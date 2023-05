Rossini e Ngapeth addio a Modena: il club li saluta

MODENA- Salvatore Rossini e Earvin Ngapeth hanno concluso il loro glorioso cammino con la maglia gialloblu di Modena. Tanti anni e tanti trionfi per i due Campioni che hanno scritto la storia del club oggi presieduto da Giulia Gabana. Il processo di rinnovamento del club, iniziato quest'anno, e proseguito con l'addio al tecnico Andrea Giani, è inarrestabile, Totò e l'asso francese non hanno rinnovato i rispettivi contratti con la società modenese ma proseguiranno altrove l'attività avendo ancora molto da dare alla pallavolo. Modena Volley, nel doloroso momento del distacco, ha voluto affidare ai social i saluti e i rigraziamenti per entrambi.

IL SALUTO A SALVATORE ROSSINI-

« Ci sei sempre stato, Totò. C'eri quando a Bologna nel 2015 iniziò un nuovo magico ciclo di vittorie e di trofei; c'eri in Belgio, in quella folle notte a Roeselare, dove hai contribuito a riportare a Modena un trofeo europeo che mancava da troppi anni. C'eri e hai alzato insieme a noi anche tutti i trofei della storia recente di Modena Volley. Sono state sette stagioni indimenticabili, piene di emozioni, di lacrime di gioia e di delusione, sette stagioni in cui hai sempre dato tutto te stesso alla maglia di Modena. Questa città non dimenticherà mai quello che hai fatto. Buona fortuna per tutto, Totò; che il futuro possa regalarti tutte le gioie che hai contribuito a regalare a noi ».

IL SALUTO AD EARVIN NGAPETH-

« Earvin, immenso Earvin, geniale, folle e incredibile Earvin. Con i nostri colori addosso hai riscritto il modo di giocare a pallavolo, hai tirato fuori dal cilindro un’infinità di giocate che solo tu avresti potuto vedere, ci hai lasciato senza parole così spesso che il tuo essere unico per noi è diventata la norma. Per sei volte ci hai portato sul gradino più alto del podio da protagonista assoluto, per innumerevoli altre volte abbiamo avuto il privilegio di vederti rivoluzionare i fondamentali del nostro sport. Modena ti amerà per sempre, Earvin, consapevole che di fuoriclasse assoluti come te tra le mura del PalaPanini ne passeranno pochissimi altri. Buon viaggio, dovunque la vita ti porti: noi ti terremo sempre molto vicino al cuore ».