Finale scudetto: Civitanova-Trento domani può assegnare il titolo

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino scenderanno in campo domani alle 20.30, davanti alle telecamere di Rai Sport, all'Eurosole per Gara 4 dell'esaltante finale che porta allo scudetto. Gli uomini di Lorenzetti, dopo essersi portati in vantaggio 2-1 nella serie, hanno l'opportunità di chiudere i conti ma i Campioni d'Italia in carica, davanti al pubblico di casa, non cederanno di un millimetro e lotteranno per portare la sfida a Gara 5, bella delle belle.

I padroni di casa, alle prese con la lesione muscolare di Ivan Zaytsev alla spalla destra dopo l’infortunio di domenica a Trento e con le speranze di vedere lo Zar in campo ridotte al lumicino, vogliono reagire con una grande prova corale. Chicco Blengini è chiamato a trovare formule alternative rispettando il numero necessario di italiani in campo. Avanti 2-1 nella serie, gli ospiti, privi di Srecko Lisinac, operatosi ieri per il problema alla schiena che lo aveva tenuto fuori da Gara 1, ma con un grande Matey Kaziyski, hanno imbrigliato la Lube in Gara 3 alla BLM Group Arena e vogliono ripetersi a caccia del quinto Scudetto per rompere il digiuno che ha seguito la stagione 2014/15. Dopo due tricolori persi in Finale contro i biancorossi (2011/12 e 2016/17), salire sul tetto d’Italia con la cornice del palasport marchigiano equivarrebbe a una grande rivalsa sportiva per l’Itas e a un tributo per il tecnico Angelo Lorenzetti, che ha dato un’identità importante al suo gruppo.



CUCINE LUBE CIVITANOVA - ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 93 (52 successi Cucine Lube Civitanova, 41 successi Itas Trentino).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 5 – 3 nella Finale Scudetto (1 successo Civitanova, 2 successi Trento), 2 in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Trento).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 24 totali – 3 in Finale 2022/23 (1 successo Civitanova, 2 successi Trento), 5 in Semifinale 2021/22 (3 successi Civitanova, 2 successi Trento), 4 in Semifinale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 4 in Semifinale 2018/19 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 3 in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), 1 in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

EX: Marko Podrascanin a Lube nel 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off: Marlon Yant Herrera - 17 punti ai 200, Ivan Zaytsev - 26 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Matey Kaziyski - 34 punti ai 200, Daniele Lavia - 2 punti ai 100, Alessandro Michieletto - 38 punti ai 200, Marko Podrascanin - 20 punti ai 100 (Itas Trentino).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Barthelemy Chinenyeze - 2 punti ai 300, Gabi Garcia Fernandez - 33 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Donovan Dzavoronok - 12 punti ai 100 (Itas Trentino).

Nei Play Off: Daniele Sottile - 8 punti ai Ivan Zaytsev 100 - 2 battute vincenti ai 100, 3 muri vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Donovan Dzavoronok - 27 punti ai 200, Alessandro Michieletto - 10 punti ai 300, Gabriele Nelli - 14 punti ai 100 (Itas Trentino).

In carriera: Mattia Bottolo - 21 punti ai 1000, Ivan Zaytsev - 14 punti ai 5500 (Cucine Lube Civitanova); Oreste Cavuto - 1 muro vincente ai 100, Daniele Lavia - 2 muri vincenti ai 200, Gabriele Nelli - 18 attacchi vincenti ai 1000, - 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino).



Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Siamo sicuri di noi anche in assenza di condizioni ottimali. Lo svantaggio nella serie non ci spaventa perché abbiamo già centrato rimonte dure e ci esaltiamo nelle difficoltà. Ci attende una battaglia sportiva, siamo convinti di poter arrivare a Gara 5. Ci faremo trovare pronti, non si può dominare un team forte come l’Itas, ma va contrastato con pazienza e forza d’animo su ogni singolo pallone ».

Wout D'Heer (Itas Trentino)- « La Lube ha già dimostrato che nei precedenti turni di Play Off come sia una squadra che non molla mai e sono sicuro che venerdì sera metterà tutto in campo per poter tornare ancora una volta a Trento. Ci troveremo a giocare di fronte ad un Eurosuole Forum pieno e carico; sarà comunque l’ultima partita casalinga della loro stagione e vorranno fare il massimo, ma noi scenderemo a Civitanova per provare a chiudere il conto già in quell’occasione. Gara 2 credo che abbia dimostrato come possiamo dire la nostra anche nelle Marche ».

FINALE SCUDETTO GARA 4-

Venerdì 12 maggio 2023, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino Arbitri: Cesare, Lot