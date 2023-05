Play Off 5° posto: Monza vince la finale del Pala Barton e va in Europa

PERUGIA- È la Vero Volley Monza a prendersi il biglietto per l’Europa. Nella finale dei Playoff Challenge i brianzoli espugnano in rimonta al tie break il PalaBarton superando i padroni di casa della Sir Safety Susa Perugia e conquistando un posto nella prossima Challenge Cup Match con tante facce quello visto stasera. Perugia non sfrutta la ghiotta occasione per chiuderlo avanti 2 set ad 1 e 23-20, nel quinto il nervosismo la fa da padrone (anche un cartellino rosso per Colaci dopo una topica arbitrale) con gli ospiti che mantengono maggiore lucidità fino al punto conclusivo di Beretta. I numeri del match indicano nel servizio il fondamentale decisivo per l’esito finale. Monza è letale dai nove metri con 14 ace e tanti turni che mettono in crisi il dispositivo di ricezione avversario.

Quattro uomini in doppia cifra per i brianzoli Maar 21, Grozer 17, Davyskiba 16, Galassi 15, Grozer 17 a firmare un'impresa che da un senso alla stagione luci ed ombre della squadra di Eccheli.

Nelle file di Perugia il migliore è Rychlicki (22 palloni vincenti con il 61% in attacco), doppia cifra per Leon (12 con 2 ace) e Semeniuk (13 con 3 muri).

Si chiude con la festa di Galassi e soci e con la grande amarezza dei bianconeri che la prossima stagione non sarà in lizza in nessuna competizione europea.

Perugia parte con Giannelli-Rychlicky, Leon-Semeniuk, Flavio-Russo (libero Colaci). Monza risponde con Kreling-Grozer, Maar-Davyskiba, Beretta-Galassi. Come libero, Federici.

Subito 2-0 Perugia con Leon. Ace di Rychlicki (4-1). Altri due per i padroni di casa (6-1). In rete il contrattacco di Semeniuk poi a segno Maar (7-5). Gli opposti Grozer e Rychlicki vanno a bersaglio poi Giannelli chiude l’attacco dalla seconda linea (11-7). Muro vincente di Galassi (11-9). Rychlicki continua a mietere punti (13-10). Semeniuk sfonda il muro brianzolo (15-11). Ace di Cachopa, Semeniuk e Davyskiba (19-17). Out Grozer (21-17). Doppio ace di Galassi (21-20). Leon chiude uno scambio lunghissimo (23-21). Perugia arriva al set point con una gran difesa di Colaci (24-21). Ace di Leon, Perugia avanti (25-21).

Parte forte Monza con Galassi e Beretta sugli scudi (0-5). Grozer chiude il contrattacco (1-7). Dentro Plotnytskyi per Leon. Semeniuk in diagonale (4-8). Galassi ristabilisce le distanze (4-10). Ace di Giannelli (7-11). Monza non si scompone e con Maar torna a +6 (7-13). Altro ace di Galassi (8-16). Servizio vincente anche per Grozer (9-18). Il set è saldamente in mano alla Vero Volley, il sigillo lo mette Beretta (15-25).

Reagisce Perugia in avvio di terzo parziale (5-2). Ace di Maar (6-5). È Rychlicki l’arma dei padroni di casa (9-6). Monza torna a contatto (10-9). Dentro Solè per Flavio. Perugia riparte con la pipe di Leon (13-10). Monza commette un paio di errori gratuiti e Perugia va a +5 (16-11). Rychlicki continua nella sua grande prova in attacco (19-14). Muro vincente d Russo (20-14). Ancora Rychlicki e poi ace di Leon (22-14). Il turno al servizio di Davyskiba riduce il gap (22-17). Russo chiude il primo tempo (23-17). Solè si infila nel muro brianzolo e Perugia arriva al set point (24-18). La pipe di Plotnytskyi manda avanti i bianconeri (25-19).

Equilibrio nelle fasi iniziali del quarto set (5-5). Break Perugia con Leon (7-5). Solè in primo tempo poi smash di Russo (9-6). Muro di Galassi (9-8). Ace di Maar e parità (10-10). Perugia riparte con il muro di Semeniuk (12-10). Rychlicki dalla seconda linea poi ace di Russo (14-11). Semeniuk vincente con la pipe (17-14). Ace di Grozer (17-16). Semeniuk trova le mani alte del muro avversario (20-17). Monza commette alcuni errori in battuta e le distanze restano immutate (22-19). Il muro di Monza riporta le squadre in parità (23-23). Errore di Perugia, set point Vero Volley (23-24). Leon allunga il parziale ai vantaggi (24-24). Maar gioca il maniout, si va al tie break (24-26).

2-2 nel quinto. Ace di Grozer (2-3). Azione convulsa, con topica arbitrale, e rosso a Colaci (3-5). Punto di Davyskiba (3-6). Non passa Solè (4-8). Il muro di Russo dimezza (6-8). Muro di Maar (7-11). Sempre Maar porta i suoi al match point (10-14). Il miro di Beretta chiude la contesa (10-15).

I PROTAGONISTI-

Simone Giannelli (Sir Safety Susa Perugia)- « Mi spiace molto. Questa era la nostra finale, volevamo giocarne un’altra ma il campo ha deciso così. Ce la siamo comunque conquistata e volevamo portarla a casa, ma lo sport è questo, Era una gara importante, non voglio trovare alibi, dovevamo chiuderla nel quarto set. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza e costruire per la prossima stagione ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Per la nostra società rientrare in Europa era un obiettivo importante, che ci siamo dati fin dall’inizio della stagione. Nel primo set abbiamo fatto fatica a entrare in partita, poi, dal secondo parziale ci siamo liberati un po’, abbiamo capito che potevamo reggere il match. In campo avevamo il giusto atteggiamento e alla fine è andata bene. Nel corso della stagione abbiamo trovato la forza e gli equilibri per rispondere anche agli infortuni che hanno un po’ condizionato il nostro percorso, chiudendo molto bene il girone di ritorno. Abbiamo sempre lavorato seriamente e ci siamo presentati a questi playoff per la qualificazione alla Challenge Cup in maniera adeguata ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 2-3 (25-21, 15-25, 25-19, 24-26, 10-15)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Semeniuk 13, Resende Gualberto 1, Rychlicki 22, Leon Venero 12, Russo 8, Colaci (L), Ropret 0, Solé 2, Plotnytskyi 1. N.E. Piccinelli, Cardenas Morales, Herrera Jaime, Mengozzi. All. Anastasi.

VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Davyskiba 16, Galassi 15, Grozer 17, Maar 21, Beretta 4, Federici (L), Szwarc 1, Zimmermann 0, Di Martino 2, Magliano 0. N.E. Pirazzoli, Marttila, Rossi. All. Eccheli.

ARBITRI: Curto, Caretti.

NOTE – durata set: 30′, 25′, 25′, 29′, 23′; tot: 132′.

MVP: Vlad Davyskiba (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2378