Nemanja Masulovic alza il muro di Catania

LE PAROLE DI NEMANJA MASULOVIC-

« Sono super eccitato di essere parte del progetto che la Saturnia sta costruendo per la nuova stagione. E’ entusiasmante potere compere in uno dei campionati di prestigiosi al mondo quale è la SuperLega italiana e credo di aggiungermi ad un gruppo molto combattivo che ha conquistato, singolarmente o in gruppo, degli obiettivi importanti. Non sono mai stato in Sicilia e non vedo l’ora di visitare questa parte di Italia sulla quale ho sentito dire cose straordinarie. La Lega Serba è validissima per lo sviluppo di un giocatore, ma il suo livello è ancora lontano da quello della SuperLega italiana. Forse, investendo nelle giovani generazioni, e riportando nelle squadre di casa i migliori giocatori serbi potremo sperare di avere qualcosa di simile, ma intanto obiettivo a questa stagione tutta italiana. Ho grandi aspettative e, vedendo emergere i nomi di questo gruppo, so che potremo raggiungere obiettivi importanti a cominciare da quello di lavorare bene insieme. Io darò il mio contributo, una grande energia, spirito di squadra per supportare i miei compagni ».