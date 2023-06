Santambrogio a Catania per completare il reparto dei registi

CATANIA - La Farmitalia Catania viaggia a grandi falcate verso il completamento dell'organico in vista del campionato di Superlega. La scoietà del presidente Pulvirenti ha annunciato oggi l'ingaggio del 24enne palleggiatore milanese Filippo Santambrogio che nelle ultime due stagioni ha giocato in A2 prima a Castellana Grotte e poi a Reggio Emilia. Pronto all'esordio in Superlega, sarà l'alternativa a Santiago Orduna nel ruolo di regista.

LE PAROLE DI FILIPPO SANTAMBROGIO-

« Tra le mie ambizioni la SuperLega c’è sempre stata e già sapere di potersi allenare con atleti di altissimo livello è un primo obiettivo raggiunto. Quando si parla di un campionato di massima serie come il nostro, con un palcoscenico così importante come quello di Catania, l’importante è mettersi a servizio della squadra. E’ una scommessa importante quella della società e noi giocatori non potevamo che accoglierla scegliendo di sposarla a nostra volta. Passare da una serie A3 ad una SuperLega non è da tutti, non bisogna prepararsi solo mentalmente, ma arrivare con tutto quanto necessario. Di Catania mi ha stupito il calore dei tifosi, quel palazzetto è grande e importante ».