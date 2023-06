Lo slovacco Badan nel roster di Taranto

LA CARRIERA-

Cresce con il VK Prievidza nelle categorie giovanili dal 2018, poi viene inserito subito in Extraliga prima con COP Volley Tren?ín fino al 2022, poi con MITA Volleyteam Prievidza nella scorsa stagione. Dal 2015 è con la nazionale slovacca nelle categorie under 17, 18 e dal 2013 con l’under 20. Gioca con la Nazionale under 20 l’Europeo a Montesilvano nel 2022, ottiene il riconoscimento come miglior centrale slovacco della categoria cadetta nel 2022, vincendo anche il campionato giovanile.

LE PAROLE DI TOMAS BADAN-

« Sono davvero entusiasta di unirmi alla squadra che gareggia in uno dei migliori campionati del mondo. Da quando ho iniziato con la pallavolo, il mio sogno è sempre stato giocare in Italia. Questa è una grande opportunità per aggiornare il mio gioco e sono pronto a lavorare il più duramente possibile. Non vedo l’ora di confrontarmi con i grandi giocatori e imparare da loro. Sono grato alla mia squadra di casa ŠVK Tatran Banská Bystrica e anche a Martin Nemec e al suo istituto di pallavolo Nemec, perché senza di loro questa occasione sarebbe stata impossibile ».

LE PAROLE DEL SECONDO ALLENATORE ANTONELLO ANDRIANI-

« Il ragazzo è un giovane interessante sotto tutti gli aspetti tecnici. È un centrale moderno: molto atletico e piuttosto bravo a maneggiare il pallone. Ha un servizio in salto già ben impostato e un’ottima coordinazione aiutato da un braccio molto veloce, che lo aiuta anche in attacco dove c’è qualche piccolo difetto tecnico che a livello giovanile passa un po’ inosservato ma che può essere corretto con un po’ di lavoro. A muro è molto attivo, può far bene ma chiaramente la velocità del pallone in Superlega è differente e dovremo essere pazienti perché avrà bisogno di un periodo di adattamento. È un giovanissimo che entra a far parte di una rosa importante e che dovrà saper sfruttare l’occasione di essere in una grande squadra, allenandosi tutti i giorni con dei giocatori di alto livello e con un allenatore che ama far crescere i giovani. Sicuramente il passaggio alla Superlega sarà un salto importante ma Tomáš potrà essere utile nel quotidiano, cercando settimana dopo settimana di crescere, di fare esperienza e perché no, anche di farsi trovare pronto nel caso ce ne fosse bisogno! ».