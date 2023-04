Finale Play Off: Trento-Civitanova prima sfida nel Giorno dei Lavoratori

TRENTO- L'esaltante campionato di Superlega attende soltanto il suo epilogo. Lunedì 1 maggio alla BLM parte l'attesa finale scudetto che verdrà protagoniste Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, due delle grandi della nostra Pallavolo, che daranno vita ad una serie al meglio delle cinque partite che designerà chi è più forte. Gli uomini di Lorenzetti hanno impiegato cinque per eliminare la Gas Sales Bluenergy Piacenza così come i Campioni d'Italia contro l'Allianz Milano, la più bella sorpesa della stagione. Tentini in finale dopo dei anni, marchigiani a difendere il tricolore che portano sul petto.



La formazione ospite detiene gli ultimi tre Scudetti assegnati e ed è alla sua sesta Finale consecutiva, mentre i padroni di casa tornano a giocarsi l’ultimo atto della SuperLega dopo quella del 2016/17. A sbarrare la strada ai trentini fu proprio la Lube, che si aggiudicò la serie decisiva del torneo dando un altro dispiacere ai gialloblù dopo la vittoria centrata ai vantaggi del tie break nel V-Day milanese del 2011/12. Nei Play Off solo una volta Trento è riuscita a passare indenne l’esame dei cucinieri, ovvero nella Semifinale 2009/10, mentre i biancorossi si sono qualificati ai danni dell’Itas nelle Semifinali 2018/19, 2020/21 e 2021/22.



In programma lunedì lo scontro diretto complessivo n. 91, con Civitanova avanti 51 a 39 nel computo delle vittorie. Entrambe le squadre sono alla nona resa dei conti per lo Scudetto, ma l’Itas ha collezionato quattro stendardi con una percentuale del 50% nell’ultimo atto, mentre il sodalizio cuciniero ha saputo capitalizzare le chance alzando al cielo la coppa dello Scudetto ben 7 volte su 8 tentativi, con il rammarico per l’unica serie decisiva persa, nel 2017/18 in Gara 5 contro Perugia lontano dalle mura amiche. Una curiosità fa da sfondo al faccia a faccia bulgaro tra Alex Nikolov e Matey Kaziyski, il padre del giovane talento biancorosso ha giocato e vinto il tricolore nel 2007/08 insieme al veterano dei gialloblù con la maglia di Trento.



Dalla nascita dei Play Off, questa sarà la Finale Scudetto numero 41. Per sette volte una squadra giunta quarta in Regular Season ha disputato l’ultimo atto, con un bilancio di sei sconfitte e una sola vittoria. L’unica a centrare poi il successo finale è stata Modena nel torneo 2001/02. Frequente la presenza nell’atto conclusivo di squadre uscite dalla stagione regolare come testa di serie numero 2, con un bilancio di 13 vittorie e 12 sconfitte. Nella storia del Campionato, sempre dall’introduzione dei i Play Off, solo Piacenza (2008/09) ha vinto il titolo perdendo complessivamente, tra Regular Season e seconda fase, ben 13 incontri. Alla vigilia della Finale la Lube è già a quota 13 sconfitte e se vincesse il titolo perdendo almeno una partita firmerebbe un nuovo record assoluto. Trento invece è attualmente a 11 sconfitte e se vincesse il tricolore alla bella eguaglierebbe Piacenza a quota 13.



ITAS TRENTINO - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 90 (39 successi Itas Trentino, 51 successi Cucine Lube Civitanova)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 precedenti in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Trento).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 21 precedenti - 5 in Semifinale 2021/22 (3 successi Civitanova, 2 successi Trento), 4 in Semifinale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 4 in Semifinale 2018/19 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 3 in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), 1 in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

EX: Marko Podrascanin a Lube nel 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Daniele Lavia - 26 punti ai 100, Srecko Lisinac - 23 punti ai 100 (Itas Trentino); Barthelemy Chinenyeze - 11 punti ai 100, Alex Nikolov - 31 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Donovan Dzavoronok - 23 punti ai 100, Matey Kaziyski - 28 attacchi vincenti ai 500, Alessandro Michieletto - 11 punti ai 500 (Itas Trentino).

Nei Play Off: Donovan Dzavoronok - 38 punti ai 200, Daniele Lavia - 18 punti ai 200, Matey Kaziyski - 35 punti ai 1400, Srecko Lisinac - 25 punti ai 300, Gabriele Nelli - 14 punti ai 100 (Itas Trentino); Alex Nikolov - 31 punti ai 200, Marlon Yant - 34 punti ai 300, Ivan Zaytsev - 5 ace ai 100 (Cucine Lube Civitanova)

In carriera: Oreste Cavuto - 1 muro vincente ai 100, Gabriele Nelli - 18 attacchi vincenti ai 1000, - 4 muri vincenti ai 100, Riccardo Sbertoli - 2 muri vincenti ai 200 (Itas Trentino); Mattia Bottolo - 26 punti ai 1000, Ivan Zaytsev - 24 attacchi vincenti ai 4500 (Cucine Lube Civitanova).



Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Da bambino nel palazzetto di Trento ho assistito a tante Finali Scudetto; poterne vivere una da protagonista in campo è qualcosa di emozionante e bellissimo. voglio godermi queste emozioni e queste sensazioni sino in fondo, ben sapendo che ci troveremo ad affrontare una squadra fortissima come Civitanova. La storia di questo suo Play Off racconta di come la Cucine Lube non si arrenda mai e sappia combattere sino alla fine in qualsiasi situazione. Dovremo fare così anche noi ».

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Non vedo l'ora di scendere in campo. Ci aspetta una partita dura, ma affascinante. Sarà bello vedere tanti giovani insieme ai veterani. Per me questa sfida ha un sapore particolare perché mio padre ha vinto uno Scudetto con la maglia di Trento e ha giocato insieme a Matey Kaziyski che lunedì sarà in campo. Siamo molto carichi ».

GARA 1 FINALE - PLAY OFF SCUDETTO-

Lunedì 1 maggio 2023, ore 18.15

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Zanussi, Pozzato