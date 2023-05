Lo scudetto è di Trento !

TRENTO-Esplode la BLM Arena. Dopo otto lunghi anni l'Itas Trentino torna sul tetto d'Italia, cucendosi sul petto lo scudetto tricolore, strappandolo, e non solo idealmente, dalle maglie della Cucine Lube Civitanova che abdica dopo tre vittorie di fila. Per la società dolomitica è il quinto scudetto della sua storia ed è arrivato stasera, dopo quattro partite tiratissime, al termine di una Gara 5 che capitan Kaziyski (premiato come MVP della finale) e soci hanno saputo tenere in pugno sin dalle prime battute, giocando meglio degli avversari in tutti i fondamentali. Alessandro Michieletto, dopo un inizio non perfetto è salito in cattedra ed ha trascinato la sua squadra alla vittoria. Civitanova ha lottato ma capito ben presto di avere qualcosa in meno degli avversari ed ha finito per arrendersi 3-0 (25-20; 25-20; 25-19).