Ibrahim Lawani è il nuovo opposto di Monza

MONZA-198 centimetri di pura potenza e un braccio caldissimo sono il biglietto da visita di Ibrahim Lawani, l’opposto francese classe 2001 che rappresenterà il reparto della Vero Volley Monza 23/24 insieme al canadese Arthur Szwarc. Il nuovo posto due della formazione rossoblù è reduce da una mezza stagione in SuperLega Credem Banca tra le fila di Taranto, che ha guidato con i suoi lampi alla salvezza (6 presenze di grande intensità, arricchite da 132 punti, 8 ace e 6 muri con il 53,6% in attacco). Tra i punti di riferimento delle rappresentative giovanili della Francia, Lawani era pronto a fare il salto in nazionale seniores proprio per la VNL 2023, ma un infortunio al piede non gli ha permesso di esserci.