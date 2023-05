Osmany Juantorena torna in Italia, giocherà a Modena

MODENA- La nuova Modena prende sempre più corpo e sostanza. E' di oggi l'annuncio di un arrivo eccellente. La società della presidente Gabana riporta in Italia un top player che solo lo scorso anno aveva lasciato la nostra Superlega. Nella prossima stagione vestirà la maglia gialloblu Osmany Juantorena popolarissimo schiacciatore cubano, naturalizzato italiano, che in Italia ha fatto grandi cose nei club e in nazionale. Osmany nell'ultima stagione ha giocato e vinto nel campionato turco nel quale ha conquistato lo scudetto con lo Ziraat Bankasi. Juantorena ha nella sua personale bacheca Nell’incredibile palmares di Juantorena 6 Campionati Italiani, 6 Coppe Italia, 3 Champions League e 5 Mondiali per Club. Osmany Juantorena è stato a lungo capitano della nazionale italiana, per la quale ha giocato fino alle Olimpiadi di Tokyo, e con la quale ha conquistato lo storico argento di Rio 2016.