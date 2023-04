Play Off 5° posto: Perugia e Monza vincono e restano in vetta

LE DUE SFIDE-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – VALSA GROUP MODENA-

Vittoria 3-0 per la Sir Safety Susa Perugia con la Valsa Group Modena nella quarta giornata della fase e girone dei Playoff Challenge. I Block Devils conquistano la terza vittoria su altrettante partite disputate e si guadagnano un posto nelle semifinali della competizione avvicinandosi notevolmente ad avere il fattore campo nella semifinale. Modena si giocherà invece nell’ultimo turno l’accesso nelle prime quattro.

Match piacevole stasera davanti ad un buon pubblico salito al PalaBarton. I padroni di casa se lo aggiudicano conducendo bene i primi due parziali. Nel terzo, avanti 24-21, i bianconeri subiscono la reazione dei gialli che rimettono tutto in discussione con una buona fase break e danno il via ad una lunga serie di vantaggi. Dopo molti capovolgimenti di fronte chiude uno smash di Russo 34-32.

In una gara che vede numeri molto simili negli altri fondamentali, Perugia vince soprattutto con quello del muro. 12 punti contro 1 il conto finale con la prima linea bianconera che soprattutto nel terzo parziale alza una barricata (8 diretti) che risulta decisiva.

Mvp del match l’opposto di Perugia Kamil Rychlicki che chiude con 16 palloni vincenti, 1 ace e 2 muri. Doppia cifra in casa Sir Safety Susa anche per Leon e Semeniuk (rispettivamente 11 e 10), 9 i palloni vincenti di un incisivo Flavio, 6 a testa per Russo e Giannelli.

Tornano in sestetto Rychlicki, Semeniuk e Colaci rispetto al match di sabato con Verona. Subito due vincenti di Sala (0-2). Perugia ribalta con l’ace di Leon ed il muro di Russo (3-2). Altro cambio di rotta con Rousseaux e l’ace di Rinaldi (3-5). Semeniuk pareggia subito (5-5). Ace di Rychlicki e doppio vantaggio Perugia (11-9). Fuori Sanguinetti, +3 per i padroni di casa (15-12). Rychlicki chiude la parallela in contrattacco (17-13). Sala dimezza (17-15). Rychlicki per il 21-19. Il muro a tre dei Block Devils mantiene il break di vantaggio (23-21). Flavio trova il primo tempo che porta Perugia al set point (24-22). Il muro di Russo manda le squadre al cambio di campo (25-22).

Secondo set con Modena che parte meglio (1-3). Sala trova le mani esterne del muro di casa (2-5). Fuori Rousseaux (5-6). Si riscatta subito il martello belga (5-8). Ace imprendibile di Leon (8-9). Rychlicki pareggia i conti (10-10). Perugia sorpassa con Flavio (11-10). Muro di Flavio, bianconeri a +2 (14-12). Dopo un lungo punto a punto l’ace di Sanguinetti mette tutto in equilibrio (17-17). Giannelli di seconda intenzione e poi con il servizio vincente (20-17). Fuori l’attacco di Sala poi altro ace di Giannelli (22-17). Semeniuk chiude un lungo scambio e Perugia arriva al set point (24-18). Al quarto tentativo chiude Ryachlicki (25-21).

Nel terzo set c’è Salsi in regia per Modena. Doppio vantaggio Perugia con Leon (5-3). Il muro di Rinaldi pareggia (5-5). Break dei gialloblu con Sala protagonista (7-9). Il muro di Perugia capovolge (11-9). Ancora muro vincente degli uomini di Anastasi (13-9). Perugia commette un paio di errori che rimettono in pista Modena (13-12). Ace di Rinaldi e parità (13-13). Si alza ancora il muro bianconero con Rychlicki protagonista (17-14). Muro e poi attacco di Leon (19-15). Attacco ed ace di Sanguinetti (20-18). Rychlicki va a segno dalla seconda linea (22-19). Ancora l’opposto lussemburghese trova il punto che vale il match point (24-21). Rinaldi annulla i primi due in pipe (24-23). Rousseaux porta il set ai vantaggi (24-24). Rinaldi dà il set point a Modena (25-26). Attacco out di Rinaldi, di nuovo match point Perugia (29-28). Due errori dei padroni di casa riportano Modena al set point (29-30). Muro di Leon, ancora Match point (33-32). Dopo un lungo scambio Russo fa scorrere i titoli di coda (34-32).

I PROTAGONISTI-

Massimo Colaci (Sir Safety Susa Perugia)- « Abbiamo giocato una gara concreta nei primi due set conducendo le operazioni abbastanza bene. Nel finale del terzo abbiamo commesso una serie di imprecisioni ed abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a portarlo a casa e questa era la cosa importante ».

