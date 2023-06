A Verona lo schiacciatore bulgaro Truhtchev

VERONA - La Rana Verona ha un nuovo schiacciatore. Si tratta di Axel Truhtchev, ventottenne francese proveniente dal Neftochimik Burgas formazione che nell'ultima stagione si è laureata campione di Bulgaria. Nell’ultimo match, che ha decretato la vittoria del titolo, Truhtchev ha messo a segno 19 punti, venendo eletto MVP della sfida. Il francese approda così in Italia per la prima volta e si unisce al reparto di banda della squadra allenata da Coach Stoytchev.

LA CARRIERA-

Nel corso della sua carriera ha vestito diverse casacche, aggiudicandosi la medaglia di bronzo alla Coppa di Bulgaria e quella d’argento alla Supercoppa, entrambe nella stagione appena conclusa. Con la sua Nazionale, è arrivato terzo al Campionato Europeo U20 nel 2014.

LE PAROLE DI AXEL TRUHTCHEV-

« Sono molto felice di essere arrivato a Rana Verona. Per me rappresenta una tappa importante della mia carriera e sono bastate poche parole con coach Stoytchev per accettare di far parte di questo progetto molto ambizioso. Oltre a raggiungere il campionato più competitivo al mondo questa è una grande opportunità. Quando capitano occasioni del genere bisogna coglierle al volo. Cercherò di dare il massimo. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di iniziare questa avventura ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO GIAN ANDREA MARCHESI-

« Truhtchev è un profilo che seguivamo da tempo e che abbiamo individuato per rinforzare il nostro reparto offensivo. Ha caratteristiche che si sposano perfettamente con il nostro modo di giocare. Avrà modo di dimostrare tutto il suo valore e la vittoria del campionato in Bulgaria da protagonista è un ottimo biglietto da visita con cui presentarsi ai nuovi tifosi. Benvenuto Axel! ».