 3 e Gara 4 grazie agli spunti dei suoi leader, con Ricardo Lucarelli mattatore in trasferta e Yuri Romanò MVP nella gara casalinga che sabato ha decretato l’aggancio. Insomma, il sodalizio vincitore della Del Monte® Coppa Italia ora ha il vento a favore e cercherà di raggiungere la prima Finale Scudetto della sua storia con un colpaccio esterno, ma anche i vice Campioni del Mondo hanno qualità da vendere, e daranno il massimo in campo.

Anche all’Eurosuole Forum è di scena il confronto decisivo per accedere alla Finale Scudetto. La Cucine Lube Civitanova insegue la sesta consecutiva, l’Allianz Milano la prima della sua storia. I Campioni d’Italia si giocano tra le mura amiche la chance di raggiungere un traguardo impensabile la scorsa estate dopo la partenza di alcuni pezzi da novanta, gli outsider meneghini coltivano un sogno che solo due settimane fa poteva sembrare una fantasia, ma che dopo i primi due set di Gara 4 aveva assunto la parvenza di certezza. Se la mentalità Lube viene fuori nei momenti decisivi, è anche vero che l’entusiasmo Allianz ha fatto registrare una vittima illustre come Perugia nella bella dei Quarti. Nella serie in corso il fattore campo è saltato due volte. Entrambi i team hanno dimostrato di possedere forza fisica e mentale, ma soprattutto di avere in organico uomini come Yant e Ishikawa, capaci di prendersi i riflettori nelle fasi clou.

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

PRECEDENTI: 18 (12 successi Itas Trentino, 6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 7 precedenti – 4 nella Semifinale Play Off (2 successi Trento, 2 successi Piacenza), 2 in Regular Season (2 successi Piacenza), 1 in Finale di Del Monte® Coppa Italia (successo Piacenza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 9 precedenti – 4 nelle Semifinali 2022/23 (2 successi Trento, 2 successi Piacenza), 3 nei Quarti 2021/22 (2 successi Trento, 1 successo Piacenza), 2 nei Quarti 2020/21 (2 successi Trento).

EX: Gabriele Nelli a Piacenza nel 2019/2020; Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/2021.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Matey Kaziyski – 9 punti ai 100; Daniele Lavia – 39 punti ai 100, Alessandro Michieletto – 16 punti ai 100 (Itas Trentino); Yuri Romanò – 21 punti ai 100, Robertlandy Simon – 29 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza). (Itas Trentino).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Donovan Dzavoronok – 23 punti ai 100, Daniele Lavia – 8 punti ai 400; Luka Basic – 5 punti ai 100, Edoardo Caneschi – 22 punti ai 200, Ricardo Lucarelli – 7 punti ai 300, Francesco Recine – 7 punti ai 100, Yuri Romanò – 34 punti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Ancora prima dell’inizio della serie sapevamo che Gara 5 poteva essere un’ipotesi verosimile. Trovarci sul 2-2 dopo essere stati avanti 2-0 sicuramente ci ha lasciato ovviamente addosso rammarico, anche perché alcune occasioni nelle ultime due partite non sono state sfruttate a dovere, ma nessuno di noi si era illuso di aver già realizzato la parte più difficile del compito con le affermazioni delle prime due partite. Quello che ci attende è un incontro da vivere al massimo, nella consapevolezza che abbiamo fatto tanto per arrivare ad avere questa opportunità e che possiamo mettere in difficoltà una grande squadra come Piacenza, soprattutto se riusciremo a ritrovare efficienza in attacco ed in particolar modo nella fase di break point ».

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Ci siamo conquistati la possibilità di giocare Gara 5 grazie al nostro carattere e caparbietà. È un campionato molto equilibrato, anche il fatto che le due semifinali si chiuderanno a Gara 5 lo dimostra ulteriormente. Fare pronostici sulla partita di martedì a Trento è difficile, durante tutto l’anno chi ha fatto previsioni ci ha azzeccato poche volte. Noi aspettiamo la partita di martedì e vediamo come va. Il nostro servizio è stato un’arma per tutta la stagione, ci è mancato nelle prime due gare giocate con Trento ma adesso la stiamo ritrovando e siamo bravi a usarla bene; quando ci sono state le occasioni le abbiamo sfruttate. Abbiamo avuto alti e bassi in tutta l’annata ma nei momenti tosti ci siamo espressi bene. Dovremo farlo anche a Trento perché sarà un incontro punto a punto ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 24 (18 successi Cucine Lube Civitanova, 6 successi Allianz Milano).

PRECEDENTIN IN STAGIONE: 7 precedenti – 4 nelle Semifinali Scudetto (2 successi Civitanova, 2 successi Milano), 1 nei Quarti di Coppa Italia (1 successo Milano), 2 in Regular Season (2 successi Civitanova).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 4 precedenti nelle Semifinali Scudetto 2022/23 (2 successi Civitanova, 2 successi Milano)

EX: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/2022; Daniele Sottile a Milano nel 2015/2016; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/2017; Marco Vitelli a Lube nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Alex Nikolov – 24 punti ai 400 Marlon Yant – 23 punti ai 300, Ivan Zaytsev – 34 punti ai 400 (Cucine Lube Civitanova) .

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Ci prepariamo a una sfida tanto importante quanto dura mentalmente e tecnicamente. Nelle fasi in cui si gioca con tale frequenza si deve tenere allenata la testa e arrivare concentrati ai match, ma si è sempre in viaggio e manca il tempo per migliorare a dovere gli aspetti tecnici individuali. Sul gioco abbiamo lavorato molto durante la Regular Season, soprattutto per allenare ricezione e attacco di palla alta. Ci aspetta una sfida complicata contro un team preparato. Le gare dei Play Off sono impronosticabili, ma di una cosa sono certo, per avere la meglio dovremo lottare su ogni singolo pallone ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Come contro Perugia, sarà l’ultimo round da giocare contro Civitanova in ogni caso. Le due squadre si conoscono bene, si sono date ‘botte da orbi’ nelle prime quattro partite alternando alcune giocate straordinarie a qualche errore evitabile. Adesso 0-0, palla al centro. Vincerà chi darà l’ultima botta vincente: sarà una gara da disputare ai punti, sarà un match da disputare sul ring, sicuramente che finirà anche questo ai punti. Noi ci stiamo attrezzando, abbiamo uno zaino pieno di risorse, vedremo di metterle in campo tutte ».

GARA 5 SEMIFINALI – PLAY OFF SUPERLEGA CREDEM BANCA



Martedì 25 aprile 2023, ore 18.00

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Puecher Andrea, Curto

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Arbitri: Cesare, Zavater