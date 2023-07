Francesco Comparoni rientra alla base: giocherà a Monza

Miglior centrale del Campionato Europeo Under 21 del 2021, secondo best blocker dell’ultima stagione di Serie A2, tra i più positivi dell’intero campionato, è pronto a vivere una stagione in Italia, in SuperLega Credem Banca, ed in Europa, nella CEV Challenge Cup 2024. Comparoni è al momento impegnato con l’Italia di Vincenzo Fanizza nel “Torneo Internazionale dei 2 Mari”. Il quadrangolare di avvicinamento degli azzurri in vista delle prossime XXXI Universiadi, in programma dal 28 luglio all’8 agosto a Chengdu (Cina), si sta svolgendo a Taranto, dove la nazionale ha superato 3-0 l’Olanda nella gara inaugurale.

LA CARRIERA-

Reduce da due ottime stagioni a Ravenna, club che l’ha preso in prestito proprio dal Vero Volley nell’annata sportiva 2021/2022, Comparoni è cresciuto nel settore giovanile dell’Energy Volley Parma, dove ha giocato sia le competizioni giovanili che la Serie D. Nella stagione 2019-2020 si è trasferito alla Zephyr La Spezia in Serie B maschile, formazione con cui si è messo in evidenza in campionato interessando, con le sue performance, anche l’allenatore della Nazionale Under 21 maschile Angiolino Frigoni che lo ha convocato a giugno 2021 per un collegiale di preparazione al prossimo Mondiale di categoria. Nel 2022 si è laureato Campione d’Europa con la rappresentativa Under 22, venendo inoltre premiato come miglior centrale della manifestazione.