Padova punta su Julio Cardenas

PADOVA - Julio Cardenas giocherà a Padova. Arriva da una stagione a Perugia, la prima in Italia, nella quale ha contribuito alla vittoria di un Mondiale per Club e una Supercoppa Italiana, punta su Padova: « La squadra ideale per esprimersi al meglio ».

LA CARRIERA-

Prima dell’arrivo in Italia, Cardenas ha giocato in Argentina e in Francia, oltre che nel paese in cui è nato, Cuba. Ha vestito anche la maglia della sua Nazionale, sia quella maggiore sia nelle formazioni giovanili.

LE PAROLE DI JULIO CARDENAS-



« Ho 22 anni, ho avuto la fortuna di arrivare nel paese in cui si gioca la migliore pallavolo del mondo! Sono felice di aver scelto Padova prima di tutto perché volevo fortemente restare in Italia. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno parlato benissimo della società e della città. Lavorano molto con i giovani ma allo stesso tempo c’è molta ambizione, quindi sono del tutto in linea con questa filosofia. Obiettivi? Migliorare come giocatore, in particolare devo lavorare sulla ricezione, ma sono convinto che potrò dare un importante contributo alla squadra. L’opportunità di giocare e allenarmi per un anno con alcuni tra i giocatori migliori del mondo è stata davvero speciale – continua Julio – dai campioni si impara tanto sia mentalmente che tecnicamente, ti trasmettono tanta energia e sono uno stimolo per arrivare sempre più in alto. Di questo posso solo dire grazie a Perugia, ora però sono concentrato sulla nuova avventura: non vedo l’ora di incontrare i nostri tifosi e di vedere il palazzetto pieno! ».