MODENA- La nuova Valsa Modena punta sul diciannovenne Mattia Boninfante, figlio di Dante palleggiatore dai lunghi trascorsi in A1. Mattia, che gioca nello stesso ruolo di suo padre, proviene dalla Tinet Prata Pordenone, formazione con la quale ha esordito quest' in Serie A2, dopo aver conquistato l'anno precedente la promozione da protagonista. Con la Nazionale italiana ha vinto il campionato Europeo Under 20.