Bruno Mossa De Rezende (Valsa Group Modena)-« Sono molto orgoglioso di come la squadra sta affrontando queste partite, nonostante la fatica e gli infortuni stanno tutti dando il 110% » .



IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-22, 25-21, 34-32)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 6, Semeniuk 10, Resende Gualberto 9, Rychlicki 16, Leon Venero 11, Russo 6, Ropret 0, Colaci (L), Plotnytskyi 0. N.E. Piccinelli, Solé, Herrera Jaime, Mengozzi, Cardenas Morales. All. Anastasi.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 1, Rousseaux 10, Sanguinetti 8, Sala 13, Rinaldi 12, Stankovic 4, Rossini (L), Marechal 0, Ngapeth 0, Pope 0, Salsi 0. N.E. Gollini, Bossi, Lagumdzija. All. Giani.

ARBITRI: Rossi, Salvati.

NOTE – durata set: 28′, 30′, 45′; tot: 103′.

MVP: Kamil Rychlicki (Perugia)

Spettatori: 2.608

WITHU VERONA – VERO VOLLEY MONZA-

La Vero Volley, per i Play Off 5° posto, è di turno per la sua ultima giornata del girone di qualificazione alle semifinali sul campo di Verona, contro la WithU. Al team di Eccheli, che riposerà nell’ultima giornata del raggruppamento, può bastare un solo set per qualificarsi, ma un risultato positivo potrebbe valere un piazzamento migliore in griglia e un vantaggio non indifferente nella caccia a un posto in Europa.

La Vero Volley parte forte e, prima rintuzza il massimo vantaggio dei locali sul 7-4 del primo set, poi, passa a condurre nella frazione dopo il 10 (10-13, 14-18, 15-20), per arrivare fino in fondo al parziale: 18-25, è 0-1 sul tabellone.

Nel secondo set la Vero Volley impone un ritmo alla gara insostenibile per i padroni di casa e progressivamente accelera e allunga fino al 17-25 che chiude la frazione (4-8, 10-16, 13-21), con un importante 48% in attacco, costringendo la WithU al 33%.

Nel terzo parziale Verona prova a “strappare” (5-1, 17-13), ma la Vero Volley risponde sempre “presente” e aggancia i rivali a quota 21. Il finale si gioca punto a punto, ma, dopo aver annullato due set point ai padroni di casa, Monza chiude 24-26.

Maar è l’MVP del match e il top-scorer della gara con 16 punti, ma la prestazione da applausi della Vero Volley è corale e vale la qualificazione alle semifinali e il secondo posto in graduatoria, in attesa di sapere chi sarà la prossima avversaria dei ragazzi di Eccheli.

Monza si presenta sul campo con Kreling-Grozer, Galassi-Beretta, Davyskiba-Maar e Federici con la maglia del libero. Verona risponde con Spirito-Sapozhkov, Cortesia-Grozdanov, Keita-Mozic e Gaggini. Il primo servizio è per Grozer, il primo punto per gli ospiti è di Maar: 1-1. Sul campo si gioca bene da entrambi i lati della rete. Verona prova un primo allungo sul 5-3, che diventa +3 sul 7-4. L’aggancio degli ospiti arriva a quota 7, con un mani-out di Grozer. Si va avanti punto a punto, fino al primo sorpasso di Monza (10-11), firmato Davyskiba. Con Grozer è +2 (10-12) e Stoytchev spende il primo dei suoi time-out. Il tentativo di fuga della Vero Volley continua con un muro di Beretta (è +3 sul 10-13), ed è ancora con il muro, questa volta di Galassi, che gli ospiti allungano: 14-18. Sul 20 (a 15) arriva un nuovo “strappo” per Monza e sul 17-22 il palleggiatore degli scaligeri, Spirito, lascia il campo a Raphael per un infortunio alla caviglia. Chiude il parziale sul 18-25, al primo set-point, un ace di Marttila, entrato proprio per “forzare” dai nove metri.

Nel secondo set il primo doppio vantaggio della Vero Volley arriva sul 2-4, che diventa +3 sul 3-6. Monza gira a meraviglia, e al termine di un’azione un po’ confusa decisa dal video-check arriva anche il 4-8, che si trasforma poco dopo in +5 (5-10). Sul -6 (5-11) la panchina di casa interrompe il gioco. Il trend, però, non cambia con la Vero Volley che allunga ancora con Beretta in primo tempo (6-13): sul 8-15 arriva il secondo time-out per Verona. I locali risalgono fino al 10-15 ma il ritmo che il team di Eccheli impone alla gara è forsennato e Monza ritorna a +7 sul 10-17. Kreling continua a servire tutti i suoi attaccanti con grande continuità e la correlazione muro-difesa dei padroni di casa fatica a trovare dei punti di riferimento: gli ospiti arrivano per primi a quota 20 (contro 13) e allungano ancora, per il +8: 13-21. Sul 14-23, l’ace di Grozer vale il massimo vantaggio del parziale, mentre sul 15-24 arriva il primo set point della frazione. Ne servono altri due prima che, al terzo pallone, le mani alte del muro trovate da posto 4 da Davyskiba mettano la parola fine al set: 17-25, ed è 0-2.

