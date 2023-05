Lorenzo Sala giovane talento per Taranto

LA CARRIERA-

È nato a Trento e cresciuto nelle giovanili di Modena Volley come schiacciatore/opposto ed ha giocato tre ottime stagioni dal 2020 in prima squadra nelle quali è stato spesso chiamato in causa da mister Andrea Giani, soprattutto al servizio e nel doppio cambio. Protagonista delle fasi di girone e semifinali dei play off 5° posto, nel ruolo di opposto ha dato un grande contributo alla squadra distinguendosi come ottimo scorer. Convocato recentemente per la Vnl dal ct della Nazionale maggiore De Giorgi, Sala sarà uno dei quattro opposti chiamati in azzurro per l’estate 2023. Lorenzo Sala parteciperà al primo collegiale della Nazionale, chiamata di cui non nasconde l’emozione, così come il grande desiderio di raggiungere Taranto alla fine di questa estate azzurra.

LE PAROLE DI LORENZO SALA-

« Quello che mi ha spinto ad accettare questa sfida è il bel progetto ambizioso di Taranto e avere la possibilità di mettermi in gioco e fare finalmente il grande salto finale dopo due anni fantastici a Modena che mi hanno aiutato tanto. Le mie ambizioni per il futuro sono quella di fare il meglio possibile e diventare un giocatore di peso su cui Taranto può contare anche quando la palla scotta. La convocazione in Nazionale è una bella ciliegina sulla torta del bell’anno che è appena terminato: mi giocherò tutte le carte e penserò a fare il meglio possibile per il gruppo e per la crescita mia come persona perché da Fefè e tutti i grandi campioni che sono presenti in azzurro si può solo imparare ».

LE PAROLE DEL TECNICO VINCENZO MASTRANGELO-

« Ha già dimostrato molto in questi ultimi anni a Modena, prima al servizio e poi nel doppio cambio, ora credo che uscire dalla sua città e dall’ambiente familiare modenese in cui è cresciuto potrà essere la soluzione più giusta per lui. Si metterà in gioco, arrivando in una città come la nostra dove si sta formando un gruppo squadra interessante, e avrà occasione di mostrare quanto potrà essere utile a questa nostra realtà ».

LE PAROLE DELLA VICE PRESIDENTESSA ELISABETTA ZELATORE-

« Nell’ambito del nostro progetto che ha individuato il nuovo percorso con i ruoli del Direttore Generale Vito Primavera e del Direttore Sportivo Mirko Corsano, insieme al tecnico Vincenzo Mastrangelo, anche la scelta di Lorenzo Sala si inserisce in un percorso ponderato e finalizzato a raggiungere obiettivi importanti. Sala è un giovane atleta che come Ekstrand e altri prospetti che arriveranno ha grande talento e potenzialità e sicuramente per noi è un onore averlo a Taranto in questo momento particolare della sua crescita, dove potrà lottare per i colori rossoblù e porre nuove basi per la sua formazione ».