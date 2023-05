Taranto rinforza la batteria dei Posto 4 con Josè Miguel Gutièrrez

TARANTO - Josè Miguel Gutièrrez è un nuovo giocatore della Gioiella Prisma Taranto. Il ventiduenne cubano, dopo la buona stagione a Cisterna, ha accettato le proposte del presidente Bongiovanni di entrare a far parte del rinnovato roster rossoblu.

Il giovane martello cubano, classe 2001 per 194 cm, a Taranto ha lasciato un eccellente impressione, nella gara di ritorno in Regular Season dell'ultimo campionato, nella quale fu determinante alla rimonta e vittoria della Top Volley al tie break, portando a casa il titolo di mvp e top scorer del match. Un prospetto che ha già fatto vedere le enormi qualità tecniche su cui mister Mastrangelo avrà modo di lavorare, costituendo un pilastro di alto livello nella nuova batteria di schiacciatori che la Gioiella Prisma sta allestendo.

Gutièrrez era giunto a Cisterna dopo due stagioni trascorse in Francia dove aveva vestito la maglia dello Chaumont Volley-Ball 52 e nella stagione 2020/2021 dello Stade Poitevin Poitiers. Gutierrez attacca a 3 metri e mezzo di altezza. Di certo un’altra freccia letale nella faretra della Gioiella Prisma a disposizione di coach Mastrangelo.

Agile e potente, l’arma determinante di Gutierrez è sicuramente la velocità del braccio in schiacciata e nel servizio, con un vero colpo di potenza sulla palla, elemento determinante per superare con successo il muro e la ricezione degli avversari.

Impegnato anche con la maglia della Nazionale cubana, Gutierrez ha ben figurato anche nel recente mondiale in Polonia.

Nella sua stagione italiana ha totalizzato 113 punti totali di cui 23 in battuta, risultato determinante, in molte occasioni, alla salvezza ottenuta con ampio margine della squadra laziale.

LE PAROLE DEL TECNICO VINCENZO MASTRANGELO-

« Sarà un ottimo atleta, fondamentale nel reparto schiacciatori Gutierrez è un giovane prospetto cubano dotato di grandi qualità fisiche e potenza, molto interessante e talentuoso con grandi doti di saltatore e fisicità notevole come è comune ai giocatori cubani, andrà ad inserirsi nella batteria dei martelli dove auspichiamo una crescita e una conferma con uno step in più nel panorama del volley di primo livello, un altro atleta dal grande potenziale su cui la Gioiella Prisma punterà per conquistare gli obiettivi finali ».