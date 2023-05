Perugia-Monza al Pala Barton per un posto in Europa

Con il fattore campo favorevole, i padroni di casa della Sir Safety Susa Perugia vogliono confermare il trend stagionale che li ha visti prevalere contro la Vero Volley Monza nei tre incroci, sempre con il massimo scarto. La formazione umbra è avanti anche nel bilancio globale grazie a 23 affermazioni e 6 sconfitte. L’ultimo successo dei brianzoli nello scontro diretto, ottenuto con il massimo scarto proprio nella tana dei Block Devils, risale all’11a giornata di ritorno della Regular Season 2020/21. La sfida andata in scena lo scorso 19 aprile nell’Arena di Monza, valida per la seconda giornata del Girone di Play Off 5° posto, si chiuse con la Sir in controllo nei primi due parziali e lucida nella volata complessa del terzo atto ai vantaggi. Se per i campioni del mondo furono Jesus Herrera Jaime e Wilfredo Leon a fare la differenza, tra i padroni di casa a lottare fino alla fine fu uno scatenato Arthur Szwarc, top scorer del match con 18 punti. Ogni partita è differente e nelle gare da dentro o fuori tutto è possibile. Anche nella sfida per l’Europa la determinazione giocherà un ruolo rilevante. Quattro gli ex in campo: Oleh Plotnytskyi da una parte, Thomas Beretta, Gianluca Galassi a Perugia e Jan Zimmermann dall’altra.

Dopo tanti titoli in Italia e un solo successo all’estero, ovvero il Mondiale per Club vinto in Brasile nella stagione in corso, Perugia ha tanta voglia di respirare ancora aria europea. Negli ultimi anni sempre protagonista in CEV Champions League, il più prestigioso torneo del vecchio continente, la Sir vanta anche trascorsi in CEV Cup. Visti i ricordi delle campagne europee di Monza, cioè la vittoria della CEV Cup 2022 contro il Tours e la finale della Challenge Cup 2019 persa con il Belgorod, anche il team lombardo vuole riaffacciarsi fuori dai confini nazionali.

PRECEDENTI: 29 (6 successi Vero Volley Monza, 23 successi Sir Safety Susa Perugia).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 – 1 nel Girone 5° Posto (1 successo Perugia), 2 in Regular Season (2 successi Perugia).

PRECEDENTI IN FINALE PLAY OFF 5° POSTO: 1 nel Girone 5° Posto 2022/23 (1 successo Perugia).

EX: Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/2018, 2018/2019; Thomas Beretta a Perugia nel 2014/2015; Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/2019; Jan Zimmermann a Perugia nel 2020/2021

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Play Off 5° posto: Stephen Maar – 26 punti ai 100 (Vero Volley Monza).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Wilfredo Leon Venero – 20 punti ai 400, Flavio Resende Gualberto – 11 punti ai 200, Kamil Semeniuk – 2 punti ai 300 (Sir Safety Susa Perugia); Thomas Beretta – 5 punti ai 100, Gabriele Di Martino – 21 punti ai 100, Georg Grozer – 21 punti ai 400, Stephen Maar – 37 punti ai 500, Arthur Szwarc – 4 punti ai 200 (Vero Volley Monza).

Nei Play Off 5° posto: Stefano Mengozzi – 24 punti ai 200, Oleh Plotnytskyi – 15 punti ai 100 (Sir Safety Susa Perugia); Thomas Beretta – 10 punti ai 200, Gabriele Di Martino – 17 punti ai 100, Georg Grozer – 35 punti ai 200 (Vero Volley Monza).

In carriera: Oleh Plotnytskyi – 18 punti ai 1500, Kamil Rychlicki – 11 punti ai 2000 (Sir Safety Susa Perugia); Gianluca Galassi – 20 attacchi vincenti ai 1000, – 5 ace ai 100, Arthur Szwarc – 10 punti ai 800 (Vero Volley Monza).

Andrea Anastasi (Allenatore Sir Safety Susa Perugia)- « Non era la finale che volevamo giocare? Io penso che adesso sia il caso di concentrarci su quello che abbiamo di fronte e non su quello che avevamo dietro. Dobbiamo essere consci del fatto che la partita di sabato ha un valore importante, è una finale dove saranno in campo le due squadre che hanno dimostrato qualcosa in più in questo torneo, cioè noi e Monza che ha fatto onestamente un bel girone e si è meritata di arrivare alla gara decisiva. Sono molto felice di giocare questa partita a Perugia. Sarà l’ultima gara della stagione, la mia ultima gara qui a Perugia e penso che sabato ci divertiremo. Spero che il pubblico risponda presente, mi auguro che la gente abbia voglia di venirci a salutare e di venire a salutare una squadra che comunque nel percorso di un anno ha fatto molto bene ed allo stesso tempo certamente non bene in un periodo specifico della stagione. Però dobbiamo anche essere positivi e prendere le cose belle che lo sport ci dà ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Siamo all’epilogo della stagione e ci giochiamo una Finale che, pur non assegnando un titolo, per noi è molto importante. È la fine di un percorso che abbiamo affrontato con serietà, entusiasmo ed il desiderio di arrivare dove siamo arrivati. Dovremo giocare al massimo per rispetto del nostro lavoro e delle fatiche che abbiamo fatto. La partita è difficile, perché Perugia si è laureata Campione del Mondo ed ha vinto la stagione regolare, ma noi possiamo esprimere una ottima pallavolo. Fermiamo il tempo e pensiamo che siamo in una situazione privilegiata, perché abbiamo la possibilità di disputare un match divertente. Non abbiamo nessun tipo di pensiero se non quello di preparala bene tatticamente, di metterci entusiasmo e voglia di divertirci ».

FINALE PLAY OFF 5° POSTO-

Sabato 13 maggio 2023, ore 19.30

Sir Safety Susa Perugia – Vero Volley Monza Arbitri: Curto, Caretti