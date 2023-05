Play Off 5° posto: si giocano le due semifinali in gara unica

ROMA- Si giocano domenica alle 18.00 le semifinali in gara unica del Play Off 5° Posto. In campo all'Arena di Monza per Monza-Padova e al Pala Barton per Perugia-Modena. Ad usufruire del fattore campo le due formazioni meglio classificate nella classifica finale della precedente fase.

A pochi giorni di distanza dal faccia a faccia andato in scena nella terza giornata del raggruppamento per il 5° Posto, la Vero Volley Monza ritrova sul proprio campo la Pallavolo Padova, con l’obiettivo di ripetere la bella gara nel Girone, chiusa in tre set dopo 90 minuti, con tre giocatori a segno ripetutamente, Arthur Szwarc top scorer e 10 muri di squadra per disinnescare l’attacco patavino imbrigliato al punto che il team veneto è uscito dal campo senza nessun elemento in doppia cifra. Dopo l’approdo alla Semifinale grazie al tie break vincente contro Perugia, i giganti padovani hanno acquisito fiducia e forza d’animo, ma espugnare l’Arena di Monza in un match da dentro o fuori è un’impresa dura. I brianzoli hanno chiuso la Regular Season settimi e il Girone per il 5° Posto in seconda piazza, mentre i patavini hanno vinto i Preliminari con pass d’ingresso dalla decima posizione e sono arrivati in Semifinale come quarti.



I Play Off 5° Posto regalano il bis. Dopo l’incontro della quarta giornata del Girone, ancora una volta al PalaBarton si trovano di fronte due big della SuperLega Credem Banca, la Sir Safety Susa Perugia, dominatrice della Regular Season, poi caduta in Gara 5 dei Quarti contro Milano, e la Valsa Group Modena, vincitrice della CEV Cup e terza forza della stagione regolare uscita dalla caccia al tricolore in extremis, per lo scivolone interno in Gara 5 dei Quarti nel derby della via Emilia contro Piacenza. Nell’arco della stagione i Block Devils hanno sempre avuto la meglio con i gialli, concedendo appena un set in tre partite agli uomini di Andrea Giani e imponendosi con il massimo scarto nei due incroci al PalaBarton. Earvin Ngapeth e compagni credono nell’impresa. La preziosa vittoria casalinga per 3-1 contro Verona, servita per il sorpasso last minute sugli scaligeri ha dato tanta carica. La Sir dovrà sudare.



VERO VOLLEY MONZA - PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 26 (13 successi Vero Volley Monza, 13 successi Pallavolo Padova).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 - 1 nel Girone Play Off 5° Posto (1 successo Monza), 2 in Regular Season (1 successo Padova, 1 successo Monza).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 2 - 1 nel Girone Play Off 5° Posto (1 successo Monza), 1 precedente nella Finale 2017/18 (1 successo Padova).

EX: Stephen Maar a Padova nel 2016/2017; Jan Zimmermann a Padova nel 2021/2022

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off 5° posto: Stephen Maar - 37 punti ai 100 (Vero Volley Monza); Mathijs Desmet - 6 punti ai 100, Tommaso Guzzo - 17 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Thomas Beretta - 5 punti ai 100, Vlad Davyskiba - 5 punti ai 400, Gabriele Di Martino - 27 punti ai 100, Arthur Szwarc - 4 punti ai 200 (Vero Volley Monza); Andrea Canella - 17 punti ai 100, Davide Gardini - 30 punti ai 200, Marco Volpato - 19 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera Coppa Italia: Stephen Maar - 12 punti ai 100 (Vero Volley Monza); Marco Volpato - 25 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera Play Off 5° posto: Thomas Beretta - 10 punti ai 200, Mathijs Desmet - 6 punti ai 100, Gabriele Di Martino - 23 punti ai 100, Stephen Maar - 10 punti ai 300 (Vero Volley Monza); Tommaso Guzzo - 17 punti ai 100, Marco Volpato - 16 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera tutte le competizioni: Vlad Davyskiba - 6 punti ai 900, Gianluca Galassi 5 ace ai 100, Arthur Szwarc - 10 punti agli 800 (Vero Volley Monza); Asparuh Asparuhov - 4 punti agli 800, Davide Saitta - 4 muri vincenti ai 300 (Pallavolo Padova).



Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « È una partita importantissima per noi e per il nostro percorso stagionale. Puntiamo a centrare la Finale e non vediamo l'ora di giocare questa sfida di Semifinale contro Padova. Rispetto alla gara disputata nel girone sarà una partita diversa: ogni match, del resto, ha una sua storia. Concentrazione e lucidità saranno qualità fondamentali, perché loro verranno per giocarsela al massimo. Noi dovremmo essere bravi a tenere il controllo della gara e combattivi in caso di difficoltà. Il turno di riposo ci ha permesso di recuperare gli acciacchi e migliorare su alcuni aspetti del gioco. Speriamo che il lavoro fatto ci sia d'aiuto ».



Marco Volpato (Pallavolo Padova)- « Abbiamo ancora negli occhi la vittoria con Perugia e la felicità del nostro pubblico. Ora siamo pronti per giocarci questa stimolante semifinale contro Monza, una squadra forte che ha già dimostrato la sua forza e la voglia di giocare in Europa. L'augurio è quello di ripetere la prova fatta in Regular Season: raggiungere la finale sarebbe la ciliegina sulla torta di questa post season ».



SIR SAFETY SUSA PERUGIA - VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 44 (20 successi Valsa Group Modena, 24 successi Sir Safety Susa Perugia).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 – 1 nel Girone Play Off 5° Posto (1 successo Perugia), 2 nella Regular Season (2 successi Perugia).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: 1 nel Girone Play Off 5° Posto 2022/23 (1 successo Perugia).

EX: nessuno.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off 5° posto: Tommaso Rinaldi - 32 punti ai 100, Lorenzo Sala - 29 punti ai 100 (Valsa Group Modena).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Flavio Resende Gualberto - 16 punti ai 200, Wilfredo Leon Venero - 29 punti ai 400, Kamil Semeniuk - 15 punti ai 300 (Sir Safety Susa Perugia); Earvin Ngapeth - 14 punti ai 400, Tommaso Rinaldi - 26 punti ai 400, Giovanni Sanguinetti - 26 punti ai 200 (Valsa Group Modena), Dragan Stankovic - 7 punti ai 200 (Valsa Group Modena).

In carriera Play Off 5° posto: Stefano Mengozzi - 24 punti ai 200, Oleh Plotnytskyi - 15 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Tommaso Rinaldi - 6 punti ai 200, Lorenzo Sala - 29 punti ai 100 (Valsa Group Modena).

In carriera tutte le competizioni: Oleh Plotnytskyi - 18 punti ai 1500, Kamil Rychlicki - 11 punti ai 2000 (Sir Safety Susa Perugia); Earvin Ngapeth - 15 punti ai 4000, - 5 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena).



Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « La partita di domenica è delicata perché arriva a fine stagione ed è importante e necessario trovare le energie mentali e fisiche per giocare al meglio queste gare. Stiamo lavorando serenamente, abbiamo avuto una lunga settimana a differenza del solito per preparare il match. Modena è una squadra che ha fatto secondo me una stagione molto importante. Ha giocato bene ed ha lanciato dei giovani che tra l’altro sono stati convocati in nazionale. Penso che arriveranno a Perugia con grande soddisfazione e serenità per cui dovremo stare molto attenti. Da parte nostra e del club c’è la volontà di vincere questo torneo. Sappiamo che abbiamo le qualità per farlo, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo ».

Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- « Prima della gara con Verona eravamo carichi, era l'ultima in casa e siamo stati bravi a portarla in casa. Ora andiamo a Perugia, ce la giochiamo e vediamo cosa succede. Non so chi giocherà, ma in ogni caso saremo competitivi, anche i giovani che hanno giocato meno durante l'anno adesso hanno tanto da dare ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA SEMIFINALE PLAY OFF QUINTO POSTO-

Domenica 7 maggio 2023, ore 18.00-

Vero Volley Monza - Pallavolo Padova Arbitri: Brancati, Saltalippi

Sir Safety Susa Perugia - Valsa Group Modena Arbitri: Pozzato, Giardini