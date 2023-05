MODENA- Modena Volley, dopo la partenza di 'Toto' Rossini, punta per il ruolo di libero su Filippo Federici, ventiduenne anconetano reduce da quattro positive stagioni nelle file della Vero Volley Monza, con la quale ha vinto anhce una Coppa Cev. La carriera del giovane libero è cominciata nelle giovanili del Club Italia, per poi proseguire nelle ultime stagioni in Superlega, attualmente è impegnato con la nazionale di Coach De Giorgi.