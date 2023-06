Il libero di Milano sarà Damiano Catania

MILANO - L'Allianz Milano si assicura le pretazioni sportive del libero azzurro Damiano Catania che lascia la Top Volley Cisterna dopo una stagione molto positiva nella quale ha convinto il tecnico della nazionale Ferdinando De Giorgi a convocarlo tra i trenta selezionati per la Vollayball Nations League ed attualmente si sta allenando a Cavalese. Il ventiduenne siciliano a Milano avrà il non semplice compito di non far rimpiangere Nicola Pesaresi. Nel suo palmares due titoli mondiali giovanili con l’Under 19 e che con l’ Under 21.

LE PAROLE DI DAMIANO CATANIA-

« Per me è motivo di grande orgoglio potermi esprimere a Milano, una delle piazze sportive più importanti d’Italia–. Le mie aspettative sono molto alte, il prossimo anno saremo impegnati in molte competizioni e quindi la mia ambizione sarà quella di poter puntare in alto in ciascuno dei tornei, il campionato e le due coppe, avendo a fianco dei giocatori così grandi“.

Nell’Allianz il nuovo libero troverà anche diversi volti noti:

« Ho voglia fin da subito di iniziare a lavorare duramente in palestra. Gli obiettivi si costruiscono tutti assieme, crescendo come gruppo. Ritrovo con me Paolo Porro, con cui siamo insieme ogni estate da 6 anni ormai, e anche il mio oppostone Dirlic. Non vedo l’ora di conoscere bene anche tutti gli altri componenti della rosa. Sono giovane e avrò tanto da imparare dal coach Piazza e anche da loro ».

In Superlega Damiano incontrerà da avversario anche la squadra della sua città, Catania appunto:

« Sarà strano per me, ma anche molto bello poter giocare una volta a 5 minuti da casa mia, al PalaCatania. Andavo a vedere le partite da piccolino e adesso poter essere protagonista in campo non può che farmi tanto piacere ».

Altra emozione particolare è quella di poter giocare a fianco di Matey Kaziyski.

« È un campione indiscusso e poterlo avere nello stesso sestetto non può che agevolarci. Se posso prendere qualche palla in più in ricezione e difesa – sorride il nuovo libero di Milano – e lui le mette tutte a terra, direi che va più che bene… ».

Catania svela anche il motivo del suo soprannome:

« A Cisterna, il mio compagno di squadra Javier Martinez mi ha assegnato questo nickname, per il personaggio dei Guardiani della Galassia (un simpatico e irascibile procione antropomorfo, n.d.r.) e da allora sono rimasto… Rocket! Per quanto riguarda la mia vita fuori dalla palestra, sto studiando per la laurea magistrale di Management dello Sport e nel poco tempo libero mi piace leggere e giocare ai videogame con gli amici ».

Il nuovo libero prenderà il posto di Nicola Pesaresi, che ha lasciato un ottimo ricordo a Milano:

« Sostituire un libero che ha fatto molto bene in questi anni a Milano è sicuramente una bella eredità. Da parte mia non vedo l’ora di farmi conoscere dai nuovi tifosi e colgo l’occasione per salutarli. Chiedo a tutti gli appassionati di pallavolo che ruotano attorno a una grande città come Milano di tenersi pronti per le nuove sfide che arriveranno durante l’arco della stagione. Possibilmente di abbonarsi, anche. Per me il pubblico è sempre il settimo uomo in campo, a presto e Forza Milano! ».