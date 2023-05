Play Off 3° posto: Piacenza vince all'Allianz e si avvicina alla Champions

PIACENZA- La Gas Sales Piacenza vince anche Gara 2 della sfida con l'Allianz Milano per il terzo posto e sente più vicino il profumo della Champions. Dopo un primo set di sofferenza soprattutto in ricezione e vinto ai vantaggi, la formazione biancorossa ha trovato ritmo e colpi e per Milano tutto è diventato più difficile. Anche nel terzo set i biancorossi hanno fatto la voce grossa ma avanti di sei lunghezze (13-19) hanno subito il ritorno dei meneghini per poi vincere sul filo di lana il parziale.

L’appuntamento è ora per sabato prossimo al PalabancaSport, in palio la partecipazione alla Champion League 2024. Continua intanto la prevendita dei biglietti per assistere alla gara.

In avvio di gara Milano parte con Porro e Patry in diagonale, Loser e Piano al centro, Mergarejo e Ishikawa alla banda, Pesaresi è il libero. Coach Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. .

Un ace e tre muri nel giro di pochi scambi fanno allungare Milano (9-6), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fatica ma riesce ad impattare a quota 9. Ace di Ishikawa, errore in attacco di Romanò che non trova le mani del muro meneghino e i padroni di casa si portano ancora avanti di tre lunghezze (13-10) con Botti a chiamare time out. La battuta di Milano entra e fa male a Piacenza, ace di Loser ed è 16-12, una lunga azione è chiusa dai meneghini (17-12) con Botti che chiama il secondo time out a disposizione. Faticano i biancorossi in tutto, una incomprensione sotto rete porta a più 6 Milano (18-12), il livello del gioco si alza, due diagonali consecutivi di Romanò valgono il 19-16 e consigliano Piazza a chiamare tempo. Gioca bene a muro Milano, due block in su Romanò nel giro di tre scambi riportano i meneghini a più 4 (22-18), non si scompone Piacenza, Lucarelli, Simon, Romanò e ancora l’opposto a segno, parziale di 4-0 ed è parità a quota 22. Il muro di Simon vale il vantaggio biancorosso (22-23), il set point per Piacenza (23-24) arriva sulla battuta in rete di Milano, Simon rende il regalo (24 pari), Caneschi porta il secondo set point (24-25), chiude Romanò con un ace.

Trova subito l’allungo Piacenza (1-3), due ace consecutivi di Porro portano avanti i suoi (4-3), qualche errore da una parte e dall’altra arriva, biancorossi avanti di due lunghezze (7-9 e 8-10), a quota 10 è parità. L’ace di Brizard segue un bel colpo di Romanò e riporta i suoi avanti di due lunghezze (11-13), che poco dopo diventano 3 con il muro di Simon (12-15) e 4 con la bomba di Lucarelli (13-17). Il gioco in casa biancorossa è cresciuto, Milano trova meno risposte positive dalla sua battuta ma reagisce e accorcia (15-17) con Botti che chiama tempo e al rientro in campo Leal e quindi Brizard con un secondo tocco riportano a 4 i punti di vantaggio (15-19). C’è solo da controllare, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lo fa bene, ace di Brizard e sono 5 set point per i biancorossi, chiude Leal in pipe.

Parte bene la formazione milanese ma nulla può sui due ace di Brizard e Lucarelli (3-4) che la obbliga ad inseguire. Si gioca punto a punto, l’allungo è di Piacenza con Simon e Romanò (9-12), l’ace di Lucarelli vale il più 4 (10-14), l’ace di Simon dice 12-17 e il muro di Caneschi porta i suoi sul più 6 (13-19), Milano trova nuove energie e dimezza lo svantaggio con la schiacciata di seconda intenzione di Porro (16-19), Botti chiama tempo. Il turno in battuta di Mergarejo è micidiale, due muri consecutivi su Leal valgono un break di 5-0 per Milano e fanno sentire il fiato sul collo ai biancorossi (18-19), il diagonale di Ishikawa vale la parità a quota 19. Un set già in cassaforte è ora riaperto, è battaglia in campo, il primo tempo di Simon porta il match point ai suoi (23-24), chiude Romanò a muro.

I PROTAGONISTI-

Paolo Porro (Allianz Powervolley Milano)- « È un 3 a 0 un po’ falso, nel senso che il primo set eravamo avanti e dovevamo chiuderlo, sappiamo che loro sono bravi a rientrare, anche sulla palla alta sono incredibili. Poi nel secondo abbiamo avuto qualche difficoltà, loro sono cresciuti in battuta e il terzo set invece l’abbiamo ripreso noi, poi abbiamo buttato via qualche occasione soprattutto sul finale di set e questo ci è costato caro. Sappiamo che loro sono una squadra incredibile ma noi non siamo da meno, l’abbiamo sempre dimostrato e vogliamo dimostrarlo anche in Gara 3, perché per noi non è finita qua. Lo spirito secondo me oggi è stato molto meglio di quello di sabato, perché comunque era una partita in casa e il nostro pubblico quest’anno ci ha regalato veramente tante emozioni e sicuramente noi le abbiamo regalate a loro. Volevamo fare qualcosa di più, l’abbiamo fatto sicuramente ma ci è mancata forse quella qualità in più che abbiamo messo nelle altre partite e oggi non abbiamo messo».

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Aver vinto il primo set ci ha dato fiducia, eravamo consapevoli della qualità di Milano in casa e sapevamo che l’Itas ci avrebbe aggredito fin dai primi scambi, così è stato. Siamo stati bravi a non disunirci, il secondo set è andato molto meglio e nel terzo abbiamo parecchio da recriminare perché a un certo punto abbiamo spento la luce. Questa è una vittoria importante, vincere qui a Milano non è mai facile, adesso abbiamo il match point per andare in Champions League davanti al nostro pubblico. Sarebbe bello chiudere in bellezza proprio in casa, ma siamo pronti anche a tornare ancora qui a Milano ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3 (24-26, 19-25, 23-25)

ALLIANZ MILANO: Porro 4, Ishikawa 11, Loser 6, Patry 4, Mergarejo Hernandez 7, Piano 8, Pesaresi (L), Lawrence 4, Ebadipour 0, Fusaro 0, Bonacchi 0. N.E. Colombo, Vitelli. All. Piazza.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Santos De Souza 13, Simon 9, Romanò 15, Leal 14, Caneschi 3, Scanferla (L), Recine 0, Gironi 0. N.E. Hoffer, Basic, Alonso, De Weijer, Cester. All. Botti.

ARBITRI: Lot, Puecher.

NOTE – durata set: 31′, 28′, 31′; tot: 90′.

MVP: Yoandy Leal (Gas Sales Bluenergy Piacenza )

Spettatori: 2.426.