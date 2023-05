Colpo grosso di Modena: arriva Sapozhkov

MODENA- Parte con il botto il mercato in entrata di Modena Volley. Dopo gli addii al tecnico Giani e a due Campioni che hanno fatto la storia del club come Rossini e Ngapeth, la società della presidente Gabana ha ingaggiato Maksim Sapozhkov, opposto schiacciatore russo di 220 cm che questo'anno ha fatto grandi cose nel primo anni in Italia con la maglia della WithU Verona, chiudendo la Regular Season al secondo posto assoluto per media punti/set in Superlega.