Verona prova a scuotersi in avvio di terza frazione e parte forte: 3-0, con il primo time-out di coach Eccheli per frenare la spinta della WithU. I locali salgono fino al 5-1, ma sul 5-4 è Stoytchev a interrompere il gioco. L’ennesima magia di Maar, però, riporta la parità sul 5-5. Il primo vantaggio della Vero Volley è firmato da Galassi (7-8), anche se la WithU replica e si riporta sopra a +1 (9-8), che diventa +2 sul 10-8. Il 12-9 per Verona arriva al video-check. Federici si oppone a tutti gli attacchi, Monza tocca tutti i palloni ma non basta e per i padroni di casa è +4: 17-13, con la panchina della Vero Volley che ferma il gioco per la seconda volta. Eccheli ci prova con il “doppio-cambio” con Zimmermann e Hernandez sul 18-14 e sale a -2 (18-16): c’è un nuovo time-out anche per Verona. Ace di Di Martino (entrato un punto prima) ed è 19-18. Sul 21-20 si chiude il doppio cambio e subito dopo l’ace di Davyskiba vale il 21-21. Il finale è punto a punto: 22-21, 22-22, 23-22 e sul 24-22 arriva il primo set point per Verona. Lo annulla Maar. Grozer va in battuta e fa 24 pari. Fallo di Keita in attacco ed è match point per Monza: 24-25. Un altro fallo di Verona ed è 24-26. Monza vince 3-0 ed è certa della qualificazione alle semifinali e del secondo posto in graduatoria.

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « L'infortunio di Spirito ha condizionato la nostra partita, siamo stati costretti a cambiare i centrali e l'assetto. Verso la fine del secondo set siamo riusciti a sistemare qualcosa, poi nel terzo abbiamo avuto la chance di riaprire la gara e ripartire. Gli altri risultati? Non guardo cosa fanno gli altri, mi interessa come la squadra reagirà nel prossimo impegno. Per capire l'entità dell'infortunio di Luca dobbiamo aspettare. Speriamo di recuperarlo presto ».

Gianluca Galassi (Vero Volley Monza)- « Siamo contenti di questa prestazione e di questo risultato, su un campo che non è facile per nessuno e nella stagione regolare non ci aveva regalato grandi soddisfazioni. E’ chiaro che per tutte le squadre il principale obiettivo dell’anno resta sempre lo scudetto ed essere protagonisti nei playoff per conquistarlo, ma anche il quinto posto per noi è importante e andiamo in palestra a lavorare per migliorarci sempre e cercare anche di divertirci in campo. Abbiamo trovato anche una buona continuità come atteggiamento e si vede da come giochiamo ».

IL TABELLLINO-

WITHU VERONA – VERO VOLLEY MONZA - 0-3 (18-25, 17-25, 24-26)

WITHU VERONA: Spirito 0, Mozic 8, Grozdanov 0, Sapozhkov 10, Keita 15, Cortesia 1, Mosca 5, Bonisoli (L), Gaggini (L), Vieira De Oliveira 0. N.E. Zanotti, Jensen, Magalini, Massafeli Iasi Pedroso. All. Stoytchev.

VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Davyskiba 9, Galassi 10, Grozer 12, Maar 16, Beretta 5, Marttila 1, Federici (L), Pirazzoli (L), Zimmermann 0, Di Martino 1, Hernandez 1. N.E. Rossi, Szwarc. All. Eccheli.

ARBITRI: Venturi, Serafin.

NOTE – durata set: 28′, 27′, 36′; tot: 91′.

MVP: Stephen Maar (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2458

I RISULTATI-

Sir Safety Susa Perugia-Valsa Group Modena 3-0 (25-22, 25-21, 34-32);

WithU Verona-Vero Volley Monza 0-3 (18-25, 17-25, 24-26) Ore 19:00

Riposa: Pallavolo Padova

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 8, Vero Volley Monza 8, WithU Verona 4, Pallavolo Padova 2, Valsa Group Modena 2.

IL PROSSIMO TURNO- 30/04/2023 Ore: 18.00-

Pallavolo Padova-Sir Safety Susa Perugia;

Valsa Group Modena-WithU Verona

Riposa: Vero Volley Monza