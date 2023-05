Play Off: Civitanova strappa la vittoria e pareggia la serie con Trento

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- La Finale Scudetto torna in parità. Gara 2 di chiude con gli oltre 4000 tifosi dell’Eurosuole Forum sold out ad applaudire la Cucine Lube Civitanova per la vittoria al tie break (25-21, 25-15, 19-25, 23-25, 17-15) contro l’Itas Trentino. Un’affermazione che porta sul risultato di 1-1 la serie tricolore al meglio delle cinque partite e riapre i giochi con la certezza che, indipendentemente dal risultato di domenica 7 maggio (ore 18) alla BLM Group Arena, ci sarà anche una Gara 4 a Civitanova Marche, fissata oggi dalla Lega Volley con data domenica 14 maggio (ore 21.05).

Capitan De Cecco e compagni dominano i primi due set, poi subiscono il rientro dei trentini e si impongono ai vantaggi del tie break. A fare la differenza nel secondo round di Finale sono il servizio (9 muri a 6) e l’attacco più incisivo nelle fasi clou (49% contro il 46%). MVP della gara è il centrale biancorosso Chinenyeze con 18 punti e l’89% di positività, il top scorer è Michieletto (19 sigilli) sul fronte opposto. Sul pezzo De Cecco, che manda in doppia cifra quattro compagni: oltre a Babar, anche Zaytsev (17 punti), Nikolov (17) e Yant (15). L’Itas si segnala per la qualità del muro-difesa. Bella sfida tra i liberi Balaso e Laurenzano.

Nel primo set la Lube funziona in tutti i fondamentali, a iniziare da battuta e muro. Dopo una sfuriata iniziale dei gialloblù, trainati da Kaziyski (8 punti nel set con il 64%), i padroni di casa prendono il sopravvento con il contributo di Zaytsev (6 punti) e Nikolov (5 punti) per il 25-21 finale. Nel secondo set il forcing di Trento dura un batter di ciglia (6-8). Grazie a un Balaso onnipresente e alle combinazioni di De Cecco con tutti gli attaccanti la Lube prende il largo 20-13. In evidenza Yant (7 punti, di cui 3 al servizio) e Nikolov (6 con 1 ace) per il 25-15 finale. Nel terzo set gli attacchi vincenti si equivalgono, Dzavoronok entra al posto di Kaziyski tra gli ospiti e arriva il riscatto trentino con 4 block di squadra e tanti palloni sporcati dal muro. Michieletto mette a referto 7 punti, uno in più del rivale Nikolov, per il 19-25. Nel quarto set si lotta punto a punto. La formazione marchigiana incassa 4 muri e soffre gli attacchi trentini (57%), ma arriva con slancio alla volata (22-21), prima di subire la rimonta last minute (23-25). Al tie break Trento recupera tre punti nel finale, ma la Lube ci crede di più e vince 17-15.

Si comincia con la premiazione di Alex Nikolov come Credem Banca MVP delle Semifinali. Lube in campo con De Cecco al palleggio in diagonale con l’opposto Zaytsev, Yant e Nikolov in banda, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso libero. Trento si dispone con Sbertoli in cabina di regia, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto in banda, D’Heer (indisponibile Lisinac) e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. Mozzafiato la coreografia dei tifosi di Lube nel Cuore.

Dopo la fiammata trentina (1-4), la Lube ingrana dai nove metri con l’ace di Zaytsev e cresce in tutti i reparti trovando ritmo (9-6). L’Itas non molla, ma sul muro di Nikolov Civitanova è avanti 14-11. Il bulgaro mette pressione agli ospiti, lo Zar schiaccia come se non ci fosse un domani. Sui due errori di fila dei trentini i marchigiani comandano 17-12. Lorenzetti si aggrappa al servizio di Sbertoli e alla difesa (17-15) senza però disinnescare i cucinieri (19-15). Si procede a strappi, ma il muro a uno di Zaytsev vale il 21-17. Lo Zar si ripete in attacco e la Lube chiude alla terza palla set con Nikolov (25-21).

Nel secondo set c’è equilibrio in avvio, ma i gialloblù approfittano di qualche errore biancorosso (6-8). L’ace di Yant vale il pari (8-8). Grandi colpi in campo, con Balaso a tratti insuperabile e -Nikolov in ottima serata (15-11). Anche Chinenyeze e Yant si fanno sentire in attacco, ma i colpi a effetto sono di Nikolov (19-12). Nel finale sale in cattedra anche Marlon Yant (23-15). Il mani out di Nikolov e l’ace del cubano chiudono un set dominato (25-15).

