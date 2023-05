MODENA- Dopo l'ingaggio di Adis Lagumdzija Modena Volley mette a segno un altro importante colpo di mercato tesserando per la prossima stagione il martello bielorusso Vlad Davyskiba che lascia la Vero Volley Monza dopo tre stagioni giocate ad altissimo livello, ed una Coppa Cev alzata nella stagione 2021/2022. Tra i migliori posti 4 della stagione appena conclusa, Davyskiba ha iniziato la sua carriera nella squadra bielorussa dello Stroitel Minsk, per arrivare poi in Italia nel 2020.