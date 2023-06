Eric Loeppky da Taranto a Monza

MONZA - Il ventiquattrenne schiacciatore canadese Eric Loeppky si trasferisce da Taranto a Monza che arriva in Brianza dopo tre ottime stagioni in Superlega. Le precedenti a Ravenna e Padova.

Dotato di un grande servizio, Loeppky ritrova in squadra due compagni di nazionale, Stephen Maar e Arthur Szwarc, entrambi autori di una super stagione in maglia monzese e per questo riconfermati alla corte del tecnico Massimo Eccheli, e un atleta con cui ha condiviso l’esperienza tarantina, il francese Ibrahim Lawani.

LA CARRIERA-

Lo schiacciatore della Vero Volley è nato a Steinbach ed è cresciuto alla TWU (Trinity Western University), dove si è distinto come uno dei migliori giocatori degli Spartans (soprannominato “Re degli ace”) vincendo inoltre tre titoli di Conference e due titoli Nazionali. Nel 2020/2021 è Ravenna a portarlo in Italia, mettendosi in mostra con ottime prestazioni che hanno contribuito alla salvezza dei romagnoli. Dopo una stagione a Padova e l’ultima a Taranto (secondo miglior realizzatore ed ace man dei suoi dietro Antonov), entrambe chiuse con la permanenza nella massima categoria, Loeppky, al momento aggregato al Canada per la VNL 2023 (il suo esordio con la nazionale seniores è stato nella VNL 2019), vivrà un nuovo capitolo della sua carriera con la Vero Volley Monza.



Tra le curiosità che lo riguardano, oltre ad essere figlio d’arte (il padre Greg era un giocatore di pallavolo che ha rappresentato il Canada ai World Masters Games di Edmonton nel 2005 ed è stato un importante giocatore di beach volley nella regione di Winnipeg), ha vinto un Argento al Campionato Norceca del 2021 con la nazionale canadese seniores e due bronzi (Norceca Under 21 nel 2016 e Coppa Panamericana nel 2017) con le rappresentative giovanili.