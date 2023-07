Primo colpo di Cisterna: l'opposto Theo Faure

CISTERNA DI LATINA (LATINA) - Primo colpo in entrata per la neonata Cisterna Volley che, dopo aver scelto l'allenatore Gulliermo Falasca ha sistemato il ruolo dell'opposto prelevando dal Montpellier, che ha appena vinto lo scudetto transalpinoThéo Faure che già scalpita all’idea di iniziare la sua avventura in Superlega davanti al pubblico del palazzetto dello sport di via delle Province. Faure, 23 anni, 196 centimetri, è un giocatore di grande talento e a giugno ha partecipato alla tappa giapponese della Volleyball Nations League 2023 con la nazionale francese allenata da coach Andrea Giani. Théo Faure, che sta proseguendo gli studi universitari in ingegneria, è stato anche in passato un giocatore di Beach volley centrando anche risultati interessanti come due medaglie di bronzo agli eventi Cev nel 2017 e nel 2019.