Nel terzo set Trento prova il tutto per tutto e prende un discreto vantaggio con due muri pesanti (7-11), ma Civitanova resta in scia dopo l’attacco di Chinenyeze (11-13). L’Itas rimette quattro punti di distanza sfruttando il muro (11-15). Sull’ace di Sbertoli (12-17) gli uomini di Lorenzetti sono ufficialmente in fuga. Blengini inserisce Bottolo per Nikolov sul 14-18, nello scambio successivo entra D’Amico per Yant. Gli ospiti sono lanciatissimi (16-22), ma il tecnico campione d’Italia invita i suoi uomini a non mollare (18-22). Nel finale un’incomprensione nella metà campo biancorossa e l’attacco out di Yant allungano la partita (19-25).

Il quarto atto, con Dzavoronok che si guadagna in corsa un buon minutaggio al posto di Kaziyski, si apre sui binari dell’equilibrio. La Lube è avanti 8-7 sull’ace di Yant in triplo vantaggio con il servizio vincente di Zaytsev e il colpo di Chinenyeze (12-9). La copertura trentina crea problemi all’attacco di casa e si torna in parità (13-13). I due ace di D’Heer complicano la situazione (15-17). Dopo l’errore al servizio di Trento, sul 17-18 entra Bottolo al servizio e mette in grossa difficoltà la ricezione ospite favorendo il 18 pari. I cucinieri tornano avanti sull’ace baciato dal nastro di Zaytsev (20-19). De Cecco coinvolge molto Chinenyeze (22-21). Nel finale l’Itas sfrutta qualche incertezza biancorossa e s’impone in volata con il sesto punto di D’Heer nel set e un muro finale (23-25).

Al tie break continua l’equilibrio e tra i trentini è confermato Dzavoronok. La Lube si porta sul 7-5 con il muro e va al cambio di campo sul punteggio di 8-6. Bottolo entra a servizio e, con l’aiuto del nastro, fa il suo dovere (10-7). Sull’attacco out di Nikolov c’è l’ammissione del tocco da parte di Lavia (11-8). Il bulgaro trova il mani out anche su un pallone rovente (12-9), ricevuto dopo un salvataggio miracoloso. Sul 12-10 Kaziyski torna in campo in battuta. Chinenyeze schiaccia per il 13-10. Trento trova il pari con l’ace di Dzavoronok (13-13). Yant firma il 14-13, Michieletto impatta (14-14). Il cubano colpisce ancora, ma stecca la battuta (15-15). Zaytsev trova il varco del 16-15, Nikolov il mani out della vittoria (17-15).

I PROTAGONISTI-

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Queste partite sono complesse, sia emotivamente che tecnicamente. Stasera sapevamo di dover battere meglio rispetto a Gara 1, e ci siamo riusciti, al cospetto di una squadra che vanta degli interpreti di altissimo livello in ricezione. Ma siamo stati bravi nello spirito, perché dopo che i nostri avversari sono riusciti a rimontare dallo 0-2 nel computo dei set, per noi non era certamente semplice interpretare bene il tie break, e invece ci siamo riusciti. Siamo stati dei leoni, e siamo contentissimi per questa vittoria che rimette tutto in parità. Questa serie va vissuta una partita alla volta, più nel particolare un set alla volta ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)-« Il rammarico per non essere riusciti a chiudere in nostro favore il tie break c’è, perché alcune situazioni andavano chiuse differentemente, ma il risultato non deve ingannare. Siamo stati spesso in difficoltà mentale e abbiamo subito anche la situazione particolare dal punto di vista fisico di qualche elemento. Le Finali sono però così, e bisogna giocarle al massimo sempre; gli ingressi dalla panchina ci hanno dato una grossa mano a rientrare nel match, in particolare Džavoronok. Sotto 0-2 abbiamo messo in mostra una bella reazione ma queste partite non sono come quelle di Regular Season ed il tie break non lascia alcun punto: è una sconfitta ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 3-2 (25-21, 25-15, 19-25, 23-25, 17-15)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Yant Herrera 15, Anzani 6, Zaytsev 17, Nikolov 17, Chinenyeze 18, Balaso (L), Bottolo 1, D’Amico (L), Garcia Fernandez 0. N.E. Ambrose, Diamantini, Gottardo, Sottile. All. Blengini.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 9, D’Heer 11, Kaziyski 11, Michieletto 19, Podrascanin 9, Pace (L), Nelli 0, Laurenzano (L), Dzavoronok 6, Cavuto 0. N.E. Berger, Lisinac, Depalma. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Vagni, Zavater.

NOTE – durata set: 27′, 24′, 29′, 29′, 23′; tot: 132′.

MVP: Barthelemy Chinenyeze (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 4.026